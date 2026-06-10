GM sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun batareyalar ishlab chiqaradi

·0·Texno
GM sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun batareyalar ishlab chiqaradi

Sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarini energiya bilan taʼminlash poygasi kutilmagan sohalarga, jumladan, avtomobilsozlik dunyosiga ham kirib bordi. GM kompaniyasi energiya saqlash tizimlari (ESS) bozoriga kirish boʻyicha oʻzining ulkan rejalarini eʼlon qildi. Kompaniya bu borada Peak Energy startapi bilan hamkorlikni yoʻlga qoʻyib, aynan yirik tarmoqlar uchun moʻljallangan yangi natriy-ionli batareya kimyosini ishlab chiqmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozircha Xitoydan tashqarida birorta ham avtomobil ishlab chiqaruvchisi natriy-ionli elementlarni ishlab chiqarish rejalarini eʼlon qilmagan edi. GM kompaniyasining batareyalar va barqarorlik boʻyicha vitse-prezidenti Kurt Kelty TechCrunch nashriga bergan intervyusida, ushbu bozorga kirishning eng qulay yoʻli aynan ESS ekanligini va uning ishlash xususiyatlari bozor talablariga toʻliq javob berishini taʼkidladi.

GM ushbu loyihaga qancha mablagʻ sarflayotganini ochiqlamagan boʻlsa-da, kompaniya yangi batareya kimyolarini tijoratlashtirish uchun 900 million dollar ajratgani maʼlum. Natriy-ionli batareyalar litiy-ionli analoglariga qaraganda arzonroq, chidamliroq va qizib ketishga kamroq moyil hisoblanadi. Ularning asosiy kamchiligi — bir xil miqdordagi energiyani saqlash uchun kattaroq hajmdagi va ogʻirroq korpus talab qilinishidir.

Peak Energy allaqachon natriy-ionli batareyalardan foydalanadigan tizimlar ustida ishlamoqda. Ushbu batareyalar qizib ketish xavfi pastligi sababli, ularda murakkab sovutish yoki yongʻinga qarshi tizimlar talab etilmaydi. Bu esa nafaqat boshlangʻich xarajatlarni kamaytiradi, balki kelajakdagi texnik xizmat koʻrsatish xarajatlarini ham bartaraf etadi. GM ushbu elementlarni ishlab chiqarib, startapga sotishni rejalashtirmoqda.

GMSunʼiy IntellektBatareyaTexnologiyaPeak Energy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic oʻzining eng kuchli Claude Fable 5 modelini ommaga taqdim etdiAnthropic oʻzining eng kuchli Claude Fable 5 modelini ommaga taqdim etdiBugun, 21:23Anthropic kompaniyasining Fable 5 modeli birgina buyruq bilan oʻyinlar yaratmoqdaAnthropic kompaniyasining Fable 5 modeli birgina buyruq bilan oʻyinlar yaratmoqdaBugun, 20:55Siri va Apple Intelligence: Shaxsiy yordamchidan nimalarni kutyapmiz?Siri va Apple Intelligence: Shaxsiy yordamchidan nimalarni kutyapmiz?Bugun, 20:51Texnologik kompaniyalar arzonroq AI modellariga oʻtadimi?Texnologik kompaniyalar arzonroq AI modellariga oʻtadimi?Kecha, 18:52WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 va Apple Intelligence yangiliklariWWDC 2026: Siri AI, iOS 27 va Apple Intelligence yangiliklariKecha, 18:297600 mAs batareya va 120 Gs ekran: Redmi Pad 2 9.7 sotuvga chiqmoqda7600 mAs batareya va 120 Gs ekran: Redmi Pad 2 9.7 sotuvga chiqmoqdaKecha, 18:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus