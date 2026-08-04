DesignArena yaratuvchilari sun'iy intellekt uchun 7,9 million dollar mablag' jalb qildi
DesignArena platformasi ortidagi Intelligence kompaniyasi Index Ventures boshchiligidagi seed raundida 7,9 million dollar investitsiya jalb qildi. Kompaniya bu mablag'ni sun'iy intellekt modellarining dizayn va vizual yaratish qobiliyatlarini inson bahosi asosida takomillashtirishga yo'naltiradi.
Sun'iy intellekt modellariga estetik va insoniy didni singdirishga qaratilgan DesignArena platformasi ortidagi Intelligence kompaniyasi 7,9 million dollarlik seed investitsiya raundini muvaffaqiyatli yakunladi. Index Ventures boshchiligida o'tgan moliyalashtirish jarayonida Conviction, A*, Valkyrie kabi taniqli venchur fondlari ham ishtirok etdi. Ushbu mablag' AI modellarining dizayn va vizual yaratish qobiliyatlarini takomillashtirishda inson bahosining o'rnini yanada oshirishga xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, kompaniya 2025-yilda o'qishni tugatish oldidan bir guruh kollej talabalari tomonidan tashkil etilgan. Dastlab ular sun'iy intellekt yordamida o'yin yaratish engine'i ustida ish boshlagan, biroq modellar yaratgan o'yinlar funksional bo'lsa-da, ularda insoniy qiziqish va did yetishmagan. Shu tariqa mualliflar masshtabli va haqqoniy insoniy fikr-mulohazalarni yig'ish g'oyasini o'rtaga tashlashgan va natijada bugungi kunda butun dunyo bo'ylab 5,3 million kishi foydalanayotgan DesignArena vositasi dunyoga kelgan.
Platformaning ishlash mexnikasi va biznes modeliOddiy foydalanuvchilar uchun DesignArena ChatGPT uslubidagi prompt oynasi orqali ishlaydi. Bu yerda veb-saytlar, tasvirlar va o'nlab boshqa vizual formatlar uchun maxsus menyular mavjud. So'rov va uslub kiritilgach, foydalanuvchiga bir nechta variantlar taqdim etiladi va ular natijalarni eng yaxshidan eng yomongacha saralab chiqadi. Ushbu yondashuv AI sohasidagi yetakchi laboratoriyalar uchun o'ta muhim bo'lgan inson baholash ma'lumotlarini ta'minlaydi.
Hozirgi kunda Intelligence platformasi yillik takroriy daromad (ARR) ko'rsatkichi bo'yicha 60 million dollarga yetganini namoyish etmoqda. Sun'iy intellekt kompaniyalari o'zlarining media generatsiya qiluvchi modellarini yaxshilash uchun aniq va ishonchli foydalanuvchi fikriga muhtoj. Grace Li boshchiligidagi jamoa aynan shu bo'shliqni to'ldirib, yetakchi laboratoriyalar uchun asosiy tahliliy ko'prik vazifasini bajarmoqda va buning evaziga barqaror daromad olmoqda.
Avtomatlashtirilgan testlar va insoniy didning ustunligiInsoniy fikr-mulohazalarni to'plash avtomatlashtirilgan benchmarklarga nisbatan muhim alternativ hisoblanadi. Avtomatlashtirilgan tizimlar katta hajmda ishlasa-da, ularni manipulyatsiya qilish osonroq. DesignArena esa foydalanuvchilarning turli qit'alarda va vaqt o'tishi bilan o'zgarib boruvchi didlarini kuzatish imkonini beradi. Masalan, Osiyodagi veb-dizaynlar ko'proq maksimalistik uslubga moyilligini ko'rsatib beradi.
Biroq bu yo'nalishdagi barcha urinishlar ham birdek muvaffaqiyatli bo'lavermaydi. Shunga o'xshash loyihalardan biri bo'lgan Yupp o'z faoliyatini boshlaganidan bir yil o'tmay, 33 million dollar investitsiya jalb qilganiga qaramamay, joriy yilda o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgan edi. Shu bois, Intelligence tomonidan jalb qilingan yangi investitsiyalar kompaniyaga bozorda o'z mavqeini yanada mustahkamlash va texnologiyani kengaytirish imkonini beradi.
…