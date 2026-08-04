Xiaomi kompaniyasi ikkita yangi byudjetbop proyektorni taqdim etdi
Xiaomi Xitoy bozorida Full HD tasvirni qo'llab-quvvatlovchi Redmi Projector 5 va Redmi Projector 5 Pro proyektorlarini taqdim etdi. Redmi Projector 5 400 lyumen yorqinlik, 120 dyuymgacha ekran, 1 GB tezkor va 32 GB doimiy xotiraga ega bo'lib, uning 360 gradusga buriladigan stendi tasvirni shiftga ham yo'naltirish imkonini beradi.
Xiaomi brendi Xitoy bozorida oʻzining yangi — Redmi Projector 5 va Redmi Projector 5 Pro deb nomlangan hamyonbop proyektori modellarini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ikkala qurilma ham Full HD sifatidagi tasvirni namoyish qilish imkoniyatiga ega boʻlib, ilgʻor avtomatik sozlash tizimlari bilan jihozlanganligi bilan eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Redmi Projector 5 imkoniyatlariAsosiy Redmi Projector 5 modeli 400 lyumen (CVIA standarti boʻyicha) yorqinlik darajasini taqdim etadi va diagonali 120 dyuymgacha boʻlgan ekran oʻlchamida tasvir hosil qilishi mumkin. Qurilmaning eng eʼtiborga molik jihatlaridan biri — bu 360 gradusga burila oladigan oʻrnatilgan metall stend boʻlib, u tasvirni nafaqat devorga, balki toʻgʻridan-toʻgʻri shiftga ham proyeksiyalash imkonini beradi.
Tasvirni avtomatik sozlash jarayoni lazerni aniqlash datchigi, avtofokus hamda trapesiya shaklidagi buzilishlarni toʻgʻrilash tizimi orqali amalga oshiriladi. Texnik xususiyatlariga koʻra, ushbu qurilma 1 GB tezkor (OZU) va 32 GB doimiy xotira bilan taʼminlangan.
Pro versiyasining ustunliklariRedmi Projector 5 Pro modeli esa yanada yuqori koʻrsatkichlarni qidirayotgan foydalanuvchilarga moʻljallangan. Uning CVIA boʻyicha yorqinligi 1000 lyumengacha yetadi va kadrlar chastotasi 120 Hz ni qoʻllab-quvvatlaydi. Proyekorda yopiq optik modul hamda toʻliq shisha linza qoʻllanilgan boʻlib, Xiaomi taʼkidlashicha, bu avvalgi avlod qurilmalariga qaraganda tasvir aniqligini taxminan 10 foizga oshiradi.
Pro versiya MediaTek MT9660 protsessoriga asoslangan boʻlib, 2 GB tezkor va 64 GB flesh-xotiraga ega. Shuningdek, stend orqali burchakni 150 gradusgacha qulay tarzda sozlash imkoniyati mavjud. Qurilmaning ovoz tizimi Dolby Audio texnologiyasini qoʻllab-quvvatlovchi, har biri 10 vatt quvvatga ega ikkita dinamik va passiv nurlatgichlardan iborat.
Xitoy bozoridagi narxlar xaridorlar uchun hamyonboshligi bilan ajralib turadi: oddiy Projector 5 modeli taxminan 999 yuan (145 dollar) atrofida baholangan boʻlsa, Pro versiyasi 1899 yuan (280 dollar) narxda sotuvga chiqarilmoqda.
…