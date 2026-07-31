Leopold Aschenbrenner fondi birja fondlarini sotdi

·18·Texno
Leopold Aschenbrenner fondi birja fondlarini sotdi
Qisqacha

Sun'iy intellekt sohasidagi tadqiqotchi va sobiq OpenAI xodimi Leopold Aschenbrenner tomonidan asos solingan Situational Awareness xedj-fondi so'nggi oylardagi keskin yo'qotishlardan so'ng o'zining ommaviy aksiyalar portfelining asosiy qismini Ken Griffin boshqaruvidagi Citadel kompaniyasiga sotib yubordi. Germaniyada tug'ilgan va atigi 25 yoshda bo'lgan Leopold Aschenbrenner fondni ochishdan oldin birjada savdo qilish tajribasiga ega emas edi.

Sunʼiy intellekt sohasidagi taniqli tadqiqotchi va sobiq OpenAI xodimi Leopold Aschenbrenner tomonidan asos solingan Situational Awareness xedj-fondi soʻnggi oylardagi keskin yoʻqotishlardan soʻng oʻzining ommaviy aksiyalar portfelining asosiy qismini Ken Griffin boshqaruvidagi Citadel kompaniyasiga sotib yubordi. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, bu holat qisqa vaqt ichida katta muvaffaqiyatlarga erishgan yosh moliyachi uchun jiddiy sinov boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Germaniyada tugʻilgan va atigi 25 yoshda boʻlgan Leopold Aschenbrenner fondni ochishdan oldin birjada savdo qilish tajribasiga ega emas edi. U sunʼiy intellektni kengaytirish uchun yarimoʻtkazgichlar, hisoblash quvvatlari, xotira va energiya infratuzilmasini jadal rivojlantirish kerakligini aytib, oʻzining investitsiya tezislari orqali mashhurlikka erishgan edi. U 2023-yilda OpenAI jamoasiga qoʻshilgan, biroq bir yildan soʻng ichki maʼlumotlarni notoʻgʻri oshkor qilgani uchun ishdan boʻshatilgan edi. Shundan soʻng Aschenbrenner oʻzining xedj-fondiga asos solgan.

Financial Times nashrining yozishicha, fondning ishlari juda yaxshi ketayotgan va iyun oyi yakunlariga koʻra 439 foizlik daromad keltirgan edi. CNBC xabariga koʻra, fond boshqaruvidagi aktivlar hajmi pasayishlar boshlanishidan oldin choʻqqiga chiqib, 45 milliard dollargacha yetgandi. Biroq sunʼiy intellekt infratuzilmasiga qilingan investitsiyalar yaqin kelajakda kutilgan daromad keltirmasligidan xavotirlangan ommaviy investorlar tufayli sohada keskin pasayish kuzatildi.

Aktivlar sotuvi va bozor taʼsiri

Bloomberg maʼlumotlariga koʻra, fond saqlagan eng qattiq zarba koʻrgan aksiyalar qatoriga SK Hynix va SanDisk xotira chipi ishlab chiqaruvchilari, Bloom Energy toza energiya dasturchisi hamda Nebius Group kirgan. Ularning barchasi soʻnggi bir oy ichida 30 foizdan ziyodroqqa qulagan. Xedj-fond strategiyasi boʻlgan qarz mablagʻlari evaziga aksiya sotib olish usuli yoʻqotishlarni yanada oshirib yuborgan.

Citadel ushbu aktivlarning asosiy qismini sotib olgandan soʻng, Situational Awarenessʼning umumiy aktivlari taxminan 10 milliard dollargacha qisqardi. Ken Griffin kompaniyasi qiyofasida bunday qadam avval ham kuzatilgan boʻlib, Citadel moliyaviy qiyinchilikka uchragan oʻyinchilarning jozibador aktivlarini sotib olishga tayyor turishi bilan tanilgan. Griffin ham xuddi Aschenbrenner kabi ushbu sektorning tiklanishiga umid qilmoqda va sabr bilan kutish imkoniyatiga ega.

Anthropic aksiyalari va kelajak istiqbollari

Biroq turli manbalarga tayanib xabar qilinishicha, Situational Awareness oʻzining xususiy kompaniyalardagi investitsiyalarini, jumladan Anthropic kompaniyasidagi ulushini sotib yubormagan. Hozirda bu ulushning qiymati 5 milliard dollarga baholanmoqda. May oyida oʻtkazilgan Series H raundida Anthropic qiymati yuqori baholangan boʻlib, oktyabr oyida fond birjasiga chiqishi kutilmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, ushbu aksiyalarning sotuvidan tushadigan ehtimoliy daromad xedj-fondning ommaviy bozordagi yoʻqotishlarini qoplashga yordam berishi mumkin. Aschenbrenner fondining dastlabki bosqichdagi investorlari qatoriga Jane Street, Stripe asoschilari hamda Meta rahbarlari kirgani uning kelajakdagi harakatlariga qiziqish yuqoriligicha qolishini taʼminlaydi.

Situational AwarenessLeopold AschenbrennerOpenAICitadelAnthropic
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Reddit ikkinchi chorakda yuqori daromad koʻrsatdi, biroq sunʼiy intellekt xavotir uygʻotdiReddit ikkinchi chorakda yuqori daromad koʻrsatdi, biroq sunʼiy intellekt xavotir uygʻotdiBugun, 04:52Apple xotira qurilmalari yetishmovchiligi sababli zaxiralarni keskin oshirdiApple xotira qurilmalari yetishmovchiligi sababli zaxiralarni keskin oshirdiBugun, 04:24Apple xizmatlar koʻrsatish tarmogʻida kutilmagan pas kuzatildiApple xizmatlar koʻrsatish tarmogʻida kutilmagan pas kuzatildiBugun, 03:56Amazon ikkinchi chorakda yuqori moliyaviy natijalarni qayd etdi va aksiyalari qimmatlashdiAmazon ikkinchi chorakda yuqori moliyaviy natijalarni qayd etdi va aksiyalari qimmatlashdiBugun, 03:56Kiberxavfsizlik: spamchilar ommaviy xabarlardan manzilli hujumlarga oʻtdiKiberxavfsizlik: spamchilar ommaviy xabarlardan manzilli hujumlarga oʻtdiBugun, 02:24CareCloud tibbiy maʼlumotlar sizib chiqqani haqida ogohlantirmoqdaCareCloud tibbiy maʼlumotlar sizib chiqqani haqida ogohlantirmoqdaBugun, 01:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi