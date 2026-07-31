BYD tverdotel batareyalar uchun yangi patent oldi
Xitoyning BYD kompaniyasi tverdotel akkumulyatorlar texnologiyasiga oid murakkab kompozit katod tuzilishi uchun rasmiy patent arizasini topshirdi. Ushbu muhim yangilik Xitoy Milliy intellektual mulk boshqarmasi (CNIPA) ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning 28-iyul kuni rasman e'lon qilindi. CN202510126712.6 raqamli patent arizasida galogenid va sulfid elektrolit komponentlarini o'zaro uyg'unlashtirgan innovatsion konstruksiya tavsiflangan.
Xitoyning BYD kompaniyasi tverdotel (qattiq jismli) akkumulyatorlar texnologiyasiga oid murakkab kompozit katod tuzilishi uchun rasmiy patent arizasini topshirdi. Ushbu muhim yangilik Xitoy Milliy intellektual mulk boshqarmasi (CNIPA) maʼlumotlariga koʻra, joriy yilning 28-iyul kuni rasman eʼlon qilindi va kelgusida elektromobillar sanoatida yangi bosqichni boshlab berishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
CN202510126712.6 raqamli patent arizasida (nashr raqami CN122474592A) ikki xil ilgʻor material — galogenid va sulfid elektrolit komponentlarini oʻzaro uygʻunlashtirgan innovatsion konstruksiya tavsiflangan. Mazkur ishlanma avtomobilsozlik bozorida hali ommaviy ishlab chiqarish rejalari yoki aniq tijoriy muddatlarga ega boʻlmasa-da, texnologik taraqqiyot yoʻlidagi jiddiy qadam sifatida baholanmoqda.
Texnik yechimlar va tuzilish xususiyatlariHujjatlarga koʻra, BYD mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan yangi katod kompozit materiali ikki xil oʻlchamdagi elektrolit zarrachalarini oʻz ichiga oladi. Xususan, tizimda zarrachalari kichikroq boʻlgan galogenid elektrolitlari hamda yirikroq zarrachalarga ega sulfid elektrolitlari birgalikda qoʻllaniladi.
Ushbu oʻziga xos komponentlar katodning faol materiali bilan qoʻshilib, yagona kompozit elektrod strukturasini hosil qiladi. Bunday yondashuv tverdotel akkumulyatorlar sohasidagi eng murakkab muhandislik vazifalaridan birini hal qilishga qaratilgan.
Chegaraviy barqarorlik muammosiTverdotel batareyalarni yaratishdagi asosiy toʻsiqlardan biri bu — koʻp martalik quvvatlash va zaryadsizlanish jarayonlarida qattiq materiallar orasidagi barqaror aloqani saqlab qolishdir. Batareya qismlarining oʻzaro taʼsiri uzoq muddatli chidamlilikni taʼminlashda hal qiluvchi rol oʻynaydi.
BYD kompaniyalar guruhi bosh ilmiy xodimi Lian Yubo avvalroq bayon qilganidek, qattiq jismlar orasidagi chegara barqarorligi sanoat miqyosidagi ishlab chiqarish yoʻlidagi asosiy texnik toʻsiqlardan biri hisoblanadi. Mutaxassis mazkur texnologiyaning hozirgi holatini muammolarni hal qilish bosqichi sifatida baholagan edi.
Garchi kompaniya ushbu yangi turdagi batareyalarni amaldagi transport vositalarida qoʻllash muddatlari yoki ularning bozorga chiqish sanalari haqida hozircha aniq maʼlumot bermagan boʻlsa-da, patente arizasi BYD bu yoʻnalishda izlanishlarni jadal davom ettirayotganini koʻrsatadi.
…