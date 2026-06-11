Microsoft Hindistonning Alt Carbon startapi bilan shartnoma imzoladi

·36·Texno
Microsoft Hindistonning Alt Carbon startapi bilan shartnoma imzoladi

Microsoft korporatsiyasi Hindistonning Alt Carbon startapi bilan uch yillik shartnoma imzoladi. Kelishuvga koʻra, texnologiya giganti qariyb 37 ming tonna uglerodni atmosferadan yoʻq qilish boʻyicha kreditlarni sotib oladi. Bu Microsoft kompaniyasining Osiyodagi togʻ jinslarining tabiiy yemirilishini tezlashtirish (enhanced rock weathering) texnologiyasiga asoslangan ilk yirik loyihasidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Alt Carbon 2029-yilga qadar Hindiston sharqidagi Darjeeling Revival loyihasi doirasida 36 920 metrik tonna karbonat angidridni utilizatsiya qilish majburiyatini oldi. Microsoft, shuningdek, startap belgilangan koʻrsatkichlarga erishsa, qoʻshimcha hajmdagi kreditlarni sotib olish huquqini ham saqlab qoldi. Bu kelishuv Microsoft kompaniyasining barqaror rivojlanish va iqlim oʻzgarishiga qarshi kurash strategiyasining bir qismidir.

2023-yilda Bangalorda asos solingan Alt Carbon startapi maydalangan bazalt va boshqa silikat jinslarini qishloq xoʻjaligi yerlariga yoyish orqali karbonat angidridni bogʻlab oluvchi tabiiy kimyoviy reaksiyalarni tezlashtiradi. Hozirda kompaniya Gʻarbiy Bengaliyadagi 80 ming akr maydonda 35 mingdan ortiq fermerlar bilan hamkorlik qilmoqda.

Alt Carbon hammuassisi Sparsh Agarwalning soʻzlariga koʻra, Microsoft bilan muzokaralar bir yildan ortiq davom etgan va qatʼiy ilmiy tekshiruvlardan oʻtgan. Microsoft loyihadan maʼlumotlar almashinuvi va uglerod miqdorini aniqlash boʻyicha qatʼiy monitoring (MRV) choralarini talab qilgan. Bu sohada taklif koʻp boʻlsa-da, amalda tasdiqlangan va tijoriy miqyosda yetkazib beriladigan loyihalar kamligi sababli ushbu shartnoma bozor uchun muhim ahamiyatga ega.

Hozirgi kunda Alt Carbon togʻ jinslarini yemirish texnologiyasi orqali 10 mingga yaqin uglerod kreditlarini chiqargan boʻlib, bu sohadagi dunyodagi eng yirik koʻrsatkichdir. Yil yakuniga qadar startap yana 15 mingta kredit chiqarishni rejalashtirmoqda. Microsoft bilan tuzilgan shartnoma doirasidagi kreditlar Isometric reyestri orqali rasmiylashtiriladi.

MicrosoftAlt CarbonTexnologiyaEkologiyaHindiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trampning smartfoni HTC U24 Pro modelining kloni boʻlib chiqdiTrampning smartfoni HTC U24 Pro modelining kloni boʻlib chiqdiBugun, 15:58Rossiyada sunʼiy intellektli oʻyinchoqlar uchun ilk standart joriy etildiRossiyada sunʼiy intellektli oʻyinchoqlar uchun ilk standart joriy etildiBugun, 15:56Pool ilovasi skrinshotlarni foydali maʼlumotlarga aylantiradiPool ilovasi skrinshotlarni foydali maʼlumotlarga aylantiradiBugun, 15:51“Ekologik” aldovga qarshi kurash: Rossiyada yangi onlayn servis ishga tushdi“Ekologik” aldovga qarshi kurash: Rossiyada yangi onlayn servis ishga tushdiBugun, 15:27Intel bozorni boy bermoqdami: Amazon top-15 roʻyxatini toʻliq AMD egalladiIntel bozorni boy bermoqdami: Amazon top-15 roʻyxatini toʻliq AMD egalladiBugun, 14:59Mobil akkumulyatorlar davri tugamoqda: Anker rahbari kutilmagan bayonot berdiMobil akkumulyatorlar davri tugamoqda: Anker rahbari kutilmagan bayonot berdiBugun, 14:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus