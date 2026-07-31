Leopold Aschenbrenner fondi birja fondlarini sotdi
Sun'iy intellekt sohasidagi tadqiqotchi va sobiq OpenAI xodimi Leopold Aschenbrenner tomonidan asos solingan Situational Awareness xedj-fondi so'nggi oylardagi keskin yo'qotishlardan so'ng o'zining ommaviy aksiyalar portfelining asosiy qismini Ken Griffin boshqaruvidagi Citadel kompaniyasiga sotib yubordi. Germaniyada tug'ilgan va atigi 25 yoshda bo'lgan Leopold Aschenbrenner fondni ochishdan oldin birjada savdo qilish tajribasiga ega emas edi.
Sunʼiy intellekt sohasidagi taniqli tadqiqotchi va sobiq OpenAI xodimi Leopold Aschenbrenner tomonidan asos solingan Situational Awareness xedj-fondi soʻnggi oylardagi keskin yoʻqotishlardan soʻng oʻzining ommaviy aksiyalar portfelining asosiy qismini Ken Griffin boshqaruvidagi Citadel kompaniyasiga sotib yubordi. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, bu holat qisqa vaqt ichida katta muvaffaqiyatlarga erishgan yosh moliyachi uchun jiddiy sinov boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Germaniyada tugʻilgan va atigi 25 yoshda boʻlgan Leopold Aschenbrenner fondni ochishdan oldin birjada savdo qilish tajribasiga ega emas edi. U sunʼiy intellektni kengaytirish uchun yarimoʻtkazgichlar, hisoblash quvvatlari, xotira va energiya infratuzilmasini jadal rivojlantirish kerakligini aytib, oʻzining investitsiya tezislari orqali mashhurlikka erishgan edi. U 2023-yilda OpenAI jamoasiga qoʻshilgan, biroq bir yildan soʻng ichki maʼlumotlarni notoʻgʻri oshkor qilgani uchun ishdan boʻshatilgan edi. Shundan soʻng Aschenbrenner oʻzining xedj-fondiga asos solgan.
Financial Times nashrining yozishicha, fondning ishlari juda yaxshi ketayotgan va iyun oyi yakunlariga koʻra 439 foizlik daromad keltirgan edi. CNBC xabariga koʻra, fond boshqaruvidagi aktivlar hajmi pasayishlar boshlanishidan oldin choʻqqiga chiqib, 45 milliard dollargacha yetgandi. Biroq sunʼiy intellekt infratuzilmasiga qilingan investitsiyalar yaqin kelajakda kutilgan daromad keltirmasligidan xavotirlangan ommaviy investorlar tufayli sohada keskin pasayish kuzatildi.
Aktivlar sotuvi va bozor taʼsiriBloomberg maʼlumotlariga koʻra, fond saqlagan eng qattiq zarba koʻrgan aksiyalar qatoriga SK Hynix va SanDisk xotira chipi ishlab chiqaruvchilari, Bloom Energy toza energiya dasturchisi hamda Nebius Group kirgan. Ularning barchasi soʻnggi bir oy ichida 30 foizdan ziyodroqqa qulagan. Xedj-fond strategiyasi boʻlgan qarz mablagʻlari evaziga aksiya sotib olish usuli yoʻqotishlarni yanada oshirib yuborgan.
Citadel ushbu aktivlarning asosiy qismini sotib olgandan soʻng, Situational Awarenessʼning umumiy aktivlari taxminan 10 milliard dollargacha qisqardi. Ken Griffin kompaniyasi qiyofasida bunday qadam avval ham kuzatilgan boʻlib, Citadel moliyaviy qiyinchilikka uchragan oʻyinchilarning jozibador aktivlarini sotib olishga tayyor turishi bilan tanilgan. Griffin ham xuddi Aschenbrenner kabi ushbu sektorning tiklanishiga umid qilmoqda va sabr bilan kutish imkoniyatiga ega.
Anthropic aksiyalari va kelajak istiqbollariBiroq turli manbalarga tayanib xabar qilinishicha, Situational Awareness oʻzining xususiy kompaniyalardagi investitsiyalarini, jumladan Anthropic kompaniyasidagi ulushini sotib yubormagan. Hozirda bu ulushning qiymati 5 milliard dollarga baholanmoqda. May oyida oʻtkazilgan Series H raundida Anthropic qiymati yuqori baholangan boʻlib, oktyabr oyida fond birjasiga chiqishi kutilmoqda.
Mutaxassislarning fikricha, ushbu aksiyalarning sotuvidan tushadigan ehtimoliy daromad xedj-fondning ommaviy bozordagi yoʻqotishlarini qoplashga yordam berishi mumkin. Aschenbrenner fondining dastlabki bosqichdagi investorlari qatoriga Jane Street, Stripe asoschilari hamda Meta rahbarlari kirgani uning kelajakdagi harakatlariga qiziqish yuqoriligicha qolishini taʼminlaydi.
…