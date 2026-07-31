Apple xotira qurilmalari yetishmovchiligi sababli zaxiralarni keskin oshirdi

·17·Texno
Apple xotira qurilmalari yetishmovchiligi sababli zaxiralarni keskin oshirdi
Qisqacha

Sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi va xotira qurilmalari yetishmovchiligi sababli Apple kompaniyasi o'zining inventar zaxiralarini 11,1 milliard dollarga yetkazdi. Ushbu taqchillik fonida kompaniya o'tgan oyda Mac va iPad qurilmalari narxlarini majburiy ravishda oshirishga qaror qildi. Shuningdek, Meta, Samsung, Microsoft va Sony kabi boshqa yirik texnologiya gigantlari ham o'z qurilmalari narxini ko'tarishga majbur bo'ldi.

Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi va apparat taʼminotiga boʻlgan talabning keskin oʻsishi global texnologiya bozorida jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Apple kompaniyasi oʻz qurilmalarini ishlab chiqarish tannarxiga taʼsir koʻrsatayotgan xotira narxlarining misli koʻrilmagan darajada qimmatlashishiga duch kelmoqda. Bu holat kelgusida taʼminot zanjirida jiddiy uzilishlarga olib kelishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Soʻnggi moliyaviy hisobot davrida Apple ijobiy koʻrsatkichlarni qayd etib, uni oʻz tarixidagi eng kuchli iyun choragi deb eʼlon qildi. Xususan, iPhone va Mac kompyuterlari savdosi kutilganidan ham yuqori natija koʻrsatib, oʻtgan yilning shu davriga nisbatan mos ravishda 22 va 29 foizga oʻsdi. Biroq, bunday muvaffaqiyatlarga qaramay, rahbariyat RAMageddon deb nomlanuvchi xotira taqchilligi yanada kuchayishidan xavotir bildirmoqda.

Taʼminot zanjiridagi muammolar va ishlab chiqarish

Kompaniyaning asosiy muammosi iPhone va Mac qurilmalaridagi A-Series hamda M-Series protsessorlarini quvvatlovchi Apple silicon chiplarida qoʻllaniladigan ilgʻor xotira tugunlarini kafolatli taʼminlashdan iborat. Hozirgi kunda yuqori darajadagi talab saqlanib qolayotgan bir paytda, taʼminot zanjirining moslashuvchanligi cheklangani bois taqchillik salbiy taʼsirini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda.

Yuzaga kelishi mumkin boʻlgan inqirozning oldini olish maqsadida Apple oʻzining anʼanaviy strategiyasidan voz kechdi. Odatda ombordagi mahsulotlar hajmini minimal darajada ushlab turishga harakat qiladigan kompaniya bu safar 11,1 milliard dollarlik inventar toʻpladi. Taqqoslash uchun, oʻtgan yilning sentyabr oyida bu koʻrsatkich 5,7 milliard dollarni tashkil etgan edi. Bu esa zaxiralarni deyarli ikki barobar koʻpaytirilganidan dalolat beradi.

Narxlarning oshishi va bozor reaksiyasi

Bunday keskin taqchillik sharoiti muqarrar ravishda xaridorlarga ham oʻz taʼsirini koʻrsatdi. Oʻtgan oyda kompaniya Mac va iPad qurilmalari narxlarini majburiy ravishda oshirishga qaror qildi. Shuningdek, Meta, Samsung, Microsoft va Sony kabi boshqa yirik texnologiya gigantlari ham oʻz qurilmalari narxini koʻtarishga majbur boʻlgan.

Kelgusi chorak uchun Apple daromadining oʻsishi 9 dan 11 foizgacha boʻlishini taxmin qilmoqda. Holbuki, soʻnggi bir necha chorak davomida bu koʻrsatkich 12 oylik kesimda barqaror ravishda 16 foiz atrofida saqlanib kelgan edi. Moliyaviy progresning sekinlashishi investorlarni xavotirga soldi va savdolar yopilgach, Apple aksiyalari qiymati 6 foizga pasaydi.

Sentyabr oyida apparat muhandisligi boʻyicha katta vitse-prezident lavozimidan bosh ijrochi direktor lavozimiga oʻtadigan yangi rahbar ogʻir davrga duch kelishi mumkin. Shunga qaramay, mutaxassislar ushbu muammo faqat Apple kompaniyasiga tegishli emasligi va butun sanoat uchun sinov ekanini taʼkidlamoqda.

AppleRAMageddonTim CookTexnologiyaiPhone
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Reddit ikkinchi chorakda yuqori daromad koʻrsatdi, biroq sunʼiy intellekt xavotir uygʻotdiReddit ikkinchi chorakda yuqori daromad koʻrsatdi, biroq sunʼiy intellekt xavotir uygʻotdiBugun, 04:52Leopold Aschenbrenner fondi birja fondlarini sotdiLeopold Aschenbrenner fondi birja fondlarini sotdiBugun, 04:23Apple xizmatlar koʻrsatish tarmogʻida kutilmagan pas kuzatildiApple xizmatlar koʻrsatish tarmogʻida kutilmagan pas kuzatildiBugun, 03:56Amazon ikkinchi chorakda yuqori moliyaviy natijalarni qayd etdi va aksiyalari qimmatlashdiAmazon ikkinchi chorakda yuqori moliyaviy natijalarni qayd etdi va aksiyalari qimmatlashdiBugun, 03:56Kiberxavfsizlik: spamchilar ommaviy xabarlardan manzilli hujumlarga oʻtdiKiberxavfsizlik: spamchilar ommaviy xabarlardan manzilli hujumlarga oʻtdiBugun, 02:24CareCloud tibbiy maʼlumotlar sizib chiqqani haqida ogohlantirmoqdaCareCloud tibbiy maʼlumotlar sizib chiqqani haqida ogohlantirmoqdaBugun, 01:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi