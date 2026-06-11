Pool ilovasi skrinshotlarni foydali maʼlumotlarga aylantiradi
Yillar davomida smartfoningizdagi galereya nafaqat shaxsiy xotiralar, balki internetda koʻrilgan retseptlar, moda gʻoyalari, qiziqarli iqtiboslar va mahsulot tavsiyalarining tartibsiz arxiviga aylanib qolgan. Bugun taqdim etilgan Pool nomli yangi ilova ushbu raqamli tartibsizlikni tizimlashtirishga yordam beradi. Ilovaga rasmlaringizga kirish ruxsatini berishingiz bilan u barcha skrinshotlarni “pools” deb nomlangan maxsus toifalarga ajratadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Pool ilovasi AI davrida xatchoʻplar (bookmarking) tizimini qayta kashf etayotgan mymind, Fabric va Raindrop kabi startaplar qatoriga qoʻshildi. Biroq Pool aynan skrinshotlarga eʼtibor qaratishi bilan ajralib turadi. Sunʼiy intellekt yordamida u nafaqat rasmni saqlaydi, balki foydalanuvchiga oʻsha maʼlumotni qayta topish va u boʻyicha harakat qilish imkonini beradi. Masalan, mahsulot skrinshoti boʻlsa, ilova sotuvchining saytiga havola topib beradi, Instagramʼdagi retsept boʻlsa, uning tarkibi va tayyorlanish usulini chiqaradi.
Ilova asoschilari Maxime Junique va Piet Terheyden ushbu gʻoya ustida uch yil avval ish boshlashgan, biroq loyiha oʻsha paytda vaqtincha toʻxtatilgan edi. Loyihaning qayta jonlanishiga AI texnologiyalarining rivojlanishi sabab boʻldi. Juniqueʼning soʻzlariga koʻra, koʻplab kompaniyalar elektron pochta yoki bank tranzaksiyalari kabi maʼlumotlar bilan ishlayotgan bir paytda, skrinshotlar kabi “hissiy maʼlumotlar toʻplami” hali oʻrganilmagan soha boʻlib qolmoqda.
Hozirda Pool foydalanuvchilarga oʻzlari unutib yuborgan gʻoyalar, dizayn namunalari va xarid qilishni rejalashtirgan buyumlarini qayta kashf etishda koʻmaklashmoqda. Bu shunchaki arxiv emas, balki sunʼiy intellekt yordamida boshqariladigan shaxsiy yordamchiga aylanmoqda.
…