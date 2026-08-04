Bernardu Silva Real Madridga koʻchib oʻtishi sabablarini aytdi

·45·Sport
Bernardu Silva Real Madridga koʻchib oʻtishi sabablarini aytdi
Qisqacha

Bernardu Silva Manchester Siti bilan shartnomasi yakunlangach, erkin agent sifatida Real Madrid safiga qoʻshildi. 31 yoshli portugaliyalik futbolchi klubni tanlashida hamyurti Joze Mourinuning bosh murabbiy etib tayinlangani va u bilan ishlash imkoniyati asosiy omil boʻlganini aytdi. Silva Real Madridning tarixi va shaxsiy ambitsiyalariga mosligi sababli klub taklifini rad etib boʻlmasligini ta'kidladi.

Manchester Siti bilan amaldagi shartnomasi yakunlangach, erkin agent sifatida Real Madrid safiga kelib qoʻshilgan tajribali yarim himoyachi Bernardu Silva Valdebebas bazasida oʻzining dastlabki mashgʻulotini oʻtkazdi. Portugaliyalik futbolchi ispaniyaliklar safini tanlashida hamyurti va murabbiy Joze Mourinuning shaxsan oʻzi bosh murabbiylikka kelgani va bu transferda asosiy omil boʻlganini e'tirof etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Real Madrid klubi televideniyesiga bergan intervyusida 31 yoshli futbolchi transfer haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, soʻnggi yillarda maydonda raqib boʻlib kelgan taniqli mutaxassis qoʻl ostida toʻp surish imkoniyati vaqtinchalik emas, balki bolalikdagi orzu va noyob imkoniyat sifatida baholangan.

Joze Mourinu ta'siri va bolalikdagi xotiralar

Silva oʻz intervyusida murabbiyning Portugaliya futboli uchun tutgan oʻrni beqiyos ekanini ta'kidladi. «Biz bir necha bor maydonda raqib boʻlganmiz, endi esa bir tomondamiz. Men juda xursandman, chunki u Portugaliya futboli uchun juda katta ahamiyatga ega murabbiy», — dedi yarim himoyachi.

Futbolchi yoshligidan Joze Mourinu boshqargan jamoalarning oʻyinlarini kuzatib ulgʻayganini yashirmadi. «Yoshligimizdan beri uning jamoalari oʻyinlarini doim tomosha qilib kelganmiz, u har doim Portugaliya nomini eng yuqori choʻqqilarga olib chiqqan. Men u bilan ishlashni boshlashni va undan oʻrganishni intiqlik bilan kutyapman», deya qoʻshimcha qildi u.

Valdebebasdagi ilk qadamlar va jamoaga moslashish

Pari Sen-Jermen va Chempionlar ligasi doirasidagi boshqa qarama-qarshiliklarda oʻzini koʻrsatgan futbolchi uchun yangi jamoadagi ilk mashgʻulot jismoniy jihatdan ogʻir keldi. Mourinyoga xos boʻlgan yuqori intensivlikdagi ilk mashgʻulotdan soʻng Silva oʻz taassurotlari bilan oʻrtoqlashdi.

«Men charchadim. Birinchi mashgʻulot qiyin oʻtdi, ammo barch bilan koʻrishganimdan va jamoadoshlarim bilan tanishganimdan xursandman», — deya tan oldi u. Shuningdek, u oldin Chempionlar ligasida koʻp bor toʻqnash kelgan raqiblari bilan endi bir jamoada ekanidan mamnunligini bildirdi.

Real Madrid taklifini rad etib boʻlmas edi

Premer-ligada oʻtkazilgan yorqin mavsumlardan soʻng qirollik klubidan taklif kelib tushganda, uni rad etish imkonsiz boʻlganini ta'kidladi. Futbolchining fikricha, klub tarixi oʻzi uchun eng asosiy dalil hisoblanadi va uning shaxsiy ambitsiyalariga toʻla mos keladi.

«Bu juda oʻzgacha va men bu yerda ekanligimdan bagʻoyat baxtiyorman. Bu klub haqida ortiqcha gapirishga hojat yoʻq, uning tarixi oʻzi uchun gapiradi», — deya yakunladi Bernardu Silva.

Real MadridBernardu SilvaJoze MourinuTransferLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar “Santos”ga “Remo”ga qarshi muhim oʻyinda yordam beradiNeymar “Santos”ga “Remo”ga qarshi muhim oʻyinda yordam beradiBugun, 01:58Chelsi Marsel Kukurelya oʻrniga Pep Chavarrikani sotib oldiChelsi Marsel Kukurelya oʻrniga Pep Chavarrikani sotib oldiBugun, 01:58Marcus Rashford transferi: Fenerbahche Angliya futbolchisiga jiddiy qiziqmoqdaMarcus Rashford transferi: Fenerbahche Angliya futbolchisiga jiddiy qiziqmoqdaBugun, 00:13RB Leipzig rasmiysi Yan Diomandening transferi haqidagi xabarlarni rad etdiRB Leipzig rasmiysi Yan Diomandening transferi haqidagi xabarlarni rad etdiKecha, 23:59Julian Alvares Atletiko mashgʻulotlariga kirishdi, Barselona umidlari soʻndiJulian Alvares Atletiko mashgʻulotlariga kirishdi, Barselona umidlari soʻndiKecha, 23:59Nikolo Tresoldi: Bolaligimdan Milan muxlisiman, kelajakni esa koʻramizNikolo Tresoldi: Bolaligimdan Milan muxlisiman, kelajakni esa koʻramizKecha, 23:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda