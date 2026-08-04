AQSh Kongressi sunʼiy intellekt xarajatlarida ChatGPT yetakchilik qilmoqda
AQSh Kongressi 2025-yilning 31-martigacha sunʼiy intellekt vositalariga 113 740 AQSh dollaridan ortiq mablagʻ sarflagan, uning qariyb 90 foizi OpenAI mahsulotlariga yoʻnaltirilgan. ChatGPT uchun 798 ta tranzaksiya orqali 100 580 dollar toʻlangan, Anthropic kompaniyasining Claude xizmatiga esa 37 ta tranzaksiya doirasida 13 160 dollar sarflangan.
AQSh Kongressi vakillari va qoʻmitalari oʻtgan bir yil davomida sunʼiy intellekt vositalariga qilingan xarajatlarning mutlaq qismini aynan OpenAI mahsulotiga yoʻnaltirdi. CNBC nashri eʼlon qilgan hisobotga koʻra, ChatGPT mamlakat qonunchilari orasida eng ommabop va moliyaviy jihatdan eng koʻp tanlanayotgan sunʼiy intellekt platformasiga aylangan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Vakillar palatasi, uning qoʻmitalari hamda institutsional hisob raqamlarining tarqatilish yozuvlariga tayanib xabar qilinishicha, 2025-yilning 31-martigacha boʻlgan davrda sunʼiy intellekt vositalariga sarflangan jami mablagʻning qariyb 90 foizi aynan OpenAI kompaniyasiga toʻgʻri kelgan. Ushbu koʻrsatkich siyosiy idoralarda zamonaviy texnologiyalarga boʻlgan talab keskin oshib borayotganini koʻrsatadi.
Moliyaviy koʻrsatkichlar va xarajatlar hajmiCNBC maʼlumotiga koʻra, Kongress sunʼiy intellekt texnologiyalariga jami 113 740 AQSh dollaridan ortiq mablagʻ sarflagan. Shundan 100 580 dollari 798 ta tranzaksiya orqali aynan ChatGPT uchun toʻlangan. Ushbu moliyaviy oqim qonunchilik organlarining kundalik ish jarayonida sunʼiy intellekt yechimlariga qanchalik bogʻlib qolganini yaqqol namoyon etadi.
Mazkur yoʻnalishdagi xarajatlarda raqobat ham mavjud boʻlib, OpenAI asosiy raqobatchilaridan biri boʻlgan Anthropic kompaniyasining Claude xizmati ikkinchi oʻrinni egallagan. Unga koʻra, Claude uchun 37 ta tranzaksiya doirasida 13 160 dollar sarflangan. Taʼkidlash joizki, ushbu raqamlar faqatgina bepul akkauntlar yoki boshqa kengroq dasturiy taʼminot paketlari tarkibiga kiruvchi sunʼiy intellekt xizmatlarini oʻz ichiga olmaydi, balki toʻgʻridan-toʻgʻri qilingan xarajatlarni aks ettiradi.
Siyosiy partiyalar kesimidagi yondashuvHisobotda qayd etilishicha, sunʼiy intellekt vositalarini xarid qilishda siyosiy partiya vakillari oʻrtasida farqlar mavjud. Xususan, Demokratik partiyaga qarashli idoralar sunʼiy intellekt xarajatlariga 54 165 dollar sarflagan. Bu koʻrsatkich Respublikaatchilar partiyasi idoralari tomonidan sarflangan 15 782 dollardan uch baravar koʻp ekanini koʻrsatadi.
Shunga qaramay, ikkala siyosiy kuch vakillari ham kundalik ish faoliyatida sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan faol foydalanmoqda. Ushbu texnologiyalar qonunchilik jarayonlarini tezlashtirish va hujjatlar bilan ishlashda muhim vositaga aylanib ulgurdi.
Kongress xodimlari sunʼiy intellektdan qanday foydalanmoqda?Qonunchilik palatasi xodimlari ChatGPT va boshqa shunga oʻxshash zamonaviy vositalardan turli vazifalarni bajarishda keng foydalanmoqda. Xususan, ular quyidagi yoʻnalishlarda texnologiya koʻmagiga tayanmoqda:
- eslatmalar va tahliliy materiallar yozish;
- qonun loyihalarini qisqacha bayon qilish va tahlil qilish;
- saylovchilarning murojaatlariga javob tayyorlash;
- eshittirish va tinglov materiallarini tayyorlash;
- siyosiy tadqiqotlar va maʼlumotlarni saralash;
- ijtimoiy tarmoqlar uchun postlar qoralamalarini tuzish.
…