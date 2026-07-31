Xitoyda Ilon Maskka o‘xshash oshpaz internet yulduziga aylandi

·21·Dunyo
Xitoyda Ilon Maskka o‘xshash oshpaz internet yulduziga aylandi
Qisqacha

Xitoyning Shensi provinsiyasi Tongchuan shahridagi barbekyu restoranida ishlaydigan 48 yoshli oshpaz Ma Jianpin tashqi ko‘rinishi Ilon Maskga o‘xshagani uchun ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo‘lib ketdi. 2026 yil 26 iyul kuni mijozlardan biri tomonidan tasodifan olinib tarqatilgan video qisqa fursatda 800 mingdan ortiq layk to‘pladi va uni foydalanuvchilar hazil tariqasida “Xitoyning qovurilgan Maski” deb atay boshladi.

Xitoyning Shensi provinsiyasi, Tongchuan shahrida yashovchi 48 yoshli Ma Jianpin tashqi ko‘rinishi Ilon Maskga juda o‘xshashi sabab ijtimoiy tarmoqlarda katta shuhrat qozondi.

Ma Jianpin mahalliy barbekyu restoranida oshpaz va hamkor sifatida faoliyat yuritadi. Ma’lumotlarga ko‘ra, u bu sohada o‘n yildan ortiq vaqt davomida ishlagan. Bir necha yil avval ham tanishlari va mijozlar uning Maskka o‘xshashligini aytib kelgan, biroq bu holat yaqindagina internetda keng tarqalgan.

2026 yil 26 iyul kuni restoranga kelgan mijozlardan biri uni tasodifan videoga olib, ijtimoiy tarmoqqa joylashtirgan. Video qisqa vaqt ichida ommalashib, 800 mingdan ortiq layk to‘plagan. Shundan so‘ng ko‘plab foydalanuvchilar uni hazil tariqasida “Xitoyning qovurilgan Maski” deb atay boshlagan.

Mashhurlik oshgach, restoranga Ma Jianpin bilan suratga tushish uchun maxsus kelayotganlar ham ko‘paygan. Uning o‘zi esa kutilmaganda e’tibor markaziga tushib qolganidan biroz hayajonlanganini aytgan. Shunga qaramay, u vaziyatga oddiy munosabatda bo‘lib, asosiy maqsadi oilasini boqish ekanini bildirgan.

Qiziq tomoni, internet foydalanuvchilari restoran nomini hatto “SpaceX barbekyu”ga o‘zgartirishni ham hazil tariqasida taklif qilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ikki qo‘lidan ayrilgan fermer xotirasiga haykal o‘rnatildiIkki qo‘lidan ayrilgan fermer xotirasiga haykal o‘rnatildiBugun, 04:32Chexiya prezidenti Formula-1 poygasida fotograf bo‘lib ishladiChexiya prezidenti Formula-1 poygasida fotograf bo‘lib ishladiBugun, 03:57Portugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiPortugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiKecha, 23:15Rus aktyorining Putinga virus murojaati va 2 soatdan keyingi kutilmagan «tavbasi»Rus aktyorining Putinga virus murojaati va 2 soatdan keyingi kutilmagan «tavbasi»Kecha, 23:14Issiqko‘lda yangi turizm magniti: prezidentlar ilk xalqaro golf klubini ochdiIssiqko‘lda yangi turizm magniti: prezidentlar ilk xalqaro golf klubini ochdiKecha, 22:46UFC yulduzi rafiqasini mashinada urib ketishga urindi: ayblov va hibsga olishUFC yulduzi rafiqasini mashinada urib ketishga urindi: ayblov va hibsga olishKecha, 20:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda