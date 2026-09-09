Anthropic tadqiqotchisi sunʼiy intellekt poygasidan voz kechdi
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Anthropic sobiq tadqiqotchisi Jeykob Kokson oʻz lavozimini tark etdi va bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda oʻz xavotirlarini ochiq bayon qildi. Uning taʼkidlashicha, zamonaviy texnologik poyga insoniyat nazoratidan chiqib ketuvchi tizimlarni yaratish orqali global xavf tugʻdirmoqda va u bunday jarayonlarda ishtirok etishni istamaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, Jeykob Koksonning kompaniyadagi asosiy vazifasi ulkan hajhdagi maʼlumotlarni qayta ishlash orqali yangi sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish, yaʼni ularni dastlabki tayyorgarlikdan oʻtkazishdan iborat boʻlgan. Biroq texnologiyalar rivojining hozirgi surʼati va kompaniyalar oʻrtasidagi shiddatli raqobat mutaxassisda jiddiy xavotir uygʻotgan.
Sunʼiy intellekt xavfi va nazorat muammosiSobiq tadqiqotchi oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida insoniyat duch kelayotgan tahdidlar koʻlamiga eʼtibor qaratdi. Uning fikricha, hech bir boshqa insoniy faoliyat turi sunʼiy intellekt keltirib chiqarishi mumkin boʻlgan darajada katta xavf olib kelmaydi. Kompaniyalar oʻrtasidagi poyga insonlar kelgusida boshqarishga qodir boʻlmagan sunʼiy intellekt tizimlarini yaratishga olib kelishidan qoʻrqishmoqda.
Kokson hozirgi yoʻnalish notoʻgʻriligini va global poyganing oldini olish uchun jiddiy choralar koʻrish zarurligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, bu kabi xavflarni bartaraf etish uchun hatto modellarning imkoniyatlarini yanada yaxshilashga vaqtincha taqiq qoʻyish kabi qimmatga tushuvchi choralarga murojaat qilish ham talab etilishi mumkin.
…