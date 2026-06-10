GM sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun batareyalar ishlab chiqaradi
Sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarini energiya bilan taʼminlash poygasi kutilmagan sohalarga, jumladan, avtomobilsozlik dunyosiga ham kirib bordi. GM kompaniyasi energiya saqlash tizimlari (ESS) bozoriga kirish boʻyicha oʻzining ulkan rejalarini eʼlon qildi. Kompaniya bu borada Peak Energy startapi bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻyib, aynan yirik tarmoqlar uchun moʻljallangan yangi natriy-ionli batareya kimyosini ishlab chiqmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozircha Xitoydan tashqarida birorta ham avtomobil ishlab chiqaruvchisi natriy-ionli elementlarni ishlab chiqarish rejalarini eʼlon qilmagan edi. GM kompaniyasining batareyalar va barqarorlik boʻyicha vitse-prezidenti Kurt Kelty TechCrunch nashriga bergan intervyusida, ushbu bozorga kirishning eng qulay yoʻli aynan ESS ekanligini va uning ishlash xususiyatlari bozor talablariga toʻliq javob berishini taʼkidladi.
GM ushbu loyihaga qancha mablagʻ sarflayotganini ochiqlamagan boʻlsa-da, kompaniya yangi batareya kimyolarini tijoratlashtirish uchun 900 million dollar ajratgani maʼlum. Natriy-ionli batareyalar litiy-ionli analoglariga qaraganda arzonroq, chidamliroq va qizib ketishga kamroq moyil hisoblanadi. Ularning asosiy kamchiligi — bir xil miqdordagi energiyani saqlash uchun kattaroq hajmdagi va ogʻirroq korpus talab qilinishidir.
Peak Energy allaqachon natriy-ionli batareyalardan foydalanadigan tizimlar ustida ishlamoqda. Ushbu batareyalar qizib ketish xavfi pastligi sababli, ularda murakkab sovutish yoki yongʻinga qarshi tizimlar talab etilmaydi. Bu esa nafaqat boshlangʻich xarajatlarni kamaytiradi, balki kelajakdagi texnik xizmat koʻrsatish xarajatlarini ham bartaraf etadi. GM ushbu elementlarni ishlab chiqarib, startapga sotishni rejalashtirmoqda.
…