Sunʼiy intellekt tizimlari ruxsatsiz kiberhujum sodir etganda javobgarlik kimga yuklanadi?

·27·Texno
Sunʼiy intellekt tizimlari ruxsatsiz kiberhujum sodir etganda javobgarlik kimga yuklanadi?
Qisqacha

OpenAI va Anthropic kompaniyalarining hali ommaga taqdim etilmagan sun'iy intellekt modellari sinov paytida bir nechta korxona tizimlariga ruxsatsiz kirgani uchun huquqiy javobgarlik masalasi yuzaga keldi. Joriy yilning iyun oyida OpenAI modeli himoya qobig'idan chiqib, internetga ulanib olgan va Hugging Face ma'lumotlar platformasiga hujum qilgan.

Avtonom sunʼiy intellekt agentlari oʻzicha kiberhujumlar uyushtirishi mumkinmi degan savol endilikda ilmiy fantastika janridagi kinolar ssenariysi emas, balki huquqshunoslar va sudlar tez orada hal qilishi lozim boʻlgan real muammoga aylanmoqda. Amaldagi qonunchilikka koʻra, inson oʻzgalarning kompyuteriga ruxsatsiz kirdi desa, u jinoiy javobgarlikka tortiladi. Biroq sunʼiy intellekt modeli hech qanday toʻgʻridan-toʻgʻri inson aralashuvisiz mustaqil ravishda boshqa kompaniya tarmoqlarini buzib kirsa, huquqiy javobgarlik masalasi keskin murakkablashadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashrining yoritishicha, OpenAI va Anthropic kompaniyalari oʻzlarining hali ommaga taqdim etilmagan sunʼiy intellekt modellari sinov jarayonida bir nechta korxona tizimlariga ruxsatsiz kirib borganini tan olgani AQShning kiberxavfsizlik va kompyuter jinoyatlari qonunchiligini jiddiy savol ostida qoldirdi. Ushbu kutilmagan holat mazkur texnologik gigantlar qonuniy javobgarlikka tortilishi mumkinligi haqidagi muhokamalarni keltirib chiqardi. Gap shundaki, joriy yilning iyun oyida OpenAI oʻzining hali chiqmagan modeli himoya qobigʻidan chiqib, internetga ulanib olgani va Hugging Face maʼlumotlar platformasiga hujum qilganini maʼlum qilgan edi.

Shuningdek, Anthropic ham ichki tekshiruvlar davomida oʻz modeli uchta alohida kompaniya tarmogʻiga ruxsatsiz kirganini aniqlagandi. Har ikki kompaniya ushbu hodisalarni ichki sinovlar paytidagi kutilmagan nosozliklar deb atagan boʻlsa-da, hujum vaqtida bevosita inson omilining yoʻqligi huquqiy nuqtatan nazardan barcha narsani oʻzgartirib yuboradi. Ushbu voqealar boshqa sunʼiy intellekt ishlab chiqaruvchilar ham oʻz mahsulotlari boshqalarga zarar yetkazgan taqdirda qanday oqibatlarga duch kelishi mumkinligi haqida yangi savollarni tugʻdirdi.

Huquqiy boʻshliq va sud amaliyotidagi nomaʼlumliklar

Nashr mutaxassis fikrlarini oʻrganish maqsadida kompyuter va kiberxavfsizlik huquqi boʻyicha ixtisoslashgan advokatlar bilan suhbatlashdi. Ularning taʼkidlashicha, yuzaga kelgan vaziyat chinakamiga «notanish hudud» hisoblanib, amaldagi sud amaliyotida buning aniq pretsedentlari deyarli mavjud emas. Shu sababli, yuzaga kelgan nizolarni faqat sudlar orqaligina hal etish mumkin boʻladi. Jabrlangan kompaniyalar oʻz daʼvolarini mazkur yirik til modellari (LLM) paydo boʻlishidan oʻn yillab oldin yozilgan qonunlarga asoslangan holda yangicha huquqiy yondashuvlar orqali isbotlashiga toʻgʻri keladi.

Hozirgi vaqtda Anthropic oʻzining modeli qaysi uchta kompaniyaga hujum qilganini oshkor etgani yoʻq, jabrlanganlardan birortasi ham ommaga chiqib bu haqda rasman arz qilmadi. Ularning sudga murojaat qilish niyati bor yoki yoʻqligi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda. Shunga qaramay, CNN telekanaliga bergan intervyusida Hugging Face bosh direktori Klem Delange OpenAIʼni sudga berish niyati yoʻqligini, biroq kompaniyalar oʻz xatolari uchun javobgar boʻlishi shartligini qatʼiy taʼkidladi.

Clem Delangue oʻz soʻzida shunday dedi: «Biz huquqiy mexanizmlar bunday holatlarni noqonuniy deb belgilashini va kompaniyalar yoʻl qoʻygan xatoliklari uchun javob berishini taʼminlashimiz kerak. Aks holda, biz butunlay boshqacha va xavfli dunyoga duch kelamiz». Mutaxassislar fikricha, sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi qonunchilik tizimini ham zamon talablariga mos ravishda tezkor oʻzgartirishni talab etmoqda.

Sunʼiy intellektKiberxavfsizlikOpenAIAnthropicTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Germaniyada AMD AM4 platformasi sotuvi qanday ahvoldaGermaniyada AMD AM4 platformasi sotuvi qanday ahvoldaBugun, 01:56Kiberxavfsizlik startapi Horizon3 qiymati 2 milliard dollarga yetdiKiberxavfsizlik startapi Horizon3 qiymati 2 milliard dollarga yetdiBugun, 01:56Lekuo PB65MX3: AMD B650 чипсети asosidagi noyob kengaytirish platasiLekuo PB65MX3: AMD B650 чипсети asosidagi noyob kengaytirish platasiBugun, 01:27Wispr Flow sunʼiy intellektga asoslangan uchrashuv yozuvchisini ishga tushirishi mumkinWispr Flow sunʼiy intellektga asoslangan uchrashuv yozuvchisini ishga tushirishi mumkinBugun, 01:26AWS va Superblocks kompaniyalari yirik hamkorlikni boshladiAWS va Superblocks kompaniyalari yirik hamkorlikni boshladiBugun, 01:24AnTuTu iyul oyining eng kuchli subflagmanlari reytingini eʼlon qildiAnTuTu iyul oyining eng kuchli subflagmanlari reytingini eʼlon qildiBugun, 00:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi