Lekuo PB65MX3: AMD B650 чипсети asosidagi noyob kengaytirish platasi

·20·Texno
Lekuo PB65MX3: AMD B650 чипсети asosidagi noyob kengaytirish platasi
Qisqacha

Xitoyning Lekuo kompaniyasi AMD B650 chipsetiga asoslangan Lekuo PB65MX3 kengaytirish platasini taqdim etdi. Qurilma jami 12 ta port, jumladan to'rtta SATA III, to'rtta PCIe 4.0 M.2 SSD uyasi, ikkita USB-A 10Gb, bitta USB-C 10Gb va bitta USB-C 20Gb portiga ega. Plata asosiy tizimga PCIe 4.0 x4 raz'yomi orqali ulanadi, M.2 uyalaridagi liniyalar soni esa ulangan SSD lar miqdoriga qarab o'zgaradi. Uning Xitoy bozoridagi taxminiy narxi 90 AQSh dollarini tashkil etadi.

Xitoyning Lekuo kompaniyasi texnologiya bozorida eʼtiborni tortuvchi noodatiy qurilmani taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Lekuo PB65MX3 deb nomlangan kengaytirish platasi toʻgʻridan-toʻgʻri AMD B650 chipsetiga asoslangan boʻlib, u odatda Ryzen protsessorlari uchun moʻljallangan toʻlaqonli ona platalarda ishlatiladi. Mazkur yechim foydalanuvchilarga qoʻshimcha yuqori tezlikdagi portlar va interfeyslarni taqdim etish uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda zamonaviy kompyuterlarda tezkor xotira va maʼlumotlarni saqlash qurilmalariga boʻlgan ehtiyoj keskin ortib bormoqda. Aynan shuning uchun xitoylik muhandislar ushbu chipse imkoniyatlaridan foydalanib, bir vaqtning oʻzida turli xil ulash imkoniyatlarini jamlagan universal platani yaratishdi. Uning yordamida har qanday ish stolli kompyuterining imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirish mumkin boʻladi.

Texnik imkoniyatlar va interfeyslar

Qurilmaning asosiy afzalligi uning boy interfeyslar toʻplamida namoyon boʻladi. Manbaga koʻra, mazkan plata jami 12 ta turli xil portlar bilan jihozlangan boʻlib, ular quyidagilardan iborat:

  • Toʻrt dona SATA III porti
  • Toʻrt dona M.2 formatidagi SSD uyasi
  • Ikki dona USB-A 10Gb porti
  • Bitta USB-C 10Gb porti
  • Bitta USB-C 20Gb porti
Barcha M.2 SSD uyasi zamonaviy PCIe 4.0 standartini qoʻllab-quvvatlaydi. Biroq ulanadigan qattiq disklar soniga qarab liniyalar taqsimoti oʻzgaradi. Agar foydalanuvchi ikkita SSD ulasa, ularning har biri toʻrttadan liniyaga ega boʻladi, toʻrttala uyasi ham band qilinganda esa liniyalar soni ikkitagacha kamaytiriladi.

Narxi va foydalanish shartlari

Taʼkidlanishicha, taqdim etilgan plata asosiy tizimga ulanish uchun PCIe 4.0 x4 razʼemidan foydalanadi. Chipsetni sovutish vazifasini esa ixcham va kichik oʻlchamdagi radiator bajaradi, bu esa qurilmaning barqaror ishlashini taʼminlaydi.

Shuningdek, platada qoʻshimcha quvvat berish uchun moʻljallangan olti kontaktli razʼem ham mavjud. Mutaxassislarning tushuntirishicha, bu qoʻshimcha quvvat odatdagi holatda talab etilmaydi, faqatgina quvvati yuqori boʻlgan USB qurilmalarini ulash jarayonidagina zarur boʻlishi mumkin.

Hozirgi vaqtda Xitoy bozorida taqdim etilgan mazkur kengaytirish platasining taxminiy narxi 90 AQSh dollarini tashkil etmoqda. Bunday narx va imkoniyatlar uygʻunligi koʻplab kompyuter ishqibozlari hamda professional foydalanuvchilar eʼtiborini tortishi kutilmoqda.

LekuoAMD B650SSDTexnologiyalarKompyuter
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Germaniyada AMD AM4 platformasi sotuvi qanday ahvoldaGermaniyada AMD AM4 platformasi sotuvi qanday ahvoldaBugun, 01:56Kiberxavfsizlik startapi Horizon3 qiymati 2 milliard dollarga yetdiKiberxavfsizlik startapi Horizon3 qiymati 2 milliard dollarga yetdiBugun, 01:56Wispr Flow sunʼiy intellektga asoslangan uchrashuv yozuvchisini ishga tushirishi mumkinWispr Flow sunʼiy intellektga asoslangan uchrashuv yozuvchisini ishga tushirishi mumkinBugun, 01:26AWS va Superblocks kompaniyalari yirik hamkorlikni boshladiAWS va Superblocks kompaniyalari yirik hamkorlikni boshladiBugun, 01:24AnTuTu iyul oyining eng kuchli subflagmanlari reytingini eʼlon qildiAnTuTu iyul oyining eng kuchli subflagmanlari reytingini eʼlon qildiBugun, 00:54Sunʼiy intellekt tizimlari ruxsatsiz kiberhujum sodir etganda javobgarlik kimga yuklanadi?Sunʼiy intellekt tizimlari ruxsatsiz kiberhujum sodir etganda javobgarlik kimga yuklanadi?Bugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi