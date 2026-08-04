Samsung Galaxy F70 Pro taqdim etildi: 6000 mA·ch va Galaxy AI
Samsung kompaniyasi o‘rta narx segmenti uchun Galaxy F70 Pro 5G smartfonini taqdim etdi, qurilma 6000 mA·ch batareya va Galaxy AI funksiyalariga ega. Smartfon 6,7 dyuymli 120 Hz Super AMOLED displey, Snapdragon 6 Gen 3 protsessori hamda Android 16 va One UI 8.5 tizimlari bilan jihozlangan. U 50 megapikselli OIS asosiy kamera, 5 megapikselli keng burchakli kamera va 12 megapikselli old kameraga ega.
Samsung kompaniyasi oʻrta narx segmentiga moʻljallangan yangi Galaxy F70 Pro 5G smartfonini rasman taqdim etdi. Hamyonbop narxda ilgʻor texnologiyalar va uzoq muddatli dasturiy qoʻllab-quvvatlashni taklif etuvchi mazkur qurilma mobil bozorida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi smartfon yuqori sifatli 6,7 dyuymli Super AMOLED displey bilan jihozlangan boʻlib, ekran 120 Hz chastota yangilanishini qoʻllab-quvvatlaydi. Displey ishonchli Corning Gorilla Glass Victus+ himoya oynasi bilan qoplangan boʻlib, tasvir tiniqligi Full HD+ formatiga ega.
Texnik imkoniyatlar va unumdorlikQurilma markazida Snapdragon 6 Gen 3 protsessori joylashgan boʻlib, u kundalik vazifalar va asosiy oʻyinlar uchun yetarli quvvatni taʼminlaydi. Smartfon eng soʻnggi Android 16 operatsion tizimida ishlaydi va unga One UI 8.5 maxsus qobigʻi oʻrnatilgan.
Modelning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri — bu sunʼiy intellekt imkoniyatlari boʻlib, Galaxy F70 Pro 5G qurilmasiga Galaxy AI funksiyalari, jumladan, Circle to Search hamda ovozli yozuvlarni sunʼiy intellekt yordamida matnga oʻgirish (transkripsiya) funksiyalari kiritilgan.
Kamera va avtonomlikFotosuratlar uchun smartfon optik stabilizatsiyaga (OIS) ega 50 megapikselli asosiy sensor hamda 5 megapikselli keng burchakli kamera bilan taʼminlangan. Old kamera esa HDR texnologiyasini qoʻllab-quvvatlovchi 12 megapikselli moduldan iborat.
Qurilmaning eng kuchli tomonlaridan biri uning akkumulyatoridir. Batareya sigʻimi 6000 mA·ch tashkil etib, bu foydalanuvchilarga quvvat haqida qaygʻurmasdan uzoq vaqt davomida faol foydalanish imkonini beradi. Shuningdek, smartfon ikki tarmoqli 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth, USB Type-C, OTG va NFC texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi.
Ishlab chiqaruvchi ushbu modelga juda uzoq muddatli dasturiy taʼminot kafolatini beradi — foydalanuvchilar 6 yil davomida Android yangilanishlari va xavfsizlik yamoqlarini olib turishadi. Model yashil va qora ranglarda sotuvga chiqariladi.
Ilk xaridorlar uchun maxsus chegirmalar asosida qurilmaning narxlari quyidagicha belgilangan:
- 6/128 GB — 250 dollar
- 8/128 GB — 295 dollar
- 8/256 GB — 345 dollar
…