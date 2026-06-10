Rossiyada Roblox platformasiga qoʻyilgan cheklovlar bekor qilindi
Rossiya Federatsiyasi Raqamli rivojlanish, aloqa va ommaviy kommunikatsiyalar vazirligi (Minsifri) Roblox oʻyin platformasiga kirish boʻyicha barcha cheklovlar olib tashlanganini eʼlon qildi. Ushbu qaror kompaniya Rossiya hukumati tomonidan qoʻyilgan shartlarni bajarganidan soʻng qabul qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Vazirlik xabariga koʻra, asosiy talab voyaga yetmagan foydalanuvchilarni himoya qilish choralarini kuchaytirishdan iborat edi. Regulyatorlar bilan muloqot doirasida korporatsiya bir qator chora-tadbirlarni, jumladan, oʻyinlar uchun yosh cheklovlari tizimini joriy etishni amalga oshirdi.
Bundan tashqari, platforma rahbariyati nomaqbul kontentga qarshi kurashni davom ettirish majburiyatini oldi. Vazirlik vakillari Roblox kompaniyasi foydalanuvchilar xavfsizligini taʼminlash boʻyicha qonunchilik talablarini toʻliq bajarganini alohida taʼkidlab oʻtdilar.
Eslatib oʻtamiz, 2025-yil 3-dekabrdan buyon amal qilib kelayotgan blokirovka Minsifri tegishli organlarga murojaat qilganidan soʻng rasman bekor qilindi. Endilikda foydalanuvchilar platformadan hech qanday cheklovlarsiz foydalanishlari mumkin.
…