Oʻrmon yongʻinlarini erta aniqlovchi ilk sunʼiy yoʻldoshlar tarmogʻi ishga tushdi

·0·Texno
Oʻrmon yongʻinlarini erta aniqlovchi ilk sunʼiy yoʻldoshlar tarmogʻi ishga tushdi

Yer yuzida oʻrmon yongʻinlarini ular keng tarqalishidan avval ilk bosqichda aniqlashga moʻljallangan dunyodagi ilk maxsus sunʼiy yoʻldoshlar turkumi oʻz faoliyatini boshladi. ixbt.com nashrining yozishicha, Muon Space kompaniyasi tomonidan yaratilgan FireSat deb nomlangan mazkur orbitadagi guruhning dastlabki uchta apparati muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazildi. Yangi tizim yongʻinlarni fojiali tus olishidan oldin tezkorlik bilan lokalizatsiya qilish va ularning oldini olishda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, ushbu loyiha Muon Space tomonidan Earth Fire Alliance (EFA) not tijorat tashkiloti bilan hamkorlikda hamda Google koʻmagida amalga oshirilgan. Mazkur ishlar doirasida orbitaga chiqarilgan Protoflight nomli prototip bir yil davomida milliondan ortiq multispektral tasvirlarni toʻplab, oʻzining yuqori samaradorligini amalda isbotlagan edi. Jumladan, ushbu sinov qurilmasi boshqa kuzatuv tizimlari eʼtiboridan chetda qolgan AQShning Oregon shtatidagi kichik yongʻin oʻchogʻini ham muvaffaqiyatli aniqlagan.

Texnik imkoniyatlar va sunʼiy intellekt

FireSat loyihasining dastlabki sunʼiy yoʻldoshlari pastki yeroldi orbitasiga moʻljallangan Condor-M platformasida barpo etilgan. Har bir apparat bir vaqtning oʻzida oltita diapazonda ishlaydigan ilgʻor multispektral infraqizil kamera bilan jihozlangan. Bu esa taxminan 1,5 kvadrat metr maydondagi kichik issiqlik manbalarini ham aniqlash, yongʻinlarni bulutlar va tutun ortidan turib ham koʻra olish imkonini beradi. Shuningdek, turli turdagi maʼlumotlarni tahlil qilish orqali yolgʻon signal berish holatlari sezilarli darajada qisqartirilgan.

Sunʼiy yoʻldoshlar maʼlumotlarni toʻgʻridan-toʻgʻri kuzatuv jarayonida qayta ishlash uchun Muon Halo platformasidan foydalanadi. Tizimga Google ishtirokida ishlab chiqilgan sunʼiy intellekt elementlari integratsiya qilingan boʻlib, uning algoritmlari yangi olingan suratlarni hududning minglab avvalgi tasvirlari bilan taqqoslaydi. Ob-havo sharoitlari va boshqa muhim parametrlarni hisobga olgan holda, aniqlangan issiqlik anomaliyasi haqiqiy yongʻin ekanligi aniqlanadi va xizmatlarga xabar beriladi.

Kelajakdagi rejalar va ekologik ahamiyat

Hozirgi vaqtda uchta FireSat apparati yongʻin xavfi yuqori boʻlgan hududlarni kuniga ikki marta suratga olish imkoniyatiga ega. Kelgusida Earth Fire Alliance va Muon Space kompaniyalari ushbu turkumni naq 50 ta sunʼiy yoʻldoshgacha kengaytirishni rejalashtirmoqda. Tizim toʻliq ishga tushgach, Yer yuzining istalgan nuqtasini har 20 daqiqada kuzatib borish imkoniyati yaratiladi. 2029 yilga borib esa eng zaif hududlarni har soatda monitoring qilish koʻzda tutilgan.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday texnologiyalarning yaratilishi oʻrmon yongʻinlarining koʻlami kengayib, ularning yanada uzoq davom etayotgani va shiddatli tus olayotgani bilan bogʻliq. AQSh Milliy idoralararo yongʻin markazi (National Interagency Fire Center) maʼlumotlariga koʻra, joriy yilning dastlabki oylarida mamlakatda minglab yongʻinlar sodir boʻlib, ulardan millionlab gektar hududlar zarar koʻrgan. Yangi sunʼiy yoʻldoshlar tarmogʻi kichik oʻchoqlarni oʻz vaqtida aniqlab, qutqaruv xizmatlarini tezkor yoʻnaltirish va tabiatga yetkaziladigan zararni kamaytirish imkonini beradi.

TexnologiyaSuniyYoldoshOrmonYonginlariGoogleMuonSpace
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sun'iy intellekt dasturlardagi zaifliklarni ikki barobar ko'p aniqlamoqdaSun'iy intellekt dasturlardagi zaifliklarni ikki barobar ko'p aniqlamoqdaBugun, 07:28Sunʼiy intellekt xavfsizlik testida kutilmaganda real tizimlarga kirib bordiSunʼiy intellekt xavfsizlik testida kutilmaganda real tizimlarga kirib bordiBugun, 06:28Reddit ikkinchi chorakda yuqori daromad koʻrsatdi, biroq sunʼiy intellekt xavotir uygʻotdiReddit ikkinchi chorakda yuqori daromad koʻrsatdi, biroq sunʼiy intellekt xavotir uygʻotdiBugun, 04:52Apple xotira qurilmalari yetishmovchiligi sababli zaxiralarni keskin oshirdiApple xotira qurilmalari yetishmovchiligi sababli zaxiralarni keskin oshirdiBugun, 04:24Leopold Aschenbrenner fondi birja fondlarini sotdiLeopold Aschenbrenner fondi birja fondlarini sotdiBugun, 04:23Apple xizmatlar koʻrsatish tarmogʻida kutilmagan pas kuzatildiApple xizmatlar koʻrsatish tarmogʻida kutilmagan pas kuzatildiBugun, 03:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi