Wispr Flow sunʼiy intellektga asoslangan uchrashuv yozuvchisini ishga tushirishi mumkin

·20·Texno
Wispr Flow sunʼiy intellektga asoslangan uchrashuv yozuvchisini ishga tushirishi mumkin
Qisqacha

Wispr Flow onlayn yig'ilish va uchrashuvlarni qayd etuvchi sun'iy intellektga asoslangan yangi funksiyani ishga tushirishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Xizmat ishtirokchilar ovozi, audio yozuvlar, metama'lumotlar va so'zlovchilar belgilarini tahlil qilib, transkripsiya, qisqacha xulosa, vazifalar ro'yxati hamda asosiy tahliliy natijalarni shakllantirishi mumkin.

Mashhur diktant ilovasi sifatida tanilgan Wispr Flow xizmat koʻrsatish qoidalariga kiritilgan soʻnggi oʻzgarishlarga koʻra, onlayn yigʻilishlar va uchrashuvlarni qayd etuvchi yangi funksiyani taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu qadam kompaniya uchun ovozli matnlarni toʻgʻrilashdan tashqari, foydalanuvchilarning kundalik ish jarayonlarini yanada kengroq avtomatlashtirish yoʻlidagi muhim bosqich boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, startap oʻz mijozlariga maxfiylik siyosati va foydalanish shartlari oʻzgargani haqida rasmiy xatlar yuborgan. Yangilangan hujjatlarni oʻrganish jarayonida uchrashuv maʼlumotlarini qayta ishlash hamda kelgusida ishga tushirilishi kutilayotgan notetaker (qayd qiluvchi) xizmatiga oid qismlar qoʻshilgani aniqlangan.

Yangi funksiyaning imkoniyatlari

Kompaniya bayonotiga koʻra, boʻlajak sunʼiy intellekt vositasi yigʻilish ishtirokchilari ovozi, audio yozuvlar, metamaʼlumotlar va soʻzlovchilar belgilarini tahlil qilgan holda toʻliq transkripsiya tayyorlaydi. Shuningdek, uchrashuv davomida muhokama qilingan masalalar boʻyicha qisqacha xulosalar, vazifalar roʻyxati va asosiy tahliliy natijalarni shakllantirish imkoniyatiga ega boʻladi.

Ushbu yangilik bozorga chiqqach, Wispr Flow Granola, Fireflies, Read AI, Otter hamda Fathom kabi mavjud mashhur uchrashuv yozuvchi xizmatlariga asosiy raqobatchiga aylanishi kutilmoqda. Avvalroq kompaniya asoschilaridan biri Tanay Kothari intervyularida foydalanuvchilarga yordam beruvchi universal sunʼiy intellekt yordamchisini yaratish niyatida ekanini maʼlum qilgan edi.

Moliyaviy koʻrsatkichlar va istiqbollar

Hozirgi kunga qadar Wispr Flow 81 million dollardan ortiq sarmoya jalb qilishga muvaffaq boʻlgan. Oxirgi moliyalashtirish raundida kompaniyaning umumiy qiymati 700 million dollarga baholangan edi. Bloomberg nashrining may oyidagi xabarlariga koʻra, startap oʻz qiymatini 2 milliard dollarga yetkazishi mumkin boʻlgan yangi sarmoya raundi boʻyicha muzokaralar olib borgan.

Shunga qaramay, yangi funksiyaning aniq qanday formatda taqdim etilishi hozircha sir saqlanmoqda. Xususan, dastur tizim audiosiga tayanib, alohida audio yozuv saqlamasdan transkripsiya qiluvchi Granola uslubidagi yengil yechim boʻladimi yoki toʻq va toʻlaqonli yigʻilish yozib olish vositasimi, bu borada aniq maʼlumot yoʻq. Wispr Flow vakillari mazkur holat yuzasidan qoʻshimcha izoh berishdan bosh tortishdi.

Wispr FlowSunʼiy intellektTranskripsiyaTexnologiyaStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Germaniyada AMD AM4 platformasi sotuvi qanday ahvoldaGermaniyada AMD AM4 platformasi sotuvi qanday ahvoldaBugun, 01:56Kiberxavfsizlik startapi Horizon3 qiymati 2 milliard dollarga yetdiKiberxavfsizlik startapi Horizon3 qiymati 2 milliard dollarga yetdiBugun, 01:56Lekuo PB65MX3: AMD B650 чипсети asosidagi noyob kengaytirish platasiLekuo PB65MX3: AMD B650 чипсети asosidagi noyob kengaytirish platasiBugun, 01:27AWS va Superblocks kompaniyalari yirik hamkorlikni boshladiAWS va Superblocks kompaniyalari yirik hamkorlikni boshladiBugun, 01:24AnTuTu iyul oyining eng kuchli subflagmanlari reytingini eʼlon qildiAnTuTu iyul oyining eng kuchli subflagmanlari reytingini eʼlon qildiBugun, 00:54Sunʼiy intellekt tizimlari ruxsatsiz kiberhujum sodir etganda javobgarlik kimga yuklanadi?Sunʼiy intellekt tizimlari ruxsatsiz kiberhujum sodir etganda javobgarlik kimga yuklanadi?Bugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi