Kiberxavfsizlik startapi Horizon3 qiymati 2 milliard dollarga yetdi
Sunʼiy intellekt texnologiyalari jadal rivojlanib, kiberxavfsizlik tahdidlari keskinlashib borayotgan bir davrda San-Fransiskoda joylashgan Horizon3 startapi Series E raundida 250 million dollar sarmoya jalb qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur moliyalashtirish natijasida kompaniyaning umumiy qiymati 2 milliard dollarga yetdi va bor-yoʻgʻri 14 oy ichida oʻz qiymatini uch barobardan ziyod oshirishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mazkur yirik sarmoya qaytgan investorlar — NightDragon va NEA ishtirokida taʼminlandi. Mablagʻning jalb qilinishi ikki yirik sunʼiy intellekt tadqiqot laboratoriyasi oʻz modellari belgilangan doiradan tashqari tizimlarga ruxsatsiz kirib borishi kuzatilganini eʼlon qilgan davrga toʻgʻri keldi. Olti yildan buyon tarmoqlardagi zaifliklarni nazorat qilinadigan va ruxsat etilgan usulda tekshirishga moʻljallangan maxsus sunʼiy intellekt ustida ishlayotgan Horizon3 bozordagi talabning keskin oshishidan foydalanmoqda.
Sunʼiy intellekt va tarmoqlarni uzluksiz sinovdan oʻtkazishHozirgi kunda sunʼiy intellektga asoslangan hujumlar tezlashgani bois, korxonalar oʻz himoya mexanizmlarini keng miqyosda sinovdan oʻtkazishga intilmoqda. Kompaniyaning tijorat boʻyicha bosh direktori Matt Xartlining soʻzlariga koʻra, ularning NodeZero platformasi ikkita asosiy ustunlikka ega. Birinchidan, u operatsiyalarni toʻxtatmagan holda jonli tizimlarni sinovdan oʻtkaza oladi. Ikkinchidan, u infratuzilmaning faqat 2-3 foizini emas, balki butun tarmoqni yilda bir marta emas, balki doimiy ravishda skaner qiladi.
Oʻtgan yili kompaniyaning yillik takroriy daromadi 100 million dollarga yaqinlashgan va yillik oʻsish surʼati 120 foizni tashkil etgan. Xartli joriy yilda ham bu oʻsish tezlashishini kutayotganini taʼkidladi. Sunʼiy intellekt vositalari tajovuzkorlarga yangi hujumlarni tezda ishlab chiqishni osonlashtirganligi sababli, xavfsizlik guruhlari tahdidlarga ularni bartaraf eta olishdan ham tezroq javob berishga majbur boʻlmoqda.
Boshqariladigan avtomatlashtirilgan tizimlar va xalqaro kengayishHorizon3 bashorat qilinadigan va boshqariladigan avtomatlashtirilgan tizimlarni yaratish uchun taxminan 100 million dollar miqdorida ilmiy-tadqiqot (R&D) xarajatlarini amalga oshirgan. Kompaniyaning asoschilari Snehal Antani va Entoni Pillitiere Birlashgan maxsus operatsiyalar qoʻmondonligida xizmat qilgan davrida resurslar cheklangani sababli xavfsizlikni doimiy ravishda tekshirish qiyinligini oʻz koʻzlari bilan koʻrgan va takroriy baholashlarni avtomatlashtirish uchun ushbu startapga asos solgan.
Yangi jalb qilingan sarmoyalar evaziga Horizon3 xalqaro miqyosda kengayishni rejalashtirmoqda. Xususan, 2026-yil iyun oyida Amsterdamda, shuningdek Avstraliya va Singapurda yangi idoralar ochish, hamkorlar tarmogʻini rivojlantirish hamda ilmiy-tadqiqot ishlariga katta miqdorda mablagʻ yoʻnaltirish koʻzda tutilgan.
…