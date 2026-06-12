Telegram Wear OS tizimiga qaytdi: Endi Samsung va Pixel soatlarida ishlaydi
Telegram messenjeri Wear OS operatsion tizimi uchun oʻz ilovasini qayta ishga tushirganini eʼlon qildi. Besh yillik tanaffusdan soʻng, Android platformasidagi aqlli soatlar egalari yana oʻz qurilmalarida messenjerning barcha imkoniyatlaridan foydalanishlari mumkin boʻladi. Avvalroq Apple Watch uchun yangilanish chiqarilgan edi, endi esa navbat Samsung Galaxy Watch, Pixel Watch va Xiaomi Watch kabi qurilmalarga keldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi ilova foydalanuvchilarga chatlarga toʻliq kirish, ovozli xabarlarni yuborish va tinglash imkonini beradi. Qizigʻi shundaki, Telegram oxirgi marta Wear OS uchun ilova chiqarganida Pixel Watch hali mavjud emas edi, Galaxy Watch seriyasi esa Samsung kompaniyasining oʻziga tegishli Tizen tizimida ishlardi. Endilikda ushbu zamonaviy qurilmalar messenjer bilan toʻliq integratsiya qilingan.
Hozirgi versiyada chatlarni ovozsiz qilish va ularni yuqoriga qadab qoʻyish (pin) funksiyalari mavjud. Biroq, Apple Watch versiyasidan farqli oʻlaroq, Wear OS ilovasida hozircha joylashuvni koʻrish va stikerlar yuborish imkoniyati yoʻq. Telegram jamoasining taʼkidlashicha, ushbu funksiyalar yaqin vaqt ichida qoʻshiladi.
Endilikda foydalanuvchilar telefonni choʻntakdan chiqarmasdan turib, har qanday uzunlikdagi xabarlarni oʻqishlari, mediafayllarni koʻrishlari va ovozli xabarlarga javob qaytarishlari mumkin. Bu, ayniqsa, qoʻllar band boʻlgan vaqtda yoki jamoat transportida juda qulaydir.
…