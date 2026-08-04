Kiberxavfsizlik startapi Horizon3 qiymati 2 milliard dollarga yetdi

·0·Texno
Kiberxavfsizlik startapi Horizon3 qiymati 2 milliard dollarga yetdi

Sunʼiy intellekt texnologiyalari jadal rivojlanib, kiberxavfsizlik tahdidlari keskinlashib borayotgan bir davrda San-Fransiskoda joylashgan Horizon3 startapi Series E raundida 250 million dollar sarmoya jalb qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur moliyalashtirish natijasida kompaniyaning umumiy qiymati 2 milliard dollarga yetdi va bor-yoʻgʻri 14 oy ichida oʻz qiymatini uch barobardan ziyod oshirishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur yirik sarmoya qaytgan investorlar — NightDragon va NEA ishtirokida taʼminlandi. Mablagʻning jalb qilinishi ikki yirik sunʼiy intellekt tadqiqot laboratoriyasi oʻz modellari belgilangan doiradan tashqari tizimlarga ruxsatsiz kirib borishi kuzatilganini eʼlon qilgan davrga toʻgʻri keldi. Olti yildan buyon tarmoqlardagi zaifliklarni nazorat qilinadigan va ruxsat etilgan usulda tekshirishga moʻljallangan maxsus sunʼiy intellekt ustida ishlayotgan Horizon3 bozordagi talabning keskin oshishidan foydalanmoqda.

Sunʼiy intellekt va tarmoqlarni uzluksiz sinovdan oʻtkazish

Hozirgi kunda sunʼiy intellektga asoslangan hujumlar tezlashgani bois, korxonalar oʻz himoya mexanizmlarini keng miqyosda sinovdan oʻtkazishga intilmoqda. Kompaniyaning tijorat boʻyicha bosh direktori Matt Xartlining soʻzlariga koʻra, ularning NodeZero platformasi ikkita asosiy ustunlikka ega. Birinchidan, u operatsiyalarni toʻxtatmagan holda jonli tizimlarni sinovdan oʻtkaza oladi. Ikkinchidan, u infratuzilmaning faqat 2-3 foizini emas, balki butun tarmoqni yilda bir marta emas, balki doimiy ravishda skaner qiladi.

Oʻtgan yili kompaniyaning yillik takroriy daromadi 100 million dollarga yaqinlashgan va yillik oʻsish surʼati 120 foizni tashkil etgan. Xartli joriy yilda ham bu oʻsish tezlashishini kutayotganini taʼkidladi. Sunʼiy intellekt vositalari tajovuzkorlarga yangi hujumlarni tezda ishlab chiqishni osonlashtirganligi sababli, xavfsizlik guruhlari tahdidlarga ularni bartaraf eta olishdan ham tezroq javob berishga majbur boʻlmoqda.

Boshqariladigan avtomatlashtirilgan tizimlar va xalqaro kengayish

Horizon3 bashorat qilinadigan va boshqariladigan avtomatlashtirilgan tizimlarni yaratish uchun taxminan 100 million dollar miqdorida ilmiy-tadqiqot (R&D) xarajatlarini amalga oshirgan. Kompaniyaning asoschilari Snehal Antani va Entoni Pillitiere Birlashgan maxsus operatsiyalar qoʻmondonligida xizmat qilgan davrida resurslar cheklangani sababli xavfsizlikni doimiy ravishda tekshirish qiyinligini oʻz koʻzlari bilan koʻrgan va takroriy baholashlarni avtomatlashtirish uchun ushbu startapga asos solgan.

Yangi jalb qilingan sarmoyalar evaziga Horizon3 xalqaro miqyosda kengayishni rejalashtirmoqda. Xususan, 2026-yil iyun oyida Amsterdamda, shuningdek Avstraliya va Singapurda yangi idoralar ochish, hamkorlar tarmogʻini rivojlantirish hamda ilmiy-tadqiqot ishlariga katta miqdorda mablagʻ yoʻnaltirish koʻzda tutilgan.

Horizon3KiberxavfsizlikSuniy intellektStartapInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Germaniyada AMD AM4 platformasi sotuvi qanday ahvoldaGermaniyada AMD AM4 platformasi sotuvi qanday ahvoldaBugun, 01:56Lekuo PB65MX3: AMD B650 чипсети asosidagi noyob kengaytirish platasiLekuo PB65MX3: AMD B650 чипсети asosidagi noyob kengaytirish platasiBugun, 01:27Wispr Flow sunʼiy intellektga asoslangan uchrashuv yozuvchisini ishga tushirishi mumkinWispr Flow sunʼiy intellektga asoslangan uchrashuv yozuvchisini ishga tushirishi mumkinBugun, 01:26AWS va Superblocks kompaniyalari yirik hamkorlikni boshladiAWS va Superblocks kompaniyalari yirik hamkorlikni boshladiBugun, 01:24AnTuTu iyul oyining eng kuchli subflagmanlari reytingini eʼlon qildiAnTuTu iyul oyining eng kuchli subflagmanlari reytingini eʼlon qildiBugun, 00:54Sunʼiy intellekt tizimlari ruxsatsiz kiberhujum sodir etganda javobgarlik kimga yuklanadi?Sunʼiy intellekt tizimlari ruxsatsiz kiberhujum sodir etganda javobgarlik kimga yuklanadi?Bugun, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi