OpenAIʼning hashamatli influencer-sayohati jamoatchilik eʼtiroziga uchradi

·26·Texno
OpenAIʼning hashamatli influencer-sayohati jamoatchilik eʼtiroziga uchradi
Qisqacha

OpenAI Nyu-York shtatidagi tabiat qo'ynida blogerlar uchun o'tkazgan «Summer Club» sayohati jamoatchilikning jiddiy noroziligiga sabab bo'ldi. Tadbirda qatnashgan influencerlar qulayliklar va mahsulotlardan foydalanish darslarida ishtirok etib, safar haqidagi videolarni TikTok va Instagram'ga joylashtirdi, biroq ayrim foydalanuvchilar ularni «chiroyli mehmonxona xonasi uchun o'z ruhini sotganlikda» aybladi.

Sunʼiy intellekt texnologiyalari atrofidagi keskin muhokamalar davom etayotgan bir paytda, OpenAI kompaniyasining ilk bor blogerlar uchun tashkil etgan hashemati dam olish maskanidagi sayohati internet foydalanuvchilarining jiddiy noroziligiga sabab boʻldi. TechCrunch nashri xabar qilishicha, dam olish kunlari Nyu-York shtatidagi tabiat qoʻynida oʻtgan «Summer Club» deb nomlangan tadbirda bir guruh mashhur influencerlar ishtirok etib, turli qulayliklar va mahsulotlardan foydalanish darslaridan bahramand boʻlishgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ishtirokchilar tomonidan ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirilgan estetik va yengil ruhdagi videolar koʻplab tanqidiy izohlarga duch keldi. Xususan, TikTok va Instagram platformalarida brend safarini yoritgan blogerlarga qaratilgan eʼtirozlarda ular «chiroyli mehmonxona xonasi uchun oʻz ruhini sotganlikda» ayblangan. Foydalanuvchilar orasida sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarining ekologiyasiga taʼsiri haqida videolar tayyorlashni soʻraganlar ham topildi. Hatto ishtirokchilardan biri tanqidlar ortidan oʻzining safarga oid videolaridan birini oʻchirib yuborgan.

Sanoatdagi yangi marketing strategiyasi

Tahlilchilarning taʼkidlashicha, OpenAI kabi yirik texnologiya kompaniyasining influencerlarni jalb qilishi kutilmagan holat emas. Joriy yilning fevral oyida Vanity Fair nashri kompaniya Instagram sobiq global hamkorlik boʻyicha vitse-prezidenti Charlz Porchni oʻzining ijodiy hamkorlik boʻyicha ilk vitse-prezidenti etib tayinlagani haqida yozgan edi. Uning vazifasiga ijodiy jamoalar bilan muloqot qilish va odamlarning sunʼiy intellekt vositalari bilan munosabatlarini oʻrganish kiradi.

Shuni ham taʼkidlash joizki, influencerlar bilan ishlayotgan yagona sunʼiy intellekt laboratoriyasi OpenAI emas. Sarah and Kate texnologik byulletenining xabar berishicha, Anthropic kompaniyasi ham Claude uchun influencerlar kechki ovqatini oʻtkazgan, shuningdek, fevral oyida Microsoft Copilot Superbowl musobaqasiga blogerlarni taklif qilgan edi. Biroq boshqa kompaniyalarning tadbirlari OpenAIʼniki kabi keskin munosabat va shov-shuvlarga sabab boʻlmagan.

Vaqt tanlovi va ekologik muammolar

Tadbir ishtirokchilaridan biri LinkedIn’da qoldirgan izohida odamlar texnologiyadan foydalanish sirlariga qiziqishini kutganini, biroq sunʼiy intellektga qarshi kayfiyatdagi shaxslar bunchalik koʻpligini tasavvur qilmaganini yozgan. «Bunday mavzular bunchalik bahsli boʻlishini bir soniya ham oʻylamagandim», — deya eʼtirof etgan u.

Sayohat vaqti ham jamoatchilik eʼtiboridan chetda qolmadi. Ayni paytda OpenAI Ohayo shtatida qiymati 500 milliard dollarlik maʼlumotlar markazini qurish boʻyicha shartnoma imzolashga hozirlik koʻrayotgan davrda, sunʼiy intellekt infratuzilmasining ijtimoiy-ekologik taʼsiri dolzarb mavzuga aylangan edi. Tabiat qoʻynidagi hashamatli maskanda brend tadbirini oʻtkazish esa koʻplab foydalanuvchilar tomonidan istehzo va norozilik bilan qarshi olindi.

OpenAITexnologiyaInfluencerSuniy intellektTechCrunch
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AnTuTu iyul oyining eng kuchli subflagmanlari reytingini eʼlon qildiAnTuTu iyul oyining eng kuchli subflagmanlari reytingini eʼlon qildiBugun, 00:54Sunʼiy intellekt tizimlari ruxsatsiz kiberhujum sodir etganda javobgarlik kimga yuklanadi?Sunʼiy intellekt tizimlari ruxsatsiz kiberhujum sodir etganda javobgarlik kimga yuklanadi?Bugun, 00:51AQSh Kongressi sunʼiy intellekt xarajatlarida ChatGPT yetakchilik qilmoqdaAQSh Kongressi sunʼiy intellekt xarajatlarida ChatGPT yetakchilik qilmoqdaBugun, 00:51Samsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA·ch va Galaxy AISamsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA·ch va Galaxy AIBugun, 00:22DesignArena yaratuvchilari sun'iy intellekt uchun 7,9 million dollar mablag' jalb qildiDesignArena yaratuvchilari sun'iy intellekt uchun 7,9 million dollar mablag' jalb qildiBugun, 00:20Apple nihoyat Siri ovozli yordamchisini yangiladi, ammo negadir bu shov-shuv uygʻotmadiApple nihoyat Siri ovozli yordamchisini yangiladi, ammo negadir bu shov-shuv uygʻotmadiKecha, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi