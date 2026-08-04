AQSh Kongressi sunʼiy intellekt xarajatlarida ChatGPT yetakchilik qilmoqda

·23·Texno
AQSh Kongressi sunʼiy intellekt xarajatlarida ChatGPT yetakchilik qilmoqda
Qisqacha

AQSh Kongressi 2025-yilning 31-martigacha sunʼiy intellekt vositalariga 113 740 AQSh dollaridan ortiq mablagʻ sarflagan, uning qariyb 90 foizi OpenAI mahsulotlariga yoʻnaltirilgan. ChatGPT uchun 798 ta tranzaksiya orqali 100 580 dollar toʻlangan, Anthropic kompaniyasining Claude xizmatiga esa 37 ta tranzaksiya doirasida 13 160 dollar sarflangan.

AQSh Kongressi vakillari va qoʻmitalari oʻtgan bir yil davomida sunʼiy intellekt vositalariga qilingan xarajatlarning mutlaq qismini aynan OpenAI mahsulotiga yoʻnaltirdi. CNBC nashri eʼlon qilgan hisobotga koʻra, ChatGPT mamlakat qonunchilari orasida eng ommabop va moliyaviy jihatdan eng koʻp tanlanayotgan sunʼiy intellekt platformasiga aylangan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Vakillar palatasi, uning qoʻmitalari hamda institutsional hisob raqamlarining tarqatilish yozuvlariga tayanib xabar qilinishicha, 2025-yilning 31-martigacha boʻlgan davrda sunʼiy intellekt vositalariga sarflangan jami mablagʻning qariyb 90 foizi aynan OpenAI kompaniyasiga toʻgʻri kelgan. Ushbu koʻrsatkich siyosiy idoralarda zamonaviy texnologiyalarga boʻlgan talab keskin oshib borayotganini koʻrsatadi.

Moliyaviy koʻrsatkichlar va xarajatlar hajmi

CNBC maʼlumotiga koʻra, Kongress sunʼiy intellekt texnologiyalariga jami 113 740 AQSh dollaridan ortiq mablagʻ sarflagan. Shundan 100 580 dollari 798 ta tranzaksiya orqali aynan ChatGPT uchun toʻlangan. Ushbu moliyaviy oqim qonunchilik organlarining kundalik ish jarayonida sunʼiy intellekt yechimlariga qanchalik bogʻlib qolganini yaqqol namoyon etadi.

Mazkur yoʻnalishdagi xarajatlarda raqobat ham mavjud boʻlib, OpenAI asosiy raqobatchilaridan biri boʻlgan Anthropic kompaniyasining Claude xizmati ikkinchi oʻrinni egallagan. Unga koʻra, Claude uchun 37 ta tranzaksiya doirasida 13 160 dollar sarflangan. Taʼkidlash joizki, ushbu raqamlar faqatgina bepul akkauntlar yoki boshqa kengroq dasturiy taʼminot paketlari tarkibiga kiruvchi sunʼiy intellekt xizmatlarini oʻz ichiga olmaydi, balki toʻgʻridan-toʻgʻri qilingan xarajatlarni aks ettiradi.

Siyosiy partiyalar kesimidagi yondashuv

Hisobotda qayd etilishicha, sunʼiy intellekt vositalarini xarid qilishda siyosiy partiya vakillari oʻrtasida farqlar mavjud. Xususan, Demokratik partiyaga qarashli idoralar sunʼiy intellekt xarajatlariga 54 165 dollar sarflagan. Bu koʻrsatkich Respublikaatchilar partiyasi idoralari tomonidan sarflangan 15 782 dollardan uch baravar koʻp ekanini koʻrsatadi.

Shunga qaramay, ikkala siyosiy kuch vakillari ham kundalik ish faoliyatida sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan faol foydalanmoqda. Ushbu texnologiyalar qonunchilik jarayonlarini tezlashtirish va hujjatlar bilan ishlashda muhim vositaga aylanib ulgurdi.

Kongress xodimlari sunʼiy intellektdan qanday foydalanmoqda?

Qonunchilik palatasi xodimlari ChatGPT va boshqa shunga oʻxshash zamonaviy vositalardan turli vazifalarni bajarishda keng foydalanmoqda. Xususan, ular quyidagi yoʻnalishlarda texnologiya koʻmagiga tayanmoqda:

  • eslatmalar va tahliliy materiallar yozish;
  • qonun loyihalarini qisqacha bayon qilish va tahlil qilish;
  • saylovchilarning murojaatlariga javob tayyorlash;
  • eshittirish va tinglov materiallarini tayyorlash;
  • siyosiy tadqiqotlar va maʼlumotlarni saralash;
  • ijtimoiy tarmoqlar uchun postlar qoralamalarini tuzish.
Mazkur tendensiya davlat idoralarida raqamli transformatsiya jarayonlari jadal ketayotganini va sunʼiy intellekt kundalik byurokratik vazifalarni bajarishda ajralmas yordamchiga aylanib borayotganini tasdiqlaydi.

ChatGPTSunʼiy intellektAQSh KongressiOpenAITexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Germaniyada AMD AM4 platformasi sotuvi qanday ahvoldaGermaniyada AMD AM4 platformasi sotuvi qanday ahvoldaBugun, 01:56Kiberxavfsizlik startapi Horizon3 qiymati 2 milliard dollarga yetdiKiberxavfsizlik startapi Horizon3 qiymati 2 milliard dollarga yetdiBugun, 01:56Lekuo PB65MX3: AMD B650 чипсети asosidagi noyob kengaytirish platasiLekuo PB65MX3: AMD B650 чипсети asosidagi noyob kengaytirish platasiBugun, 01:27Wispr Flow sunʼiy intellektga asoslangan uchrashuv yozuvchisini ishga tushirishi mumkinWispr Flow sunʼiy intellektga asoslangan uchrashuv yozuvchisini ishga tushirishi mumkinBugun, 01:26AWS va Superblocks kompaniyalari yirik hamkorlikni boshladiAWS va Superblocks kompaniyalari yirik hamkorlikni boshladiBugun, 01:24AnTuTu iyul oyining eng kuchli subflagmanlari reytingini eʼlon qildiAnTuTu iyul oyining eng kuchli subflagmanlari reytingini eʼlon qildiBugun, 00:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi