Bernardu Silva Real Madridga koʻchib oʻtishi sabablarini aytdi
Bernardu Silva Manchester Siti bilan shartnomasi yakunlangach, erkin agent sifatida Real Madrid safiga qoʻshildi. 31 yoshli portugaliyalik futbolchi klubni tanlashida hamyurti Joze Mourinuning bosh murabbiy etib tayinlangani va u bilan ishlash imkoniyati asosiy omil boʻlganini aytdi. Silva Real Madridning tarixi va shaxsiy ambitsiyalariga mosligi sababli klub taklifini rad etib boʻlmasligini ta'kidladi.
Manchester Siti bilan amaldagi shartnomasi yakunlangach, erkin agent sifatida Real Madrid safiga kelib qoʻshilgan tajribali yarim himoyachi Bernardu Silva Valdebebas bazasida oʻzining dastlabki mashgʻulotini oʻtkazdi. Portugaliyalik futbolchi ispaniyaliklar safini tanlashida hamyurti va murabbiy Joze Mourinuning shaxsan oʻzi bosh murabbiylikka kelgani va bu transferda asosiy omil boʻlganini e'tirof etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Real Madrid klubi televideniyesiga bergan intervyusida 31 yoshli futbolchi transfer haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, soʻnggi yillarda maydonda raqib boʻlib kelgan taniqli mutaxassis qoʻl ostida toʻp surish imkoniyati vaqtinchalik emas, balki bolalikdagi orzu va noyob imkoniyat sifatida baholangan.
Joze Mourinu ta'siri va bolalikdagi xotiralarSilva oʻz intervyusida murabbiyning Portugaliya futboli uchun tutgan oʻrni beqiyos ekanini ta'kidladi. «Biz bir necha bor maydonda raqib boʻlganmiz, endi esa bir tomondamiz. Men juda xursandman, chunki u Portugaliya futboli uchun juda katta ahamiyatga ega murabbiy», — dedi yarim himoyachi.
Futbolchi yoshligidan Joze Mourinu boshqargan jamoalarning oʻyinlarini kuzatib ulgʻayganini yashirmadi. «Yoshligimizdan beri uning jamoalari oʻyinlarini doim tomosha qilib kelganmiz, u har doim Portugaliya nomini eng yuqori choʻqqilarga olib chiqqan. Men u bilan ishlashni boshlashni va undan oʻrganishni intiqlik bilan kutyapman», deya qoʻshimcha qildi u.
Valdebebasdagi ilk qadamlar va jamoaga moslashishPari Sen-Jermen va Chempionlar ligasi doirasidagi boshqa qarama-qarshiliklarda oʻzini koʻrsatgan futbolchi uchun yangi jamoadagi ilk mashgʻulot jismoniy jihatdan ogʻir keldi. Mourinyoga xos boʻlgan yuqori intensivlikdagi ilk mashgʻulotdan soʻng Silva oʻz taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi.
«Men charchadim. Birinchi mashgʻulot qiyin oʻtdi, ammo barch bilan koʻrishganimdan va jamoadoshlarim bilan tanishganimdan xursandman», — deya tan oldi u. Shuningdek, u oldin Chempionlar ligasida koʻp bor toʻqnash kelgan raqiblari bilan endi bir jamoada ekanidan mamnunligini bildirdi.
Real Madrid taklifini rad etib boʻlmas ediPremer-ligada oʻtkazilgan yorqin mavsumlardan soʻng qirollik klubidan taklif kelib tushganda, uni rad etish imkonsiz boʻlganini ta'kidladi. Futbolchining fikricha, klub tarixi oʻzi uchun eng asosiy dalil hisoblanadi va uning shaxsiy ambitsiyalariga toʻla mos keladi.
«Bu juda oʻzgacha va men bu yerda ekanligimdan bagʻoyat baxtiyorman. Bu klub haqida ortiqcha gapirishga hojat yoʻq, uning tarixi oʻzi uchun gapiradi», — deya yakunladi Bernardu Silva.
…