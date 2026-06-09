100 ming siklli «inqilobiy» qattiq jismli akkumulyator feyk boʻlib chiqdi

·0·Texno
100 ming siklli «inqilobiy» qattiq jismli akkumulyator feyk boʻlib chiqdi

Finlyandiyaning Donut Lab startapi atrofida yirik mojaro kelib chiqdi. Avvalroq inqilobiy qattiq jismli (solid-state) batareya yaratganini eʼlon qilgan kompaniyaning mahsuloti aslida oddiy litiy-ionli akkumulyator ekanligi maʼlum boʻldi. Mazkur firibgarlikni Ziroth YouTube-kanali muallifi Rayan Inis Hyuz fosh qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Surishtiruv davomida akkumulyator texnologiyalari sohasidagi 20 dan ortiq mustaqil mutaxassislar, jumladan, nufuzli universitetlar va ilmiy markazlar ekspertlari jalb qilindi. Donut Lab CES 2026 koʻrgazmasida energiya zichligi 400 W·soat/kg boʻlgan, 5 daqiqada quvvatlanadigan va 100 ming siklga chidaydigan batareyalarni seriyali ishlab chiqarishni boshlaganini daʼvo qilib, koʻpchilikning eʼtiborini tortgan edi.

Ushbu shov-shuvli bayonotlar ortidan startapning bozor qiymati 1,25 milliard dollarga baholandi va u 1300 dan ortiq xususiy investorlardan 25 million dollar sarmoya jalb qildi. Biroq, kompaniyaning sobiq hamkorlari va operatsion direktorlari CES 2026 koʻrgazmasida taqdim etilgan xarakteristikalar haqiqatga mos kelmasligini ochiqchasiga bildirishdi.

Laboratoriya tadqiqotlari vaziyatni yanada ogʻirlashtirdi. Ekspertlarning xulosasiga koʻra, oʻrganilgan namuna yuqori nikelli oddiy litiy-ionli element xususiyatlarini koʻrsatgan. Kuchlanish egri chiziqlari va quvvatlanish jarayonidagi fizik oʻzgarishlar aynan shundan dalolat beradi. Amaldagi energiya zichligi esa vaʼda qilingan 400 W·soat/kg oʻrniga atigi 298 W·soat/kg ekani aniqlandi.

Hozirda Finlyandiyaning moliya va huquq-tartibot idoralari Donut Lab kompaniyasining faoliyati yuzasidan tekshiruv boshlagan. Startap rahbariyati investorlarni chalgʻitish va texnologik koʻrsatkichlarni soxtalashtirishda ayblanmoqda.

Donut LabAkkumulyatorTexnologiyaStartapSkandal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aisuru va Kimwolf botnetlarining yoʻq qilinishi DDoS-hujumlarni toʻxtata olmadiAisuru va Kimwolf botnetlarining yoʻq qilinishi DDoS-hujumlarni toʻxtata olmadiBugun, 15:53Apple foydalanuvchilar eʻtiborini qozonmagan ilovalarni oʻchirib tashlaydiApple foydalanuvchilar eʻtiborini qozonmagan ilovalarni oʻchirib tashlaydiBugun, 15:25iOS 27: Apple taqdimotda aytmagan yangi funksiyalariOS 27: Apple taqdimotda aytmagan yangi funksiyalarBugun, 15:23iOS 27 beta-versiyasi oʻrnatilgandan soʻng ayrim bank ilovalari ishlamay qoldiiOS 27 beta-versiyasi oʻrnatilgandan soʻng ayrim bank ilovalari ishlamay qoldiBugun, 15:22Yandex xavfsiz elektr velosipedlar ijarasi geografiyasini kengaytirdiYandex xavfsiz elektr velosipedlar ijarasi geografiyasini kengaytirdiBugun, 15:21Rossiyada agrodronlar qishloq xoʻjaligi maydonlarini qayta ishlashni boshladiRossiyada agrodronlar qishloq xoʻjaligi maydonlarini qayta ishlashni boshladiBugun, 14:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus