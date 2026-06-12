Telegram Wear OS tizimiga qaytdi: Endi Samsung va Pixel soatlarida ishlaydi

·34·Texno
Telegram Wear OS tizimiga qaytdi: Endi Samsung va Pixel soatlarida ishlaydi

Telegram messenjeri Wear OS operatsion tizimi uchun oʻz ilovasini qayta ishga tushirganini eʼlon qildi. Besh yillik tanaffusdan soʻng, Android platformasidagi aqlli soatlar egalari yana oʻz qurilmalarida messenjerning barcha imkoniyatlaridan foydalanishlari mumkin boʻladi. Avvalroq Apple Watch uchun yangilanish chiqarilgan edi, endi esa navbat Samsung Galaxy Watch, Pixel Watch va Xiaomi Watch kabi qurilmalarga keldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi ilova foydalanuvchilarga chatlarga toʻliq kirish, ovozli xabarlarni yuborish va tinglash imkonini beradi. Qizigʻi shundaki, Telegram oxirgi marta Wear OS uchun ilova chiqarganida Pixel Watch hali mavjud emas edi, Galaxy Watch seriyasi esa Samsung kompaniyasining oʻziga tegishli Tizen tizimida ishlardi. Endilikda ushbu zamonaviy qurilmalar messenjer bilan toʻliq integratsiya qilingan.

Hozirgi versiyada chatlarni ovozsiz qilish va ularni yuqoriga qadab qoʻyish (pin) funksiyalari mavjud. Biroq, Apple Watch versiyasidan farqli oʻlaroq, Wear OS ilovasida hozircha joylashuvni koʻrish va stikerlar yuborish imkoniyati yoʻq. Telegram jamoasining taʼkidlashicha, ushbu funksiyalar yaqin vaqt ichida qoʻshiladi.

Endilikda foydalanuvchilar telefonni choʻntakdan chiqarmasdan turib, har qanday uzunlikdagi xabarlarni oʻqishlari, mediafayllarni koʻrishlari va ovozli xabarlarga javob qaytarishlari mumkin. Bu, ayniqsa, qoʻllar band boʻlgan vaqtda yoki jamoat transportida juda qulaydir.

TelegramWear OSSamsung Galaxy WatchPixel WatchTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SanDisk 4 va 8 TB sigʻimli ilk SDUC xotira kartalarini taqdim etadiSanDisk 4 va 8 TB sigʻimli ilk SDUC xotira kartalarini taqdim etadiBugun, 10:27Mozilla Firefox brauzeridagi bepul VPN cheklovlarini vaqtincha olib tashladiMozilla Firefox brauzeridagi bepul VPN cheklovlarini vaqtincha olib tashladiBugun, 10:26HarmonyOS endi 64 KB xotirali qurilmalarda ham ishlaydiHarmonyOS endi 64 KB xotirali qurilmalarda ham ishlaydiBugun, 09:54Samsung Galaxy Z Fold7 uchun One UI 8.5 yangilanishi taqdim etildiSamsung Galaxy Z Fold7 uchun One UI 8.5 yangilanishi taqdim etildiBugun, 09:23Grok yaratuvchisi Igor Babushkin shaxsiylashtirilgan River AI loyihasini taqdim etdiGrok yaratuvchisi Igor Babushkin shaxsiylashtirilgan River AI loyihasini taqdim etdiBugun, 08:59Microsoft olimi Age of Empires II ichida sunʼiy ong yaratish mumkinligini isbotladiMicrosoft olimi Age of Empires II ichida sunʼiy ong yaratish mumkinligini isbotladiBugun, 08:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi