Germaniyada AMD AM4 platformasi sotuvi qanday ahvolda

·0·Texno
Germaniyada AMD AM4 platformasi sotuvi qanday ahvolda

Germaniyaning yirik Mindfactory chakana savdo tarmogʻi statistikasi shuni koʻrsatdiki, mamlakatda AMD AM4 platformasiga boʻlgan talab koʻpchilik kutganidan ancha past darajada qolmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, DDR5 xotirasining qimmatligi sababli AM4 ikkinchi nafasni olganiga qaramamy, nemis xaridorlari yangi tizim platalarini tanlashda zamonaviyroq yechimlarga ustunlik bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Oʻtgan oyda Mindfactory tarmogʻida sotilgan barcha AMD tizim platalari orasida AM4 ulushi taxminan 10 foizni tashkil etgan, aniqroq aytsak, 6,7 foiz koʻrsatkich qayd etilgan. Mutaxassislar bu raqamlar aynan tizim platalariga tegishli ekanini taʼkidlaydi. Odatda yangi AM4 platasi noldan kompyuter yigʻish jarayonida xarid qilinadi va bu yerda foydalanuvchilar arzonroq AM4 hamda kelajakda yangilash imkoniyatiga ega qimmatroq AM5 platformasi oʻrtasida tanlov qilishiga toʻgʻri keladi.

Sotuvlar statistikasi va yetakchi brendlar

Taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, AM5 platformasi barcha sotilgan tizim platalari savdosining asosiy qismini — 82,2 foizini egallagan. Shu bilan birga, Intelʼning LGA1851 platformasi 6 foiz, eskiroq LGA1700 esa 5,1 foiz ulushga ega chiqqan. Umuman olganda, xaridorlarning 90 foizdan ortigʻi DDR5 xotirasini qoʻllab-quvvatlaydigan platalarni tanlagani maʼlum boʻldi.

Savdo hajmida brendlar kesimida ham aniq ustunliklar koʻzga tashlanadi. Jumladan, MSI kompaniyasi 52,3 foiz koʻrsatkich bilan bozor yetakchisiga aylangan. Undan keyingi oʻrinlarni 20,1 foiz bilan ASRock hamda 17,8 foiz ulushga ega boʻlgan Gigabyte egallagan.

Eng ommabop modellar va AM4 istiqboli

Oy davomida eng koʻp sotilgan tizim platalari qatoridan MSI brendi mahsulotlari joy oldi. Xususan, MSI MAG Tomahawk WIFI B850 modeli 160 ta nusxada sotilib, mutlaq yetakchiga aylandi. Shuningdek, MSI Gaming Plus WIFI B850 (110 dona) va MSI Gaming Plus WIFI6E B850 (100 dona) modellari ham xaridorlar orasida yuqori talabga ega boʻlgan.

Shuni alohida taʼkidlash joizki, tizim platalari bozorida zamonaviy yechimlar ustunlik qilayotgan boʻlsa-da, AM4 protsessorlarining umumiy savdosi yuqoriligicha qolishi mumkin. Chunki foydalanuvchilar butun tizimni emas, faqat mavjud platformani yangilash jarayonida aynan eski avlod protsessorlarini alohida xarid qilishda davom etmoqda.

AMDAM4MindfactoryDDR5Texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kiberxavfsizlik startapi Horizon3 qiymati 2 milliard dollarga yetdiKiberxavfsizlik startapi Horizon3 qiymati 2 milliard dollarga yetdiBugun, 01:56Lekuo PB65MX3: AMD B650 чипсети asosidagi noyob kengaytirish platasiLekuo PB65MX3: AMD B650 чипсети asosidagi noyob kengaytirish platasiBugun, 01:27Wispr Flow sunʼiy intellektga asoslangan uchrashuv yozuvchisini ishga tushirishi mumkinWispr Flow sunʼiy intellektga asoslangan uchrashuv yozuvchisini ishga tushirishi mumkinBugun, 01:26AWS va Superblocks kompaniyalari yirik hamkorlikni boshladiAWS va Superblocks kompaniyalari yirik hamkorlikni boshladiBugun, 01:24AnTuTu iyul oyining eng kuchli subflagmanlari reytingini eʼlon qildiAnTuTu iyul oyining eng kuchli subflagmanlari reytingini eʼlon qildiBugun, 00:54Sunʼiy intellekt tizimlari ruxsatsiz kiberhujum sodir etganda javobgarlik kimga yuklanadi?Sunʼiy intellekt tizimlari ruxsatsiz kiberhujum sodir etganda javobgarlik kimga yuklanadi?Bugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi