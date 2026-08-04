Lekuo PB65MX3: AMD B650 чипсети asosidagi noyob kengaytirish platasi
Xitoyning Lekuo kompaniyasi AMD B650 chipsetiga asoslangan Lekuo PB65MX3 kengaytirish platasini taqdim etdi. Qurilma jami 12 ta port, jumladan to'rtta SATA III, to'rtta PCIe 4.0 M.2 SSD uyasi, ikkita USB-A 10Gb, bitta USB-C 10Gb va bitta USB-C 20Gb portiga ega. Plata asosiy tizimga PCIe 4.0 x4 raz'yomi orqali ulanadi, M.2 uyalaridagi liniyalar soni esa ulangan SSD lar miqdoriga qarab o'zgaradi. Uning Xitoy bozoridagi taxminiy narxi 90 AQSh dollarini tashkil etadi.
Xitoyning Lekuo kompaniyasi texnologiya bozorida eʼtiborni tortuvchi noodatiy qurilmani taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Lekuo PB65MX3 deb nomlangan kengaytirish platasi toʻgʻridan-toʻgʻri AMD B650 chipsetiga asoslangan boʻlib, u odatda Ryzen protsessorlari uchun moʻljallangan toʻlaqonli ona platalarda ishlatiladi. Mazkur yechim foydalanuvchilarga qoʻshimcha yuqori tezlikdagi portlar va interfeyslarni taqdim etish uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda zamonaviy kompyuterlarda tezkor xotira va maʼlumotlarni saqlash qurilmalariga boʻlgan ehtiyoj keskin ortib bormoqda. Aynan shuning uchun xitoylik muhandislar ushbu chipse imkoniyatlaridan foydalanib, bir vaqtning oʻzida turli xil ulash imkoniyatlarini jamlagan universal platani yaratishdi. Uning yordamida har qanday ish stolli kompyuterining imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirish mumkin boʻladi.
Texnik imkoniyatlar va interfeyslarQurilmaning asosiy afzalligi uning boy interfeyslar toʻplamida namoyon boʻladi. Manbaga koʻra, mazkan plata jami 12 ta turli xil portlar bilan jihozlangan boʻlib, ular quyidagilardan iborat:
- Toʻrt dona SATA III porti
- Toʻrt dona M.2 formatidagi SSD uyasi
- Ikki dona USB-A 10Gb porti
- Bitta USB-C 10Gb porti
- Bitta USB-C 20Gb porti
Narxi va foydalanish shartlariTaʼkidlanishicha, taqdim etilgan plata asosiy tizimga ulanish uchun PCIe 4.0 x4 razʼemidan foydalanadi. Chipsetni sovutish vazifasini esa ixcham va kichik oʻlchamdagi radiator bajaradi, bu esa qurilmaning barqaror ishlashini taʼminlaydi.
Shuningdek, platada qoʻshimcha quvvat berish uchun moʻljallangan olti kontaktli razʼem ham mavjud. Mutaxassislarning tushuntirishicha, bu qoʻshimcha quvvat odatdagi holatda talab etilmaydi, faqatgina quvvati yuqori boʻlgan USB qurilmalarini ulash jarayonidagina zarur boʻlishi mumkin.
Hozirgi vaqtda Xitoy bozorida taqdim etilgan mazkur kengaytirish platasining taxminiy narxi 90 AQSh dollarini tashkil etmoqda. Bunday narx va imkoniyatlar uygʻunligi koʻplab kompyuter ishqibozlari hamda professional foydalanuvchilar eʼtiborini tortishi kutilmoqda.
…