AnTuTu iyul oyining eng kuchli subflagmanlari reytingini eʼlon qildi

·28·Texno
AnTuTu iyul oyining eng kuchli subflagmanlari reytingini eʼlon qildi
Qisqacha

AnTuTu 2026-yil iyul oyi yakunlariga ko'ra eng kuchli subflagmanlar reytingida Honor 600 Pro modelini birinchi o'ringa qo'ydi. Ikkinchi o'rinni Dimensity 8550 Super chipli Oppo Reno 16, uchinchi o'rinni esa Dimensity 8550 Elite platformasida ishlaydigan Honor Win Turbo egalladi. Reytingning kuchli o'nligiga kirgan barcha smartfonlar MediaTek protsessorlariga tayanadi.

Mashhur AnTuTu benchmarki 2026-yil iyul oyi yakunlariga koʻra dunyodagi eng quvvatli subflagman smartfonlar reytingini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu nufuzli roʻyxatda yetakchilikni Honor 600 Pro modeli qoʻlga kiritdi va dunyodagi eng quvvatli subflagmon sifatida eʼtirof etildi. Ushbu koʻrsatkichlar mobil texnologiyalar bozorida qaysi brendlar foydalanuvchilarga yuqori unumdorlikni taqdim etayotganini yaqqol koʻrsatib beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reyting natijalariga koʻra, mazkur roʻyxatdagi ilk oltita oʻrinni MediaTek Dimensity 8500 platformasining turli versiyalarida ishlaydigan qurilmalar band etdi. Xususan, reyting choʻqqisini egallagan Honor 600 Pro qurilmasi Dimensity 8550 Elite odnokristalli tizimiga asoslangan. Taʼkidlash joizki, ushbu smartofonning global versiyasi boshqa — Snapdragon 8 Elite protsessorida qurilgan boʻlib, Xitoy bozori uchun moʻljallangan talqin boshqacha texnik baza bilan taʼminlangan.

MediaTek protsessorlarining ustunligi

Yetakchilar uchligidan joy olgan modellar qatori ham eʼtiborga molik. Ikkinchi oʻrinni Dimensity 8550 Super chipiga ega Oppo Reno 16 egallagan boʻlsa, uchinchi pogʻonaga yana bir Honor brendiga tegishli — Honor Win Turbo smartfoni joylashdi. Ushbu qurilma ham xuddi yetakchi kabi Dimensity 8550 Elite platformasida ishlaydi. Umuman olganda, iyul oyi uchun tuzilgan top-10 talikka kirgan barcha smartofonlar istisnosiz ravishda MediaTek protsessorlariga tayanishi texnologiya bozoridagi muhim burilishni koʻrsatadi.

AnTuTu taqdim etgan reyting faqatgina subflagmanlar bilan cheklanib qolmay, oy davomidagi umumiy unumdorlikni aks ettiradi. Hisobotga koʻra, barcha koʻrsatkichlar qurilmalar 2026-yilning 1-iyulidan 31-iyuligacha boʻlgan davrda toʻplagan oʻrtacha ballari asosida shakllantirilgan. Metodologiyaning shaffofligini taʼminlash maqsadida roʻyxatga faqatgina Xitoy bozorida kamida 1000 ta toʻgʻri sinovdan oʻtgan modellar kiritilgan.

Reytingga kirgan boshqa modellar

Mutaxassislarning fikricha, bunday testlar xaridorlarga xarid chogʻida ongli qaror qabul qilishga va oʻz ehtiyojlariga mos keladigan eng samarali texnologiyani tanlashga yordam beradi. Quyida iyul oyi sarhisobiga koʻra eng quvvatli subflagmanlar qatoridan joy olgan yana bir qator taniqli qurilmalar bilan tanishish mumkin:

  • Redmi Turbo 5 — kuchli oʻnlikdan joy olgan seriya vakili
  • MediaTek Dimensity bazasidagi boshqa ilgʻor subflagman modellar
  • Xitoy bozorida yuqori natija koʻrsatgan yetakchi test qurilmalari
Mazkur natijalar mobil protsessorlar bozorida raqobat naqadar keskin ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Ayniqsa, MediaTek chiplarining flagman va subflagman segmentlarida oʻz mavqeini sezilarli darajada mustahkamlab olayotgani kelgusidagi texnologik kurashlar qizgʻin kechishidan dalolat beradi.

AnTuTuHonorMediaTekSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Germaniyada AMD AM4 platformasi sotuvi qanday ahvoldaGermaniyada AMD AM4 platformasi sotuvi qanday ahvoldaBugun, 01:56Kiberxavfsizlik startapi Horizon3 qiymati 2 milliard dollarga yetdiKiberxavfsizlik startapi Horizon3 qiymati 2 milliard dollarga yetdiBugun, 01:56Lekuo PB65MX3: AMD B650 чипсети asosidagi noyob kengaytirish platasiLekuo PB65MX3: AMD B650 чипсети asosidagi noyob kengaytirish platasiBugun, 01:27Wispr Flow sunʼiy intellektga asoslangan uchrashuv yozuvchisini ishga tushirishi mumkinWispr Flow sunʼiy intellektga asoslangan uchrashuv yozuvchisini ishga tushirishi mumkinBugun, 01:26AWS va Superblocks kompaniyalari yirik hamkorlikni boshladiAWS va Superblocks kompaniyalari yirik hamkorlikni boshladiBugun, 01:24Sunʼiy intellekt tizimlari ruxsatsiz kiberhujum sodir etganda javobgarlik kimga yuklanadi?Sunʼiy intellekt tizimlari ruxsatsiz kiberhujum sodir etganda javobgarlik kimga yuklanadi?Bugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi