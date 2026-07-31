Shahlo Salayeva: “Veyselning birinchi turmushi men bilan”

·38·Madaniyat
Shahlo Salayeva: “Veyselning birinchi turmushi men bilan”
Qisqacha

Xorazmlik xonanda Shahlo Salayeva Instagram tarmog'idagi jonli efir vaqtida Veysel Dulger haqidagi shaxsiy ma'lumotlarni oshkor qilib, uni hayotidagi eng mard erkak deya ta'rifladi. Uning so'zlariga ko'ra, Veyselning bungacha nikohdan o'tgan oilasi bo'lmagan va avvalgi munosabatlari to'y bilan yakunlanmagan. Xonanda Veysel ilgari ikki kishi bilan jiddiy munosabatda bo'lgani va unashtirilganini, biroq ularning birortasi bilan uylanishgacha bormaganini bildirdi.

Xorazmlik xonanda Shahlo Salayeva Instagramda jonli efir qilayotgan vaqtida Veysel Dulger haqida samimiy fikrlarini bildirib, uning avvalgi munosabatlari va shaxsiy hayotiga oid ayrim ma’lumotlarni oshkor qildi.

Shahlo Veyselni “hayotimdagi eng mard erkak” deya ta’rifladi. Xonandaning aytishicha, Veyselning Shahlo bilan turmush qurishidan avval nikohdan o‘tgan oilasi bo‘lmagan.

Salayevaning so‘zlariga ko‘ra, Veysel ilgari munosabatlarda bo‘lgan va hatto ayrim juftliklar bilan unashtirilgan. Biroq bu munosabatlarning hech biri nikoh bilan yakunlanmagan.

“Veyselning birinchi turmushi yo‘q. Munosabatlari bo‘lgan, unashtirilgan va keyin ayrilib ketgan. To‘y qilib, birga yashamagan. Ikki kishi bilan jiddiy munosabatda bo‘lgan, ammo hech biri bilan uylanishgacha bormagan”, — deya aytib o‘tdi Shahlo.

Xonanda konsertida Veysel avvalgi munosabatlari haqida gapirganini eslatdi. O‘shanda u "hayotimga bir necha xotinlar keldi, lan’at bo‘lsin. Hech biri kelmasa edi", deb aytgan.

Shu bois Shahlo Salayevaning so‘zlariga ko‘ra, Veysel Dulgerning birinchi nikohi aynan u bilan bo‘lmoqda. Bu ma’lumot ijtimoiy tarmoqlarda juftlikning munosabatlariga qiziqish bildirayotgan muxlislar e’tiborini tortishi mumkin.

Shahlo SalayevaVeysel DulgerKhorezmInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahlo va Veysel to‘yida kelin salom va gul berish marosimi o‘zgacha bo‘ldi (video)Shahlo va Veysel to‘yida kelin salom va gul berish marosimi o‘zgacha bo‘ldi (video)Bugun, 03:31Ali Otajonov yangi avtomobil xarid qilganini ma’lum qildiAli Otajonov yangi avtomobil xarid qilganini ma’lum qildiBugun, 03:20Shahzoda Muhammedova turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi (video)Shahzoda Muhammedova turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi (video)Bugun, 02:57Shahlo va Veysel to‘yidagi trendga aylangan tort marosimi barchaning e’tiborini tortdi (video)Shahlo va Veysel to‘yidagi trendga aylangan tort marosimi barchaning e’tiborini tortdi (video)Bugun, 02:46Shahlo Salayeva va Veysel Dulgerning O‘zbekistondagi to‘yidan yorqin lavhalar (video)Shahlo Salayeva va Veysel Dulgerning O‘zbekistondagi to‘yidan yorqin lavhalar (video)Bugun, 01:36Afruzaning yangi “Topolmaysiz” nomli qisqa taronasiga muxlislarning qiziqishi ortmoqda! (video)Afruzaning yangi “Topolmaysiz” nomli qisqa taronasiga muxlislarning qiziqishi ortmoqda! (video)Kecha, 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida