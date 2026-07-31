Sun'iy intellekt dasturlardagi zaifliklarni ikki barobar ko'p aniqlamoqda

·18·Texno
Sun'iy intellekt dasturlardagi zaifliklarni ikki barobar ko'p aniqlamoqda
Qisqacha

VulnCheck kompaniyasi tahliliga ko'ra, sun'iy intellekt vositalari yordamida dasturiy ta'minotdagi xatoliklar va zaifliklarni topish ko'lami keskin oshganiga qaramay, bu holat kiberxurujlar to'lqinining kuchayishiga olib kelmadi. Sun'iy intellekt ishtirokida aniqlangan 1 061 ta zaiflikning atigi 1,4 foizi, ya'ni 14 tasi real jinoyatchilar tomonidan suiiste'mol qilingan xolos.

Sun'iy intellekt vositalari yordamida dasturiy ta'minot kodidagi xatolik va zaifliklarni topish ko'lami keskin oshganiga qaramay, bu holat kiberxurujlar to'lqinining kuchayishiga olib kelmadi. ixbt.com ma'lumotiga ko'ra, VulnCheck kompaniyasi tomonidan o'tkazilgan tahlil sun'iy intellekt ishtirokida aniqlangan 1 061 ta zaiflikning atigi 1,4 foizi (14 tasi) real jinoyatchilar tomonidan suiiste'mol qilinganini ko'rsatdi. Mazkur ko'rsatkich boshqa usullar orqali topilgan an'anaviy xatoliklar statistikasidan farq qilmaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

So'nggi vaqtlarda dasturiy ta'minotdagi kamchiliklarni qayd etish sur'ati misli ko'rilmagan darajada tezlashdi. AQSh Milliy zaifliklar bazasi (National Vulnerability Database, NVD) 2026 yilning 1 yanvaridan 27 iyuligacha bo'lgan davrda 45 207 ta dasturiy zaiflikni ro'yxatga oldi. Bu ko'rsatkich rekord darajadagi 2025 yilgi yillik natija bilan deyarli tengdir. Joriy sur'at saqlanib qolsa, yil yakuniga borib mazkur ko'rsatkich o'tgan yilgidan ikki barobar ko'p bo'lishi mumkin.

Yirik texnologiya kompaniyalarida zaifliklar o'sishi

Yetakchi texnologiya gigantlari ham o'z mahsulotlaridagi xatolarni bartaraf etishda faollashgan. Microsoft kompaniyasi rekord darajadagi 622 ta muammoni yopib, ularni topishda sun'iy intellekt vositalari muhim rol o'ynaganini alohida ta'kidladi. Oracle kompaniyasi esa iyul oyidagi yangilanishida 1 449 ta zaiflikni bartaraf etdi, vaholanki o'tgan yilning mos davrida bu ko'rsatkich 309 tani tashkil etgan edi.

Shunga qaramay, VulnCheck tahlili xatolarning umumiy soni ortishi hujumlar sonining mutanosib ravishda o'sishiga olib kelmayotganini tasdiqlamoqda. 2026 yilning birinchi yarmida CVE yozuvlari soni 45 foizga oshgan bo'lsa-da, haqiqiy kiberhujumlarda qo'llanilgan zaifliklar ulushi atigi 10 foizga ko'paydi. Umuman olganda, kiberjinoyatchilar tomonidan foydalaniladigan CVE'larning ulushi pasayib, 1,4 foizni tashkil etdi.

Anthropic loyihasi va dasturchilarning yutuqlari

Tadqiqotchilar Anthropic kompaniyasining Claude tizimi qo'llanilgan Glasswing loyihasi natijalarini ham o'rganib chiqishdi. May oyida Claude 23 mingdan ortiq potentsial muammoni aniqlagani e'lon qilingan bo'lsa-da, ularning juda oz qismigagina CVE identifikatorlari berildi va atigi 1 ta zaiflik real xurujlarda tasdiqlandi. Mutaxassislar fikricha, o'sish ko'rsatkichlari xakerlar imkoniyatlari kengayganidan emas, balki dasturchilarning o'z dasturiy ta'minotidagi xatolarni o'zlari samaraliroq qidirib topayotganidan dalolat beradi.

Ishlab chiqaruvchilar tomonidan o'z vaqtida topilib yopilgan zaifliklar kiberjinoyatchilar qo'liga o'tishining oldi olinadi. Biroq xavf-xatarlar butunlay yo'qolgani yo'q. Zaiflik e'lon qilingandan uning ilk bor suiiste'mol qilinishigacha bo'lgan o'rtacha vaqt qisqarib, 2025 yildagi 120 kundan 2026 yilning birinchi yarmida 80 kungacha kamaydi.

Sun'iy intellektning o'zi ham xuruj nishoniga aylanmoqda

Mazkur davrda sun'iy intellekt tizimlarining o'zida ham zaifliklar aniqlana boshladi. VulnCheck ma'lumotiga ko'ra, sun'iy intellekt tizimlarida 28 ta ma'lum zaiflik topilib, ulardan 10 tasi jinoyatchilar tomonidan qo'llanilgan. Masalan, LangFlow platformasidagi xatoliklar orqali OpenAI va Claude xizmatlarining hisob ma'lumotlariga kirish holatlari kuzatilgan. Shunga qaramay, hozircha sun'iy intellekt kiberhujumlar uchun kutilgan ustunlikni bermagani, aksincha, dasturchilarga xatolarni oldindan bartaraf etishda katta yordam berayotgani isbotlandi.

Sun'iy intellektKiberxavfsizlikDasturiy ta'minotVulnCheckKiberhujumlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oʻrmon yongʻinlarini erta aniqlovchi ilk sunʼiy yoʻldoshlar tarmogʻi ishga tushdiOʻrmon yongʻinlarini erta aniqlovchi ilk sunʼiy yoʻldoshlar tarmogʻi ishga tushdiBugun, 07:52Sunʼiy intellekt xavfsizlik testida kutilmaganda real tizimlarga kirib bordiSunʼiy intellekt xavfsizlik testida kutilmaganda real tizimlarga kirib bordiBugun, 06:28Reddit ikkinchi chorakda yuqori daromad koʻrsatdi, biroq sunʼiy intellekt xavotir uygʻotdiReddit ikkinchi chorakda yuqori daromad koʻrsatdi, biroq sunʼiy intellekt xavotir uygʻotdiBugun, 04:52Apple xotira qurilmalari yetishmovchiligi sababli zaxiralarni keskin oshirdiApple xotira qurilmalari yetishmovchiligi sababli zaxiralarni keskin oshirdiBugun, 04:24Leopold Aschenbrenner fondi birja fondlarini sotdiLeopold Aschenbrenner fondi birja fondlarini sotdiBugun, 04:23Apple xizmatlar koʻrsatish tarmogʻida kutilmagan pas kuzatildiApple xizmatlar koʻrsatish tarmogʻida kutilmagan pas kuzatildiBugun, 03:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi