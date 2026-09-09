Xiaomi 18T va 18T Pro smartfonlari rasmiy bazada qayd etildi

·25·Texno
Xiaomi 18T va 18T Pro smartfonlari rasmiy bazada qayd etildi

Xiaomi kompaniyasining yangi avlod flagman liniyasiga oid ilk rasmiy maʼlumotlar tarqaldi. Mydrivers nashrining xabar berishicha, hali rasman taqdim etilmagan Xiaomi 18T hamda Xiaomi 18T Pro modellari GSMA maʼlumotlar bazasida roʻyxatdan oʻtgan. Ushbu qadam qurilmalarning yaqin kelajakda xalqaro bozorga chiqarilishidan darak berib, texnologiya ixlosmandlarining eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlar bazasidan olingan tafsilotlarga koʻra, yangi qator ikki xil modifikatsiyadagi qurilmalarni oʻz ichiga oladi. Xususan, Xiaomi 18T Pro modeli 27016PT45G va 27016PT45R raqamlari ostida ikki xil versiyada taqdim etilishi kutilmoqda. Standart Xiaomi 18T smartfoni uchun esa 27022PT99G hamda 27022PT99I rusumlari ajratilganligi aniqlandi.

Texnik imkoniyatlar va protsessorlar

Hozircha ishlab chiqaruvchi mazkur gadjetlarning toʻliq texnik tavsiflarini sir saqlamoqda. Shunga qaramay, soha tahlilchilari va insayderlar boʻlajak flagmanlar qanday temir taʼminotiga ega boʻlishi haqida dastlabki taxminlarni bildirishmoqda. Ularning fikricha, Xiaomi 18T seriyasidagi qurilmalar MediaTek Dimensity 9600 ilgʻor flagman platformasi bilan jihozlanadi.

Taʼkidlash joizki, Xiaomi soʻnggi paytlarda oʻz qurilmalarining protsessor liniyasini diversifikatsiya qilishga alohida eʼtibor qaratmoqda. Masalan, bundan oldinroq taqdim etilgan Xiaomi 18 Fold kompaniyaning oʻzida ishlab chiqilgan maxsus Xring O3 chipini olgan ilk qurilma sifatida tarixga kirgandi. Bu esa brendning oʻz mikrosxemalarini yaratish borasidagi ambitsiyalarini koʻrsatadi.

Bozorga chiqish rejalari

Smartfonlar bozoridagi raqobat shiddatli kechayotgan bir paytda, Xiaomi oʻzining flagman qurilmalarini bosqichma-bosqich taqdim etib bormoqda. Jumladan, Xiaomi 18 Pro seriyasidagi modellarning taqdimoti joriy yilning sentyabr oyi oxiriga rejalashtirilgan. Ushbu Pro-qator Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessorlari bilan jihozlangan holda bozorni zabt etuvchi ilk qurilmalar boʻlishi kutilmoqda.

Hozirgi bosqichda Xiaomi 18T va Xiaomi 18T Pro smartfonlarining aniq taqdimot sanasi va narx siyosati haqida maʼlumot berilmagan. Shunga qaramay, ularning GSMA bazasida paydo boʻlgani qurilmalar ustidagi ishlar yakuniy bosqichga kirganini va yaqin oylarda qoʻshimcha tafsilotlar oshkor etilishini anglatadi.

XiaomiSmartfonlarDimensity 9600TexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

DLSS 5 texnologiyasi MacBook Pro da sinab koʻrildiDLSS 5 texnologiyasi MacBook Pro da sinab koʻrildiBugun, 14:28Anthropic tadqiqotchisi sunʼiy intellekt poygasidan voz kechdiAnthropic tadqiqotchisi sunʼiy intellekt poygasidan voz kechdiBugun, 13:24Apple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etishi kutilmoqdaApple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etishi kutilmoqdaBugun, 12:54Xiaomi kompaniyasi uchta yangi tashqi akkumulyatorni taqdim etdiXiaomi kompaniyasi uchta yangi tashqi akkumulyatorni taqdim etdiBugun, 11:53Vivo X500: yangi smartfon professional kameralarni almashtirishi mumkinVivo X500: yangi smartfon professional kameralarni almashtirishi mumkinBugun, 11:23Oppo A7 Pro taqdim etildi: 8000 mA/ch akkumulyator va himoyaOppo A7 Pro taqdim etildi: 8000 mA/ch akkumulyator va himoyaBugun, 10:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi