Xiaomi kompaniyasi ikkita yangi byudjetbop proyektorni taqdim etdi

·20·Texno
Xiaomi kompaniyasi ikkita yangi byudjetbop proyektorni taqdim etdi
Qisqacha

Xiaomi Xitoy bozorida Full HD tasvirni qo'llab-quvvatlovchi Redmi Projector 5 va Redmi Projector 5 Pro proyektorlarini taqdim etdi. Redmi Projector 5 400 lyumen yorqinlik, 120 dyuymgacha ekran, 1 GB tezkor va 32 GB doimiy xotiraga ega bo'lib, uning 360 gradusga buriladigan stendi tasvirni shiftga ham yo'naltirish imkonini beradi.

Xiaomi brendi Xitoy bozorida oʻzining yangi — Redmi Projector 5 va Redmi Projector 5 Pro deb nomlangan hamyonbop proyektori modellarini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ikkala qurilma ham Full HD sifatidagi tasvirni namoyish qilish imkoniyatiga ega boʻlib, ilgʻor avtomatik sozlash tizimlari bilan jihozlanganligi bilan eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Redmi Projector 5 imkoniyatlari

Asosiy Redmi Projector 5 modeli 400 lyumen (CVIA standarti boʻyicha) yorqinlik darajasini taqdim etadi va diagonali 120 dyuymgacha boʻlgan ekran oʻlchamida tasvir hosil qilishi mumkin. Qurilmaning eng eʼtiborga molik jihatlaridan biri — bu 360 gradusga burila oladigan oʻrnatilgan metall stend boʻlib, u tasvirni nafaqat devorga, balki toʻgʻridan-toʻgʻri shiftga ham proyeksiyalash imkonini beradi.

Tasvirni avtomatik sozlash jarayoni lazerni aniqlash datchigi, avtofokus hamda trapesiya shaklidagi buzilishlarni toʻgʻrilash tizimi orqali amalga oshiriladi. Texnik xususiyatlariga koʻra, ushbu qurilma 1 GB tezkor (OZU) va 32 GB doimiy xotira bilan taʼminlangan.

Pro versiyasining ustunliklari

Redmi Projector 5 Pro modeli esa yanada yuqori koʻrsatkichlarni qidirayotgan foydalanuvchilarga moʻljallangan. Uning CVIA boʻyicha yorqinligi 1000 lyumengacha yetadi va kadrlar chastotasi 120 Hz ni qoʻllab-quvvatlaydi. Proyekorda yopiq optik modul hamda toʻliq shisha linza qoʻllanilgan boʻlib, Xiaomi taʼkidlashicha, bu avvalgi avlod qurilmalariga qaraganda tasvir aniqligini taxminan 10 foizga oshiradi.

Pro versiya MediaTek MT9660 protsessoriga asoslangan boʻlib, 2 GB tezkor va 64 GB flesh-xotiraga ega. Shuningdek, stend orqali burchakni 150 gradusgacha qulay tarzda sozlash imkoniyati mavjud. Qurilmaning ovoz tizimi Dolby Audio texnologiyasini qoʻllab-quvvatlovchi, har biri 10 vatt quvvatga ega ikkita dinamik va passiv nurlatgichlardan iborat.

Xitoy bozoridagi narxlar xaridorlar uchun hamyonboshligi bilan ajralib turadi: oddiy Projector 5 modeli taxminan 999 yuan (145 dollar) atrofida baholangan boʻlsa, Pro versiyasi 1899 yuan (280 dollar) narxda sotuvga chiqarilmoqda.

XiaomiRedmi Projector 5ProyektorlarTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Snap rahbari Specs aqlli koʻzoynaklari savdosi haqidagi savollardan qochdiSnap rahbari Specs aqlli koʻzoynaklari savdosi haqidagi savollardan qochdiBugun, 03:24Peredelkinoda Huawei flagmanlari yordamida fotografik rezidensiya oʻtkaziladiPeredelkinoda Huawei flagmanlari yordamida fotografik rezidensiya oʻtkaziladiBugun, 03:21Janubiy Koreyada GeForce RTX 50 videoasboblari narxi keskin oshmoqdaJanubiy Koreyada GeForce RTX 50 videoasboblari narxi keskin oshmoqdaBugun, 02:52Germaniyada AMD AM4 platformasi sotuvi qanday ahvoldaGermaniyada AMD AM4 platformasi sotuvi qanday ahvoldaBugun, 01:56Kiberxavfsizlik startapi Horizon3 qiymati 2 milliard dollarga yetdiKiberxavfsizlik startapi Horizon3 qiymati 2 milliard dollarga yetdiBugun, 01:56Lekuo PB65MX3: AMD B650 чипсети asosidagi noyob kengaytirish platasiLekuo PB65MX3: AMD B650 чипсети asosidagi noyob kengaytirish platasiBugun, 01:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi