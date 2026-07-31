Reddit ikkinchi chorakda yuqori daromad koʻrsatdi, biroq sunʼiy intellekt xavotir uygʻotdi
Mashhur Reddit platformasi ikkinchi chorakda moliyaviy koʻrsatkichlar boʻyicha tahlilchilar prognozlarini sezilarli darajada ortda qoldirdi, biroq qidiruv tizimlaridagi oʻzgarishlar va sunʼiy intellekt taʼsiri investorlarni xavotirga soldi. ixbt.com va manbalar maʼlumotiga koʻra, ijobiy moliyaviy hisobotlarga qarammay, kompaniya aksiyalari qiymati ish vaqtidan keyingi savdolarda 10 foizdan ziyodroqqa pasayib ketdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniyaning umumiy daromadi oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 61 foizga sakrab, 805 million dollarni tashkil etdi. Shuningdek, sof foyda 183 foizga oshib, 253 million dollarga yetdi. Ushbu natijalar Wall Street ekspertlarining barcha kutilmalaridan yuqori keldi va navbatdagi chorak uchun daromad miqdori 860 milliondan 870 million dollargacha boʻlishi prognoz qilindi.
Qidiruv tizimidagi oʻzgarishlar va sunʼiy intellekt xavfiOdatda bunday ijobiy moliyaviy prognozlar kompaniya qimmatli qogʻozlari oʻsishiga sabab boʻlishi kerak edi. Biroq aksiyalarning keskin tushib ketishiga bosh direktor Stiv Xaffman aksiyadorlarga yoʻllagan alohida xatida qidiruv tizimlaridan keladigan trafik «notekis» boʻlib qolganini taʼkidlagani sabab boʻldi. Uning soʻzlariga koʻra, chorak davomida qidiruv yoʻllanmalari oʻzgaruvchan tus olgan, garchi tijorat biznesining umumiy holati mustahkam boʻlib qolayotgan boʻlsa ham.
Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi qidiruv tizimlari landshaftini tubdan oʻzgartirmoqda. Google kabi gigantlar tomonidan sunʼiy intellektga asoslangan qisqacha xulosalar va javoblarning joriy etilishi Reddit kabi platformalardan foydalanuvchilar ulushini olib qoʻyayotgani taxmin qilinmoqda. Investorlar aynan shu omil kelajakda platforma trafigiga salbiy taʼsir koʻrsatishidan qoʻrqishmoqda.
Google bilan hamkorlik va foydalanuvchilar sonidagi kichik pasayishEslatib oʻtamiz, 2024-yilda Reddit oʻz kontentini sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish uchun Google kompaniyasiga taqdim etish boʻyicha yirik shartnoma imzolagan edi. Biroq qidiruv gigantining yangi yondashuvlari auditoriyani jalb qilishda raqobat tugʻdirayotgani sababli, platforma rahbariyati ushbu hamkorlikni kelgusida uzaytirish masalasida ikkilanib turganini bildirdi.
Shuningdek, investorlarni tashvishga solayotgan yana bir jihat foydalanuvchilar faolligi bilan bogʻliq. Global miqyosda foydalanuvchilar soni oshgan boʻlsa-da, AQSh bozorida kunlik faol foydalanuvchilar sonida bir oz pasayish kuzatildi — bu koʻrsatkich birinchi chorakdagi 53,5 milliondan 53,2 million nafarga tushdi.
Payshanba kuni boʻlib oʻtgan moliyaviy hisobot taqdimoti vaqtida tahlilchilar rahbarlarga sunʼiy intellektning auditoriyaga taʼsiri yuzasidan bir qator keskin savollar berishdi. Mutaxassislar qidiruv tizimlari sunʼiy intellektga oʻtib borayotgan bir paytda tizimga kirmasdan oʻquvchi boʻlib kelayotgan tashrif buyuruvchilarni roʻyxatdan oʻtgan foydalanuvchilarga aylantirish qiyinlashishini taʼkidlab, kelgusi yilda ham maʼlumotlarni litsenziyalash siyosati davom etish-etmasligi bilan qiziqishdi.
…