AWS va Superblocks kompaniyalari yirik hamkorlikni boshladi

·21·Texno
AWS va Superblocks kompaniyalari yirik hamkorlikni boshladi
Qisqacha

Superblocks Amazon Web Services (AWS) bilan ko'p yillik qo'shma marketing shartnomasini imzoladi. Kelishuv vositani AWS mijozlarining shaxsiy bulutli tizimlariga integratsiya qilish, ilovalar va ma'lumotlarni esa Amazon Aurora bazalarida saqlash imkonini beradi.

Sunʼiy intellekt va dasturlash sohasidagi yangi yoʻnalish — "vibe-coding" texnologiyasiga ixtisoslashgan Superblocks sturtapi Amazon Web Services (AWS) bilan koʻp yillik qoʻshma marketing shartnomasini imzoladi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu kelishuv tufayli mazkur vosita AWS mijozlarining shaxsiy bulutli tizimlariga toʻgʻridan-toʻgʻri integratsiya qilinadi va korxonalarga xavfsiz tarzda tatbiq etiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi hamkorlikning asosiy afzalligi shundaki, AWS xizmatlaridan foydalanuvchi va Superoblocks'ga obuna boʻlgan har qanday yirik korxona oʻz xodimlariga dasturlash koʻnikmalarisiz ilovalar yaratish imkonini beradi. Bunda yaratilgan ilovalar va maʼlumotlar uchinchi tomon model provayderlari yoki tashqi maʼlumotlar bazalariga yuborilmaydi, balki toʻgʻridan-toʻgʻri kompaniyaning shaxsiy bulutidagi Amazon Aurora bazalarida ishga tushiriladi.

Xavfsizlik va maxfiylik ustuvorligi

Shuningdek, mazkur ilovalar Amazon Bedrock platformasi bilan bevosita bogʻlanadi. Natijada yaratilayotgan dasturlar nazoratsiz yoki tartibsiz ilovalar sirasiga kirmasdan, toʻliq korporativ IT xavfsizligi va audit nazorati ostida ishlaydi. Superblocks bosh direktori va asoschilaridan biri Bred Menezesning taʼkidlashicha, asosiy maqsad texnologiyani mijozning shaxsiy bulutidagi maʼlumotlariga yaqinlashtirish boʻlib, bunda axborot hech qachon tashqariga chiqmaydi.

AWS ushbu sturtapni oʻzining Marketplace hamkorlari qatorida faol ravishda ilgari surishga koʻmaklashadi. Amazon vakillarining soʻzlariga koʻra, kompaniya mijozlar talabidan kelib chiqqan holda oʻzaro manfaatli hamkorliklarni qoʻllab-quvvatlaydi. Garchi AWSʼning oʻzida biznes foydalanuvchilarga moʻljallangan "vibe-coding" agenti hali mavjud boʻlmasa-da, bu qadam yirik bulut giganti uchun muhim strategik qadam hisoblanadi.

Bozordagi kengroq oʻzgarishlar va bulut provayderlari strategiyasi

Mazkur kelishuv 50 nafar xodimga ega va 2025-yil may oyida eʼlon qilingan A seriyali investitsiya raundida jami 60 million dollar mablagʻ jalb qilgan yosh Superblocks sturtapi uchun katta yutuqdir. Moliyalashtirish jarayonida Spark Capital, Kleiner Perkins, Meritech Capital va Greenoaks kabi taniqli fondlar ishtirok etgan.

Biroq mutaxassislarning fikricha, bu shunchaki bitta sturtapni qoʻllab-quvvatlash emas, balki bulutli provayderlar bozoridagi global tendensiyani aks ettiradi. Yirik bulut infratuzilma kompaniyalari oʻz korporativ mijozlarini sunʼiy intellekt modellarini ularni boshqarish uchun zarur boʻlgan boshqa vositalardan ajratishga va buni faqat oʻzlarining bulutli muhitida amalga oshirishga undamoqda.

Avvalroq Microsoft rahbari Satya Nadella ham korxonalarga xarajatlarni kamaytirish hamda qaramlikni oldini olish uchun turli modellardan foydalanishni targʻib qilgan edi. Uning taʼkidlashicha, sunʼiy intellekt laboratoriyalari ilova darajasidagi boshqaruv uchun yetarlicha xavfsiz emas, chunki ular maʼlumotlardan foydalangan holda keyinchalik biznes bilan raqobatga kirishishi mumkin. Bozordagi bunday yondashuvlar esa korxonalarga oʻz strategiyalarini qayta koʻrib chiqish va xavfsiz yechimlarni tanlash imkonini bermoqda.

AWSSuperblocksVibeCodingCloudArtificialIntelligence
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Germaniyada AMD AM4 platformasi sotuvi qanday ahvoldaGermaniyada AMD AM4 platformasi sotuvi qanday ahvoldaBugun, 01:56Kiberxavfsizlik startapi Horizon3 qiymati 2 milliard dollarga yetdiKiberxavfsizlik startapi Horizon3 qiymati 2 milliard dollarga yetdiBugun, 01:56Lekuo PB65MX3: AMD B650 чипсети asosidagi noyob kengaytirish platasiLekuo PB65MX3: AMD B650 чипсети asosidagi noyob kengaytirish platasiBugun, 01:27Wispr Flow sunʼiy intellektga asoslangan uchrashuv yozuvchisini ishga tushirishi mumkinWispr Flow sunʼiy intellektga asoslangan uchrashuv yozuvchisini ishga tushirishi mumkinBugun, 01:26AnTuTu iyul oyining eng kuchli subflagmanlari reytingini eʼlon qildiAnTuTu iyul oyining eng kuchli subflagmanlari reytingini eʼlon qildiBugun, 00:54Sunʼiy intellekt tizimlari ruxsatsiz kiberhujum sodir etganda javobgarlik kimga yuklanadi?Sunʼiy intellekt tizimlari ruxsatsiz kiberhujum sodir etganda javobgarlik kimga yuklanadi?Bugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi