Ikki qo‘lidan ayrilgan fermer xotirasiga haykal o‘rnatildi
AQSHning Ogayo shtatida yashagan, ikki yoshida ikki qo‘lidan ayrilgan fermer Endi Detviler xotirasiga Uest-Liberti shahrida bronza haykal o‘rnatildi. Bolaligida baxtsiz hodisaga uchragan fermer kundalik yumushlarni oyoqlari yordamida bajarishni o‘rganib, traktor haydagan va fermasini mustaqil boshqargan. U 2022 yilda 52 yoshida saraton kasalligidan vafot etganidan keyin oila a’zolari va mahalliy aholi mablag‘ to‘plab, unga yodgorlik o‘rnatdi.
AQSHning Ogayo shtatida yashagan fermer Endi Detviler ikki yoshida baxtsiz hodisa oqibatida ikki qo‘lidan ayrilgan. Biroq bu holat uning hayotga bo‘lgan ishtiyoqi va mehnat qilishiga to‘sqinlik qilmadi.
U vaqt o‘tishi bilan kundalik yumushlarni oyoqlari yordamida bajarishni o‘rgandi. Detviler traktor haydab, qishloq xo‘jaligi texnikalarini ta’mirladi va fermasini mustaqil ravishda boshqardi.
Endi Detviler 2022 yilda 52 yoshida saraton kasalligidan vafot etdi. Uning hayoti va matonati mahalliy hamjamiyat uchun ilhom manbai bo‘lib qoldi.
Shundan so‘ng oila a’zolari va mahalliy aholi mablag‘ to‘plab, Uest-Liberti shahrida fermer xotirasiga bronza haykal o‘rnatdi. Haykalda Detviler hayotdagidek — yalangoyoq, mehnatga shay holatda tasvirlangan.
Ushbu yodgorlik uning boshidan kechirgan sinovlariga qaramay, taslim bo‘lmaganini va mustaqil hayot kechirishga intilganini eslatib turadi.
…