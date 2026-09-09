Anthropic tadqiqotchisi sunʼiy intellekt poygasidan voz kechdi

·32·Texno
Anthropic tadqiqotchisi sunʼiy intellekt poygasidan voz kechdi

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Anthropic sobiq tadqiqotchisi Jeykob Kokson oʻz lavozimini tark etdi va bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda oʻz xavotirlarini ochiq bayon qildi. Uning taʼkidlashicha, zamonaviy texnologik poyga insoniyat nazoratidan chiqib ketuvchi tizimlarni yaratish orqali global xavf tugʻdirmoqda va u bunday jarayonlarda ishtirok etishni istamaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, Jeykob Koksonning kompaniyadagi asosiy vazifasi ulkan hajhdagi maʼlumotlarni qayta ishlash orqali yangi sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish, yaʼni ularni dastlabki tayyorgarlikdan oʻtkazishdan iborat boʻlgan. Biroq texnologiyalar rivojining hozirgi surʼati va kompaniyalar oʻrtasidagi shiddatli raqobat mutaxassisda jiddiy xavotir uygʻotgan.

Sunʼiy intellekt xavfi va nazorat muammosi

Sobiq tadqiqotchi oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida insoniyat duch kelayotgan tahdidlar koʻlamiga eʼtibor qaratdi. Uning fikricha, hech bir boshqa insoniy faoliyat turi sunʼiy intellekt keltirib chiqarishi mumkin boʻlgan darajada katta xavf olib kelmaydi. Kompaniyalar oʻrtasidagi poyga insonlar kelgusida boshqarishga qodir boʻlmagan sunʼiy intellekt tizimlarini yaratishga olib kelishidan qoʻrqishmoqda.

Kokson hozirgi yoʻnalish notoʻgʻriligini va global poyganing oldini olish uchun jiddiy choralar koʻrish zarurligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, bu kabi xavflarni bartaraf etish uchun hatto modellarning imkoniyatlarini yanada yaxshilashga vaqtincha taqiq qoʻyish kabi qimmatga tushuvchi choralarga murojaat qilish ham talab etilishi mumkin.

AnthropicSunʼiy intellektJeykob KoksonTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 18T va 18T Pro smartfonlari rasmiy bazada qayd etildiXiaomi 18T va 18T Pro smartfonlari rasmiy bazada qayd etildiBugun, 13:52Apple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etishi kutilmoqdaApple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etishi kutilmoqdaBugun, 12:54Xiaomi kompaniyasi uchta yangi tashqi akkumulyatorni taqdim etdiXiaomi kompaniyasi uchta yangi tashqi akkumulyatorni taqdim etdiBugun, 11:53Vivo X500: yangi smartfon professional kameralarni almashtirishi mumkinVivo X500: yangi smartfon professional kameralarni almashtirishi mumkinBugun, 11:23Oppo A7 Pro taqdim etildi: 8000 mA/ch akkumulyator va himoyaOppo A7 Pro taqdim etildi: 8000 mA/ch akkumulyator va himoyaBugun, 10:21Huawei yangi Mobile WiFi 6 Pro routerini taqdim etdiHuawei yangi Mobile WiFi 6 Pro routerini taqdim etdiBugun, 08:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi