Reddit ikkinchi chorakda yuqori daromad koʻrsatdi, biroq sunʼiy intellekt xavotir uygʻotdi

·0·Texno
Reddit ikkinchi chorakda yuqori daromad koʻrsatdi, biroq sunʼiy intellekt xavotir uygʻotdi

Mashhur Reddit platformasi ikkinchi chorakda moliyaviy koʻrsatkichlar boʻyicha tahlilchilar prognozlarini sezilarli darajada ortda qoldirdi, biroq qidiruv tizimlaridagi oʻzgarishlar va sunʼiy intellekt taʼsiri investorlarni xavotirga soldi. ixbt.com va manbalar maʼlumotiga koʻra, ijobiy moliyaviy hisobotlarga qarammay, kompaniya aksiyalari qiymati ish vaqtidan keyingi savdolarda 10 foizdan ziyodroqqa pasayib ketdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniyaning umumiy daromadi oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 61 foizga sakrab, 805 million dollarni tashkil etdi. Shuningdek, sof foyda 183 foizga oshib, 253 million dollarga yetdi. Ushbu natijalar Wall Street ekspertlarining barcha kutilmalaridan yuqori keldi va navbatdagi chorak uchun daromad miqdori 860 milliondan 870 million dollargacha boʻlishi prognoz qilindi.

Qidiruv tizimidagi oʻzgarishlar va sunʼiy intellekt xavfi

Odatda bunday ijobiy moliyaviy prognozlar kompaniya qimmatli qogʻozlari oʻsishiga sabab boʻlishi kerak edi. Biroq aksiyalarning keskin tushib ketishiga bosh direktor Stiv Xaffman aksiyadorlarga yoʻllagan alohida xatida qidiruv tizimlaridan keladigan trafik «notekis» boʻlib qolganini taʼkidlagani sabab boʻldi. Uning soʻzlariga koʻra, chorak davomida qidiruv yoʻllanmalari oʻzgaruvchan tus olgan, garchi tijorat biznesining umumiy holati mustahkam boʻlib qolayotgan boʻlsa ham.

Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi qidiruv tizimlari landshaftini tubdan oʻzgartirmoqda. Google kabi gigantlar tomonidan sunʼiy intellektga asoslangan qisqacha xulosalar va javoblarning joriy etilishi Reddit kabi platformalardan foydalanuvchilar ulushini olib qoʻyayotgani taxmin qilinmoqda. Investorlar aynan shu omil kelajakda platforma trafigiga salbiy taʼsir koʻrsatishidan qoʻrqishmoqda.

Google bilan hamkorlik va foydalanuvchilar sonidagi kichik pasayish

Eslatib oʻtamiz, 2024-yilda Reddit oʻz kontentini sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish uchun Google kompaniyasiga taqdim etish boʻyicha yirik shartnoma imzolagan edi. Biroq qidiruv gigantining yangi yondashuvlari auditoriyani jalb qilishda raqobat tugʻdirayotgani sababli, platforma rahbariyati ushbu hamkorlikni kelgusida uzaytirish masalasida ikkilanib turganini bildirdi.

Shuningdek, investorlarni tashvishga solayotgan yana bir jihat foydalanuvchilar faolligi bilan bogʻliq. Global miqyosda foydalanuvchilar soni oshgan boʻlsa-da, AQSh bozorida kunlik faol foydalanuvchilar sonida bir oz pasayish kuzatildi — bu koʻrsatkich birinchi chorakdagi 53,5 milliondan 53,2 million nafarga tushdi.

Payshanba kuni boʻlib oʻtgan moliyaviy hisobot taqdimoti vaqtida tahlilchilar rahbarlarga sunʼiy intellektning auditoriyaga taʼsiri yuzasidan bir qator keskin savollar berishdi. Mutaxassislar qidiruv tizimlari sunʼiy intellektga oʻtib borayotgan bir paytda tizimga kirmasdan oʻquvchi boʻlib kelayotgan tashrif buyuruvchilarni roʻyxatdan oʻtgan foydalanuvchilarga aylantirish qiyinlashishini taʼkidlab, kelgusi yilda ham maʼlumotlarni litsenziyalash siyosati davom etish-etmasligi bilan qiziqishdi.

RedditSunʼiy intellektTexnologiyaGoogleMoliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple xotira qurilmalari yetishmovchiligi sababli zaxiralarni keskin oshirdiApple xotira qurilmalari yetishmovchiligi sababli zaxiralarni keskin oshirdiBugun, 04:24Leopold Aschenbrenner fondi birja fondlarini sotdiLeopold Aschenbrenner fondi birja fondlarini sotdiBugun, 04:23Apple xizmatlar koʻrsatish tarmogʻida kutilmagan pas kuzatildiApple xizmatlar koʻrsatish tarmogʻida kutilmagan pas kuzatildiBugun, 03:56Amazon ikkinchi chorakda yuqori moliyaviy natijalarni qayd etdi va aksiyalari qimmatlashdiAmazon ikkinchi chorakda yuqori moliyaviy natijalarni qayd etdi va aksiyalari qimmatlashdiBugun, 03:56Kiberxavfsizlik: spamchilar ommaviy xabarlardan manzilli hujumlarga oʻtdiKiberxavfsizlik: spamchilar ommaviy xabarlardan manzilli hujumlarga oʻtdiBugun, 02:24CareCloud tibbiy maʼlumotlar sizib chiqqani haqida ogohlantirmoqdaCareCloud tibbiy maʼlumotlar sizib chiqqani haqida ogohlantirmoqdaBugun, 01:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi