Prezidentlar golf maydonida: Issiqko‘lda norasmiy uchrashuv (video)

·0·O‘zbekiston
Prezidentlar golf maydonida: Issiqko‘lda norasmiy uchrashuv (video)
Qisqacha

Qirg‘izistonning Cho‘lponota shahrida Markaziy Osiyo davlatlari va Ozarbayjon rahbarlarining norasmiy uchrashuvi oldidan Issiqko‘l bo‘yida yangi xalqaro toifadagi “Golf Resort” sport va turizm majmuasining ochilish marosimi bo‘lib o‘tdi. Unda O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Qirg‘iziston Prezidenti Sadir Japarov, Ozarbayjon Prezidenti Ilhom Aliyev va Tojikiston Prezidenti Emomali Rahmon ishtirok etib, golf maydonida ilk ramziy zarbani amalga oshirdilar.

Bugun, 31 iyul kuni Qirg‘izistonning Cho‘lponota shahrida Markaziy Osiyo davlatlari va Ozarbayjon rahbarlarining norasmiy uchrashuvi bo‘lib o‘tishi kutilmoqda. Kecha uchrashuv oldidan davlat rahbarlari Issiqko‘l bo‘yidagi norasmiy tadbirda ishtirok etishdi.

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Qirg‘iziston Prezidenti Sadir Japarov, Ozarbayjon Prezidenti Ilhom Aliyev va Tojikiston Prezidenti Emomali Rahmon ishtirokida Cho‘lponotadagi yangi xalqaro toifadagi ““Golf Resort” sport va turizm majmuasining ochilish marosimi o‘tkazildi.

Tadbirning eng e’tiborli jihati — prezidentlarning golf maydonida ilk, ramziy zarbani amalga oshirgani bo‘ldi. Rahbarlar norasmiy muhitda, norasmiy kiyimda vaqt o‘tkazib, Issiqko‘lning betakror manzarasi fonida suratga ham tushishdi.

Issiqko‘l sohilida barpo etilgan zamonaviy majmua Qirg‘izistonning sport va turizm infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan loyihalardan biri sifatida e’tibor qozonmoqda.

Davlat rahbarlari Qirg‘iziston rahbari va xalqini yangi obyekt foydalanishga topshirilgani bilan tabriklab, mamlakatning turizm salohiyatini yanada oshirishga qaratilgan loyihalarda muvaffaqiyat tiladi.

Ayni paytda Cho‘lponotada o‘tkaziladigan norasmiy sammit doirasida mintaqaviy hamkorlik, iqtisodiy aloqalar va boshqa dolzarb masalalar muhokama qilinishi kutilmoqda. Prezidentlarning tashrifi munosabati bilan 30 iyuldan 1 avgustgacha Tamchi aeroporti va Cho‘lponota o‘rtasidagi yo‘lda vaqtinchalik cheklovlar joriy etilishi ham ma’lum qilingan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhim uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Qirg‘izistondagi xalqaro tadbirlarga taklif etildiMuhim uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Qirg‘izistondagi xalqaro tadbirlarga taklif etildiKecha, 23:19Tarixiy hujjat: O‘zbekiston va Qirg‘iziston pensiya ta’minotida inqilob qilmoqda!Tarixiy hujjat: O‘zbekiston va Qirg‘iziston pensiya ta’minotida inqilob qilmoqda!Kecha, 22:28O‘zbekistonda avtobus yo‘l haqini oshirish bo‘yicha yangi taklif bildirildiO‘zbekistonda avtobus yo‘l haqini oshirish bo‘yicha yangi taklif bildirildiKecha, 20:06Avgust oyi +43 daraja bilan boshlanadi: oxirida havo keskin o‘zgaradiAvgust oyi +43 daraja bilan boshlanadi: oxirida havo keskin o‘zgaradiKecha, 15:32Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan Cho‘lponotaga keldi: kun tartibida nima bor?Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan Cho‘lponotaga keldi: kun tartibida nima bor?Kecha, 14:56Prezident O‘zbekistonning «eng bebaho boyligi» va yangi tashabbuslari haqida gapirdiPrezident O‘zbekistonning «eng bebaho boyligi» va yangi tashabbuslari haqida gapirdiKecha, 13:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi