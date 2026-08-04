Neymar “Santos”ga “Remo”ga qarshi muhim oʻyinda yordam beradi
Neymar “Santos” safida “Remo”ga qarshi safar uchrashuvida maydonga tushishi tasdiqlandi. U San-Paulu shahridagi xayriya auksionidagi majburiyatlarini bajarib, o'yin kuni tongda shaxsiy samolyotda jamoaga qo'shiladi. Braziliya kubogining chorak finaliga yo'llanma beruvchi bahs seshanba kuni Belen shahridagi “Mangueyrao” stadionida o'tadi, dastlabki uchrashuv esa 0:0 hisobida yakunlangan.
Braziliyaning “Santos” klubi mamlakat kubogi doirasidagi hal qiluvchi bahs oldidan muhim xushxabarni qabul qilib oldi. Jamoaning yulduzli hujumchisi Neymar qizgʻin shaxsiy jadvaliga qaramamay, “Remo”ga qarshi safar uchrashuvida maydonga tushishi tasdiqlandi. ESPN Brasil nashrining xabar berishicha, futbolchi oʻyin oldidan xayriya tadbirlaridagi majburiyatlarini bajarib, jamoaga qoʻshiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Joriy mavsumdagi Braziliya kubogi turnirining chorak finaliga yoʻllanma beruvchi mazkur oʻyin seshanba kuni Belen shahridagi “Mangueyrao” stadionida boʻlib oʻtadi. Dastlabki uchrashuvda tomonlar 0:0 hisobidagi durang qayd etgan edi. Shu bois boʻlajak qarama-qarshilik har ikki jamoa uchun ham oʻta masʼuliyatli hisoblanadi va bosh murabbiy Kuka oʻzining eng kuchli tarkibini maydonga tushirishga majbur.
Murakkab logistika va tarkibdagi yoʻqotishlar“Santos” delegatsiyasining asosiy qismi dushanba oqshomidayoq Belen shahriga yetib kelishi rejalashtirilgan boʻlsa-da, Neymar San-Paulu shahridagi xayriya auksioni bilan bogʻliq ishlari sababli oʻyin kuni tongda shaxsiy samolyotda jamoaga kelib qoʻshiladi. Klub rahbariyati muhim bahsda asosiy toʻpurarining xizmatidan foydalanish uchun barcha logistik qiyinchiliklarni hal qilishga muvaffaq boʻldi.
Biroq hujum chizigʻidagi ijobiy yangiliklar fonida, jamoaning himoya qoʻrgʻonida jiddiy muammo yuzaga keldi. Asosiy markaziy himoyachi Lukas Verissimo oʻtgan shanba kuni boʻlib oʻtgan birinchi oʻyinning soʻnggi daqiqalarida mushaklaridan jarohat olib, javob uchrashuvini oʻtkazib yuboradigan boʻldi. Hozircha klub futbolchining safga qachon qaytishi haqida aniq muddatni eʼlon qilmadi.
Maydondagi taxminiy tarkib va raqobatLukas Verissimoning yoʻqligi “Santos” uchun sezilarli yoʻqotish boʻlishiga qaramay, murabbiylar shtabida muqobil variantlar mavjud. Mutaxassislarning fikricha, uning oʻrnini Adonis Frias egallab, Joao Ananias bilan birgalikda markaziy himoyani taʼminlaydi. Darvozani Gabriel Brazao qoʻriqlashi kutilmoqda.
Shuningdek, himoya chizigʻida Igor Vinisius yoki Gabriel Menino va Eskobar kabi futbolchilar harakat qilishi mumkin. Jamoaning hujumdagi asosiy umidi Neymar va Gabigol tandemiga qaratilgan boʻlib, ularning oʻzaro harakatlari oʻyin taqdirini hal qilishi kutilmoqda. Zaxiradan maydonga tushishi mumkin boʻlgan Joao Shmidt va Gabriel Menino kabi oʻyinchilar esa murabbiyga taktik oʻzgarishlar qilish imkoniyatini beradi.
…