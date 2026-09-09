Xiaomi 18T va 18T Pro smartfonlari rasmiy bazada qayd etildi
Xiaomi kompaniyasining yangi avlod flagman liniyasiga oid ilk rasmiy maʼlumotlar tarqaldi. Mydrivers nashrining xabar berishicha, hali rasman taqdim etilmagan Xiaomi 18T hamda Xiaomi 18T Pro modellari GSMA maʼlumotlar bazasida roʻyxatdan oʻtgan. Ushbu qadam qurilmalarning yaqin kelajakda xalqaro bozorga chiqarilishidan darak berib, texnologiya ixlosmandlarining eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumotlar bazasidan olingan tafsilotlarga koʻra, yangi qator ikki xil modifikatsiyadagi qurilmalarni oʻz ichiga oladi. Xususan, Xiaomi 18T Pro modeli 27016PT45G va 27016PT45R raqamlari ostida ikki xil versiyada taqdim etilishi kutilmoqda. Standart Xiaomi 18T smartfoni uchun esa 27022PT99G hamda 27022PT99I rusumlari ajratilganligi aniqlandi.
Texnik imkoniyatlar va protsessorlarHozircha ishlab chiqaruvchi mazkur gadjetlarning toʻliq texnik tavsiflarini sir saqlamoqda. Shunga qaramay, soha tahlilchilari va insayderlar boʻlajak flagmanlar qanday temir taʼminotiga ega boʻlishi haqida dastlabki taxminlarni bildirishmoqda. Ularning fikricha, Xiaomi 18T seriyasidagi qurilmalar MediaTek Dimensity 9600 ilgʻor flagman platformasi bilan jihozlanadi.
Taʼkidlash joizki, Xiaomi soʻnggi paytlarda oʻz qurilmalarining protsessor liniyasini diversifikatsiya qilishga alohida eʼtibor qaratmoqda. Masalan, bundan oldinroq taqdim etilgan Xiaomi 18 Fold kompaniyaning oʻzida ishlab chiqilgan maxsus Xring O3 chipini olgan ilk qurilma sifatida tarixga kirgandi. Bu esa brendning oʻz mikrosxemalarini yaratish borasidagi ambitsiyalarini koʻrsatadi.
Bozorga chiqish rejalariSmartfonlar bozoridagi raqobat shiddatli kechayotgan bir paytda, Xiaomi oʻzining flagman qurilmalarini bosqichma-bosqich taqdim etib bormoqda. Jumladan, Xiaomi 18 Pro seriyasidagi modellarning taqdimoti joriy yilning sentyabr oyi oxiriga rejalashtirilgan. Ushbu Pro-qator Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessorlari bilan jihozlangan holda bozorni zabt etuvchi ilk qurilmalar boʻlishi kutilmoqda.
Hozirgi bosqichda Xiaomi 18T va Xiaomi 18T Pro smartfonlarining aniq taqdimot sanasi va narx siyosati haqida maʼlumot berilmagan. Shunga qaramay, ularning GSMA bazasida paydo boʻlgani qurilmalar ustidagi ishlar yakuniy bosqichga kirganini va yaqin oylarda qoʻshimcha tafsilotlar oshkor etilishini anglatadi.
…