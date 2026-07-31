BYD tverdotel batareyalar uchun yangi patent oldi

·20·Avto
BYD tverdotel batareyalar uchun yangi patent oldi
Qisqacha

Xitoyning BYD kompaniyasi tverdotel akkumulyatorlar texnologiyasiga oid murakkab kompozit katod tuzilishi uchun rasmiy patent arizasini topshirdi. Ushbu muhim yangilik Xitoy Milliy intellektual mulk boshqarmasi (CNIPA) ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning 28-iyul kuni rasman e'lon qilindi. CN202510126712.6 raqamli patent arizasida galogenid va sulfid elektrolit komponentlarini o'zaro uyg'unlashtirgan innovatsion konstruksiya tavsiflangan.

Xitoyning BYD kompaniyasi tverdotel (qattiq jismli) akkumulyatorlar texnologiyasiga oid murakkab kompozit katod tuzilishi uchun rasmiy patent arizasini topshirdi. Ushbu muhim yangilik Xitoy Milliy intellektual mulk boshqarmasi (CNIPA) maʼlumotlariga koʻra, joriy yilning 28-iyul kuni rasman eʼlon qilindi va kelgusida elektromobillar sanoatida yangi bosqichni boshlab berishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

CN202510126712.6 raqamli patent arizasida (nashr raqami CN122474592A) ikki xil ilgʻor material — galogenid va sulfid elektrolit komponentlarini oʻzaro uygʻunlashtirgan innovatsion konstruksiya tavsiflangan. Mazkur ishlanma avtomobilsozlik bozorida hali ommaviy ishlab chiqarish rejalari yoki aniq tijoriy muddatlarga ega boʻlmasa-da, texnologik taraqqiyot yoʻlidagi jiddiy qadam sifatida baholanmoqda.

Texnik yechimlar va tuzilish xususiyatlari

Hujjatlarga koʻra, BYD mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan yangi katod kompozit materiali ikki xil oʻlchamdagi elektrolit zarrachalarini oʻz ichiga oladi. Xususan, tizimda zarrachalari kichikroq boʻlgan galogenid elektrolitlari hamda yirikroq zarrachalarga ega sulfid elektrolitlari birgalikda qoʻllaniladi.

Ushbu oʻziga xos komponentlar katodning faol materiali bilan qoʻshilib, yagona kompozit elektrod strukturasini hosil qiladi. Bunday yondashuv tverdotel akkumulyatorlar sohasidagi eng murakkab muhandislik vazifalaridan birini hal qilishga qaratilgan.

Chegaraviy barqarorlik muammosi

Tverdotel batareyalarni yaratishdagi asosiy toʻsiqlardan biri bu — koʻp martalik quvvatlash va zaryadsizlanish jarayonlarida qattiq materiallar orasidagi barqaror aloqani saqlab qolishdir. Batareya qismlarining oʻzaro taʼsiri uzoq muddatli chidamlilikni taʼminlashda hal qiluvchi rol oʻynaydi.

BYD kompaniyalar guruhi bosh ilmiy xodimi Lian Yubo avvalroq bayon qilganidek, qattiq jismlar orasidagi chegara barqarorligi sanoat miqyosidagi ishlab chiqarish yoʻlidagi asosiy texnik toʻsiqlardan biri hisoblanadi. Mutaxassis mazkur texnologiyaning hozirgi holatini muammolarni hal qilish bosqichi sifatida baholagan edi.

Garchi kompaniya ushbu yangi turdagi batareyalarni amaldagi transport vositalarida qoʻllash muddatlari yoki ularning bozorga chiqish sanalari haqida hozircha aniq maʼlumot bermagan boʻlsa-da, patente arizasi BYD bu yoʻnalishda izlanishlarni jadal davom ettirayotganini koʻrsatadi.

BYDTverdotel batareyaElektromobilAvto texnologiyaInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BMW xodimlarni qisqartirib, mashinalar "miyasini" Qualcomm'ga topshiradiBMW xodimlarni qisqartirib, mashinalar "miyasini" Qualcomm'ga topshiradiBugun, 00:55Rosatom universal Voyt platformasidagi yangi elektromobillarni namoyish etdiRosatom universal Voyt platformasidagi yangi elektromobillarni namoyish etdiKecha, 22:53Tenet T4 krossoveri ishlab chiqarilishi toʻxtatildiTenet T4 krossoveri ishlab chiqarilishi toʻxtatildiKecha, 17:22Rossiyada ilk vodorod poezdi 2027 yilda qatnovni boshlaydiRossiyada ilk vodorod poezdi 2027 yilda qatnovni boshlaydiKecha, 16:24Leman poygasida ayollar: tarix va zamonaviy yutuqlarLeman poygasida ayollar: tarix va zamonaviy yutuqlarKecha, 16:20BMW xarajatlar va Xitoydagi bosim ortidan G-Class raqobatchisi loyihasini toʻxtatdiBMW xarajatlar va Xitoydagi bosim ortidan G-Class raqobatchisi loyihasini toʻxtatdiKecha, 15:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi