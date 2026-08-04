DesignArena yaratuvchilari sun'iy intellekt uchun 7,9 million dollar mablag' jalb qildi

·19·Texno
DesignArena yaratuvchilari sun'iy intellekt uchun 7,9 million dollar mablag' jalb qildi
Qisqacha

DesignArena platformasi ortidagi Intelligence kompaniyasi Index Ventures boshchiligidagi seed raundida 7,9 million dollar investitsiya jalb qildi. Kompaniya bu mablag'ni sun'iy intellekt modellarining dizayn va vizual yaratish qobiliyatlarini inson bahosi asosida takomillashtirishga yo'naltiradi.

Sun'iy intellekt modellariga estetik va insoniy didni singdirishga qaratilgan DesignArena platformasi ortidagi Intelligence kompaniyasi 7,9 million dollarlik seed investitsiya raundini muvaffaqiyatli yakunladi. Index Ventures boshchiligida o'tgan moliyalashtirish jarayonida Conviction, A*, Valkyrie kabi taniqli venchur fondlari ham ishtirok etdi. Ushbu mablag' AI modellarining dizayn va vizual yaratish qobiliyatlarini takomillashtirishda inson bahosining o'rnini yanada oshirishga xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, kompaniya 2025-yilda o'qishni tugatish oldidan bir guruh kollej talabalari tomonidan tashkil etilgan. Dastlab ular sun'iy intellekt yordamida o'yin yaratish engine'i ustida ish boshlagan, biroq modellar yaratgan o'yinlar funksional bo'lsa-da, ularda insoniy qiziqish va did yetishmagan. Shu tariqa mualliflar masshtabli va haqqoniy insoniy fikr-mulohazalarni yig'ish g'oyasini o'rtaga tashlashgan va natijada bugungi kunda butun dunyo bo'ylab 5,3 million kishi foydalanayotgan DesignArena vositasi dunyoga kelgan.

Platformaning ishlash mexnikasi va biznes modeli

Oddiy foydalanuvchilar uchun DesignArena ChatGPT uslubidagi prompt oynasi orqali ishlaydi. Bu yerda veb-saytlar, tasvirlar va o'nlab boshqa vizual formatlar uchun maxsus menyular mavjud. So'rov va uslub kiritilgach, foydalanuvchiga bir nechta variantlar taqdim etiladi va ular natijalarni eng yaxshidan eng yomongacha saralab chiqadi. Ushbu yondashuv AI sohasidagi yetakchi laboratoriyalar uchun o'ta muhim bo'lgan inson baholash ma'lumotlarini ta'minlaydi.

Hozirgi kunda Intelligence platformasi yillik takroriy daromad (ARR) ko'rsatkichi bo'yicha 60 million dollarga yetganini namoyish etmoqda. Sun'iy intellekt kompaniyalari o'zlarining media generatsiya qiluvchi modellarini yaxshilash uchun aniq va ishonchli foydalanuvchi fikriga muhtoj. Grace Li boshchiligidagi jamoa aynan shu bo'shliqni to'ldirib, yetakchi laboratoriyalar uchun asosiy tahliliy ko'prik vazifasini bajarmoqda va buning evaziga barqaror daromad olmoqda.

Avtomatlashtirilgan testlar va insoniy didning ustunligi

Insoniy fikr-mulohazalarni to'plash avtomatlashtirilgan benchmarklarga nisbatan muhim alternativ hisoblanadi. Avtomatlashtirilgan tizimlar katta hajmda ishlasa-da, ularni manipulyatsiya qilish osonroq. DesignArena esa foydalanuvchilarning turli qit'alarda va vaqt o'tishi bilan o'zgarib boruvchi didlarini kuzatish imkonini beradi. Masalan, Osiyodagi veb-dizaynlar ko'proq maksimalistik uslubga moyilligini ko'rsatib beradi.

Biroq bu yo'nalishdagi barcha urinishlar ham birdek muvaffaqiyatli bo'lavermaydi. Shunga o'xshash loyihalardan biri bo'lgan Yupp o'z faoliyatini boshlaganidan bir yil o'tmay, 33 million dollar investitsiya jalb qilganiga qaramamay, joriy yilda o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgan edi. Shu bois, Intelligence tomonidan jalb qilingan yangi investitsiyalar kompaniyaga bozorda o'z mavqeini yanada mustahkamlash va texnologiyani kengaytirish imkonini beradi.

DesignArenaSun'iy intellektInvestitsiyaTexnologiyaStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AnTuTu iyul oyining eng kuchli subflagmanlari reytingini eʼlon qildiAnTuTu iyul oyining eng kuchli subflagmanlari reytingini eʼlon qildiBugun, 00:54Sunʼiy intellekt tizimlari ruxsatsiz kiberhujum sodir etganda javobgarlik kimga yuklanadi?Sunʼiy intellekt tizimlari ruxsatsiz kiberhujum sodir etganda javobgarlik kimga yuklanadi?Bugun, 00:51AQSh Kongressi sunʼiy intellekt xarajatlarida ChatGPT yetakchilik qilmoqdaAQSh Kongressi sunʼiy intellekt xarajatlarida ChatGPT yetakchilik qilmoqdaBugun, 00:51Samsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA·ch va Galaxy AISamsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA·ch va Galaxy AIBugun, 00:22OpenAIʼning hashamatli influencer-sayohati jamoatchilik eʼtiroziga uchradiOpenAIʼning hashamatli influencer-sayohati jamoatchilik eʼtiroziga uchradiBugun, 00:20Apple nihoyat Siri ovozli yordamchisini yangiladi, ammo negadir bu shov-shuv uygʻotmadiApple nihoyat Siri ovozli yordamchisini yangiladi, ammo negadir bu shov-shuv uygʻotmadiKecha, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi