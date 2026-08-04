Samsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA·ch va Galaxy AI

·27·Texno
Samsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA·ch va Galaxy AI
Qisqacha

Samsung kompaniyasi o‘rta narx segmenti uchun Galaxy F70 Pro 5G smartfonini taqdim etdi, qurilma 6000 mA·ch batareya va Galaxy AI funksiyalariga ega. Smartfon 6,7 dyuymli 120 Hz Super AMOLED displey, Snapdragon 6 Gen 3 protsessori hamda Android 16 va One UI 8.5 tizimlari bilan jihozlangan. U 50 megapikselli OIS asosiy kamera, 5 megapikselli keng burchakli kamera va 12 megapikselli old kameraga ega.

Samsung kompaniyasi oʻrta narx segmentiga moʻljallangan yangi Galaxy F70 Pro 5G smartfonini rasman taqdim etdi. Hamyonbop narxda ilgʻor texnologiyalar va uzoq muddatli dasturiy qoʻllab-quvvatlashni taklif etuvchi mazkur qurilma mobil bozorida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfon yuqori sifatli 6,7 dyuymli Super AMOLED displey bilan jihozlangan boʻlib, ekran 120 Hz chastota yangilanishini qoʻllab-quvvatlaydi. Displey ishonchli Corning Gorilla Glass Victus+ himoya oynasi bilan qoplangan boʻlib, tasvir tiniqligi Full HD+ formatiga ega.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Qurilma markazida Snapdragon 6 Gen 3 protsessori joylashgan boʻlib, u kundalik vazifalar va asosiy oʻyinlar uchun yetarli quvvatni taʼminlaydi. Smartfon eng soʻnggi Android 16 operatsion tizimida ishlaydi va unga One UI 8.5 maxsus qobigʻi oʻrnatilgan.

Modelning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri — bu sunʼiy intellekt imkoniyatlari boʻlib, Galaxy F70 Pro 5G qurilmasiga Galaxy AI funksiyalari, jumladan, Circle to Search hamda ovozli yozuvlarni sunʼiy intellekt yordamida matnga oʻgirish (transkripsiya) funksiyalari kiritilgan.

Kamera va avtonomlik

Fotosuratlar uchun smartfon optik stabilizatsiyaga (OIS) ega 50 megapikselli asosiy sensor hamda 5 megapikselli keng burchakli kamera bilan taʼminlangan. Old kamera esa HDR texnologiyasini qoʻllab-quvvatlovchi 12 megapikselli moduldan iborat.

Qurilmaning eng kuchli tomonlaridan biri uning akkumulyatoridir. Batareya sigʻimi 6000 mA·ch tashkil etib, bu foydalanuvchilarga quvvat haqida qaygʻurmasdan uzoq vaqt davomida faol foydalanish imkonini beradi. Shuningdek, smartfon ikki tarmoqli 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth, USB Type-C, OTG va NFC texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi.

Ishlab chiqaruvchi ushbu modelga juda uzoq muddatli dasturiy taʼminot kafolatini beradi — foydalanuvchilar 6 yil davomida Android yangilanishlari va xavfsizlik yamoqlarini olib turishadi. Model yashil va qora ranglarda sotuvga chiqariladi.

Ilk xaridorlar uchun maxsus chegirmalar asosida qurilmaning narxlari quyidagicha belgilangan:

  • 6/128 GB — 250 dollar
  • 8/128 GB — 295 dollar
  • 8/256 GB — 345 dollar

SamsungGalaxy F70 ProAndroid 16Galaxy AISmartfonlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AnTuTu iyul oyining eng kuchli subflagmanlari reytingini eʼlon qildiAnTuTu iyul oyining eng kuchli subflagmanlari reytingini eʼlon qildiBugun, 00:54Sunʼiy intellekt tizimlari ruxsatsiz kiberhujum sodir etganda javobgarlik kimga yuklanadi?Sunʼiy intellekt tizimlari ruxsatsiz kiberhujum sodir etganda javobgarlik kimga yuklanadi?Bugun, 00:51AQSh Kongressi sunʼiy intellekt xarajatlarida ChatGPT yetakchilik qilmoqdaAQSh Kongressi sunʼiy intellekt xarajatlarida ChatGPT yetakchilik qilmoqdaBugun, 00:51DesignArena yaratuvchilari sun'iy intellekt uchun 7,9 million dollar mablag' jalb qildiDesignArena yaratuvchilari sun'iy intellekt uchun 7,9 million dollar mablag' jalb qildiBugun, 00:20OpenAIʼning hashamatli influencer-sayohati jamoatchilik eʼtiroziga uchradiOpenAIʼning hashamatli influencer-sayohati jamoatchilik eʼtiroziga uchradiBugun, 00:20Apple nihoyat Siri ovozli yordamchisini yangiladi, ammo negadir bu shov-shuv uygʻotmadiApple nihoyat Siri ovozli yordamchisini yangiladi, ammo negadir bu shov-shuv uygʻotmadiKecha, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi