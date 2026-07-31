Ikki qo‘lidan ayrilgan fermer xotirasiga haykal o‘rnatildi

·21·Dunyo
Ikki qo‘lidan ayrilgan fermer xotirasiga haykal o‘rnatildi
Qisqacha

AQSHning Ogayo shtatida yashagan, ikki yoshida ikki qo‘lidan ayrilgan fermer Endi Detviler xotirasiga Uest-Liberti shahrida bronza haykal o‘rnatildi. Bolaligida baxtsiz hodisaga uchragan fermer kundalik yumushlarni oyoqlari yordamida bajarishni o‘rganib, traktor haydagan va fermasini mustaqil boshqargan. U 2022 yilda 52 yoshida saraton kasalligidan vafot etganidan keyin oila a’zolari va mahalliy aholi mablag‘ to‘plab, unga yodgorlik o‘rnatdi.

AQSHning Ogayo shtatida yashagan fermer Endi Detviler ikki yoshida baxtsiz hodisa oqibatida ikki qo‘lidan ayrilgan. Biroq bu holat uning hayotga bo‘lgan ishtiyoqi va mehnat qilishiga to‘sqinlik qilmadi.

U vaqt o‘tishi bilan kundalik yumushlarni oyoqlari yordamida bajarishni o‘rgandi. Detviler traktor haydab, qishloq xo‘jaligi texnikalarini ta’mirladi va fermasini mustaqil ravishda boshqardi.

Endi Detviler 2022 yilda 52 yoshida saraton kasalligidan vafot etdi. Uning hayoti va matonati mahalliy hamjamiyat uchun ilhom manbai bo‘lib qoldi.

Shundan so‘ng oila a’zolari va mahalliy aholi mablag‘ to‘plab, Uest-Liberti shahrida fermer xotirasiga bronza haykal o‘rnatdi. Haykalda Detviler hayotdagidek — yalangoyoq, mehnatga shay holatda tasvirlangan.

Ushbu yodgorlik uning boshidan kechirgan sinovlariga qaramay, taslim bo‘lmaganini va mustaqil hayot kechirishga intilganini eslatib turadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda Ilon Maskka o‘xshash oshpaz internet yulduziga aylandiXitoyda Ilon Maskka o‘xshash oshpaz internet yulduziga aylandiBugun, 04:54Chexiya prezidenti Formula-1 poygasida fotograf bo‘lib ishladiChexiya prezidenti Formula-1 poygasida fotograf bo‘lib ishladiBugun, 03:57Portugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiPortugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiKecha, 23:15Rus aktyorining Putinga virus murojaati va 2 soatdan keyingi kutilmagan «tavbasi»Rus aktyorining Putinga virus murojaati va 2 soatdan keyingi kutilmagan «tavbasi»Kecha, 23:14Issiqko‘lda yangi turizm magniti: prezidentlar ilk xalqaro golf klubini ochdiIssiqko‘lda yangi turizm magniti: prezidentlar ilk xalqaro golf klubini ochdiKecha, 22:46UFC yulduzi rafiqasini mashinada urib ketishga urindi: ayblov va hibsga olishUFC yulduzi rafiqasini mashinada urib ketishga urindi: ayblov va hibsga olishKecha, 20:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda