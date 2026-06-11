Pool ilovasi skrinshotlarni foydali maʼlumotlarga aylantiradi

·11·Texno
Pool ilovasi skrinshotlarni foydali maʼlumotlarga aylantiradi

Yillar davomida smartfoningizdagi galereya nafaqat shaxsiy xotiralar, balki internetda koʻrilgan retseptlar, moda gʻoyalari, qiziqarli iqtiboslar va mahsulot tavsiyalarining tartibsiz arxiviga aylanib qolgan. Bugun taqdim etilgan Pool nomli yangi ilova ushbu raqamli tartibsizlikni tizimlashtirishga yordam beradi. Ilovaga rasmlaringizga kirish ruxsatini berishingiz bilan u barcha skrinshotlarni “pools” deb nomlangan maxsus toifalarga ajratadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Pool ilovasi AI davrida xatchoʻplar (bookmarking) tizimini qayta kashf etayotgan mymind, Fabric va Raindrop kabi startaplar qatoriga qoʻshildi. Biroq Pool aynan skrinshotlarga eʼtibor qaratishi bilan ajralib turadi. Sunʼiy intellekt yordamida u nafaqat rasmni saqlaydi, balki foydalanuvchiga oʻsha maʼlumotni qayta topish va u boʻyicha harakat qilish imkonini beradi. Masalan, mahsulot skrinshoti boʻlsa, ilova sotuvchining saytiga havola topib beradi, Instagramʼdagi retsept boʻlsa, uning tarkibi va tayyorlanish usulini chiqaradi.

Ilova asoschilari Maxime Junique va Piet Terheyden ushbu gʻoya ustida uch yil avval ish boshlashgan, biroq loyiha oʻsha paytda vaqtincha toʻxtatilgan edi. Loyihaning qayta jonlanishiga AI texnologiyalarining rivojlanishi sabab boʻldi. Juniqueʼning soʻzlariga koʻra, koʻplab kompaniyalar elektron pochta yoki bank tranzaksiyalari kabi maʼlumotlar bilan ishlayotgan bir paytda, skrinshotlar kabi “hissiy maʼlumotlar toʻplami” hali oʻrganilmagan soha boʻlib qolmoqda.

Hozirda Pool foydalanuvchilarga oʻzlari unutib yuborgan gʻoyalar, dizayn namunalari va xarid qilishni rejalashtirgan buyumlarini qayta kashf etishda koʻmaklashmoqda. Bu shunchaki arxiv emas, balki sunʼiy intellekt yordamida boshqariladigan shaxsiy yordamchiga aylanmoqda.

PoolAISkrinshotTexnologiyaStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trampning smartfoni HTC U24 Pro modelining kloni boʻlib chiqdiTrampning smartfoni HTC U24 Pro modelining kloni boʻlib chiqdiBugun, 15:58Rossiyada sunʼiy intellektli oʻyinchoqlar uchun ilk standart joriy etildiRossiyada sunʼiy intellektli oʻyinchoqlar uchun ilk standart joriy etildiBugun, 15:56Microsoft Hindistonning Alt Carbon startapi bilan shartnoma imzoladiMicrosoft Hindistonning Alt Carbon startapi bilan shartnoma imzoladiBugun, 15:28“Ekologik” aldovga qarshi kurash: Rossiyada yangi onlayn servis ishga tushdi“Ekologik” aldovga qarshi kurash: Rossiyada yangi onlayn servis ishga tushdiBugun, 15:27Intel bozorni boy bermoqdami: Amazon top-15 roʻyxatini toʻliq AMD egalladiIntel bozorni boy bermoqdami: Amazon top-15 roʻyxatini toʻliq AMD egalladiBugun, 14:59Mobil akkumulyatorlar davri tugamoqda: Anker rahbari kutilmagan bayonot berdiMobil akkumulyatorlar davri tugamoqda: Anker rahbari kutilmagan bayonot berdiBugun, 14:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus