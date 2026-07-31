Apple xotira qurilmalari yetishmovchiligi sababli zaxiralarni keskin oshirdi
Sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi va xotira qurilmalari yetishmovchiligi sababli Apple kompaniyasi o'zining inventar zaxiralarini 11,1 milliard dollarga yetkazdi. Ushbu taqchillik fonida kompaniya o'tgan oyda Mac va iPad qurilmalari narxlarini majburiy ravishda oshirishga qaror qildi. Shuningdek, Meta, Samsung, Microsoft va Sony kabi boshqa yirik texnologiya gigantlari ham o'z qurilmalari narxini ko'tarishga majbur bo'ldi.
Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi va apparat taʼminotiga boʻlgan talabning keskin oʻsishi global texnologiya bozorida jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Apple kompaniyasi oʻz qurilmalarini ishlab chiqarish tannarxiga taʼsir koʻrsatayotgan xotira narxlarining misli koʻrilmagan darajada qimmatlashishiga duch kelmoqda. Bu holat kelgusida taʼminot zanjirida jiddiy uzilishlarga olib kelishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Soʻnggi moliyaviy hisobot davrida Apple ijobiy koʻrsatkichlarni qayd etib, uni oʻz tarixidagi eng kuchli iyun choragi deb eʼlon qildi. Xususan, iPhone va Mac kompyuterlari savdosi kutilganidan ham yuqori natija koʻrsatib, oʻtgan yilning shu davriga nisbatan mos ravishda 22 va 29 foizga oʻsdi. Biroq, bunday muvaffaqiyatlarga qaramay, rahbariyat RAMageddon deb nomlanuvchi xotira taqchilligi yanada kuchayishidan xavotir bildirmoqda.
Taʼminot zanjiridagi muammolar va ishlab chiqarishKompaniyaning asosiy muammosi iPhone va Mac qurilmalaridagi A-Series hamda M-Series protsessorlarini quvvatlovchi Apple silicon chiplarida qoʻllaniladigan ilgʻor xotira tugunlarini kafolatli taʼminlashdan iborat. Hozirgi kunda yuqori darajadagi talab saqlanib qolayotgan bir paytda, taʼminot zanjirining moslashuvchanligi cheklangani bois taqchillik salbiy taʼsirini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda.
Yuzaga kelishi mumkin boʻlgan inqirozning oldini olish maqsadida Apple oʻzining anʼanaviy strategiyasidan voz kechdi. Odatda ombordagi mahsulotlar hajmini minimal darajada ushlab turishga harakat qiladigan kompaniya bu safar 11,1 milliard dollarlik inventar toʻpladi. Taqqoslash uchun, oʻtgan yilning sentyabr oyida bu koʻrsatkich 5,7 milliard dollarni tashkil etgan edi. Bu esa zaxiralarni deyarli ikki barobar koʻpaytirilganidan dalolat beradi.
Narxlarning oshishi va bozor reaksiyasiBunday keskin taqchillik sharoiti muqarrar ravishda xaridorlarga ham oʻz taʼsirini koʻrsatdi. Oʻtgan oyda kompaniya Mac va iPad qurilmalari narxlarini majburiy ravishda oshirishga qaror qildi. Shuningdek, Meta, Samsung, Microsoft va Sony kabi boshqa yirik texnologiya gigantlari ham oʻz qurilmalari narxini koʻtarishga majbur boʻlgan.
Kelgusi chorak uchun Apple daromadining oʻsishi 9 dan 11 foizgacha boʻlishini taxmin qilmoqda. Holbuki, soʻnggi bir necha chorak davomida bu koʻrsatkich 12 oylik kesimda barqaror ravishda 16 foiz atrofida saqlanib kelgan edi. Moliyaviy progresning sekinlashishi investorlarni xavotirga soldi va savdolar yopilgach, Apple aksiyalari qiymati 6 foizga pasaydi.
Sentyabr oyida apparat muhandisligi boʻyicha katta vitse-prezident lavozimidan bosh ijrochi direktor lavozimiga oʻtadigan yangi rahbar ogʻir davrga duch kelishi mumkin. Shunga qaramay, mutaxassislar ushbu muammo faqat Apple kompaniyasiga tegishli emasligi va butun sanoat uchun sinov ekanini taʼkidlamoqda.
…