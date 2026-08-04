AnTuTu iyul oyining eng kuchli subflagmanlari reytingini eʼlon qildi
AnTuTu 2026-yil iyul oyi yakunlariga ko'ra eng kuchli subflagmanlar reytingida Honor 600 Pro modelini birinchi o'ringa qo'ydi. Ikkinchi o'rinni Dimensity 8550 Super chipli Oppo Reno 16, uchinchi o'rinni esa Dimensity 8550 Elite platformasida ishlaydigan Honor Win Turbo egalladi. Reytingning kuchli o'nligiga kirgan barcha smartfonlar MediaTek protsessorlariga tayanadi.
Mashhur AnTuTu benchmarki 2026-yil iyul oyi yakunlariga koʻra dunyodagi eng quvvatli subflagman smartfonlar reytingini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu nufuzli roʻyxatda yetakchilikni Honor 600 Pro modeli qoʻlga kiritdi va dunyodagi eng quvvatli subflagmon sifatida eʼtirof etildi. Ushbu koʻrsatkichlar mobil texnologiyalar bozorida qaysi brendlar foydalanuvchilarga yuqori unumdorlikni taqdim etayotganini yaqqol koʻrsatib beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Reyting natijalariga koʻra, mazkur roʻyxatdagi ilk oltita oʻrinni MediaTek Dimensity 8500 platformasining turli versiyalarida ishlaydigan qurilmalar band etdi. Xususan, reyting choʻqqisini egallagan Honor 600 Pro qurilmasi Dimensity 8550 Elite odnokristalli tizimiga asoslangan. Taʼkidlash joizki, ushbu smartofonning global versiyasi boshqa — Snapdragon 8 Elite protsessorida qurilgan boʻlib, Xitoy bozori uchun moʻljallangan talqin boshqacha texnik baza bilan taʼminlangan.
MediaTek protsessorlarining ustunligiYetakchilar uchligidan joy olgan modellar qatori ham eʼtiborga molik. Ikkinchi oʻrinni Dimensity 8550 Super chipiga ega Oppo Reno 16 egallagan boʻlsa, uchinchi pogʻonaga yana bir Honor brendiga tegishli — Honor Win Turbo smartfoni joylashdi. Ushbu qurilma ham xuddi yetakchi kabi Dimensity 8550 Elite platformasida ishlaydi. Umuman olganda, iyul oyi uchun tuzilgan top-10 talikka kirgan barcha smartofonlar istisnosiz ravishda MediaTek protsessorlariga tayanishi texnologiya bozoridagi muhim burilishni koʻrsatadi.
AnTuTu taqdim etgan reyting faqatgina subflagmanlar bilan cheklanib qolmay, oy davomidagi umumiy unumdorlikni aks ettiradi. Hisobotga koʻra, barcha koʻrsatkichlar qurilmalar 2026-yilning 1-iyulidan 31-iyuligacha boʻlgan davrda toʻplagan oʻrtacha ballari asosida shakllantirilgan. Metodologiyaning shaffofligini taʼminlash maqsadida roʻyxatga faqatgina Xitoy bozorida kamida 1000 ta toʻgʻri sinovdan oʻtgan modellar kiritilgan.
Reytingga kirgan boshqa modellarMutaxassislarning fikricha, bunday testlar xaridorlarga xarid chogʻida ongli qaror qabul qilishga va oʻz ehtiyojlariga mos keladigan eng samarali texnologiyani tanlashga yordam beradi. Quyida iyul oyi sarhisobiga koʻra eng quvvatli subflagmanlar qatoridan joy olgan yana bir qator taniqli qurilmalar bilan tanishish mumkin:
- Redmi Turbo 5 — kuchli oʻnlikdan joy olgan seriya vakili
- MediaTek Dimensity bazasidagi boshqa ilgʻor subflagman modellar
- Xitoy bozorida yuqori natija koʻrsatgan yetakchi test qurilmalari
…