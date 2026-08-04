Neymar “Santos”ga “Remo”ga qarshi muhim oʻyinda yordam beradi

·25·Sport
Neymar “Santos”ga “Remo”ga qarshi muhim oʻyinda yordam beradi
Qisqacha

Neymar “Santos” safida “Remo”ga qarshi safar uchrashuvida maydonga tushishi tasdiqlandi. U San-Paulu shahridagi xayriya auksionidagi majburiyatlarini bajarib, o'yin kuni tongda shaxsiy samolyotda jamoaga qo'shiladi. Braziliya kubogining chorak finaliga yo'llanma beruvchi bahs seshanba kuni Belen shahridagi “Mangueyrao” stadionida o'tadi, dastlabki uchrashuv esa 0:0 hisobida yakunlangan.

Braziliyaning “Santos” klubi mamlakat kubogi doirasidagi hal qiluvchi bahs oldidan muhim xushxabarni qabul qilib oldi. Jamoaning yulduzli hujumchisi Neymar qizgʻin shaxsiy jadvaliga qaramamay, “Remo”ga qarshi safar uchrashuvida maydonga tushishi tasdiqlandi. ESPN Brasil nashrining xabar berishicha, futbolchi oʻyin oldidan xayriya tadbirlaridagi majburiyatlarini bajarib, jamoaga qoʻshiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Joriy mavsumdagi Braziliya kubogi turnirining chorak finaliga yoʻllanma beruvchi mazkur oʻyin seshanba kuni Belen shahridagi “Mangueyrao” stadionida boʻlib oʻtadi. Dastlabki uchrashuvda tomonlar 0:0 hisobidagi durang qayd etgan edi. Shu bois boʻlajak qarama-qarshilik har ikki jamoa uchun ham oʻta masʼuliyatli hisoblanadi va bosh murabbiy Kuka oʻzining eng kuchli tarkibini maydonga tushirishga majbur.

Murakkab logistika va tarkibdagi yoʻqotishlar

“Santos” delegatsiyasining asosiy qismi dushanba oqshomidayoq Belen shahriga yetib kelishi rejalashtirilgan boʻlsa-da, Neymar San-Paulu shahridagi xayriya auksioni bilan bogʻliq ishlari sababli oʻyin kuni tongda shaxsiy samolyotda jamoaga kelib qoʻshiladi. Klub rahbariyati muhim bahsda asosiy toʻpurarining xizmatidan foydalanish uchun barcha logistik qiyinchiliklarni hal qilishga muvaffaq boʻldi.

Biroq hujum chizigʻidagi ijobiy yangiliklar fonida, jamoaning himoya qoʻrgʻonida jiddiy muammo yuzaga keldi. Asosiy markaziy himoyachi Lukas Verissimo oʻtgan shanba kuni boʻlib oʻtgan birinchi oʻyinning soʻnggi daqiqalarida mushaklaridan jarohat olib, javob uchrashuvini oʻtkazib yuboradigan boʻldi. Hozircha klub futbolchining safga qachon qaytishi haqida aniq muddatni eʼlon qilmadi.

Maydondagi taxminiy tarkib va raqobat

Lukas Verissimoning yoʻqligi “Santos” uchun sezilarli yoʻqotish boʻlishiga qaramay, murabbiylar shtabida muqobil variantlar mavjud. Mutaxassislarning fikricha, uning oʻrnini Adonis Frias egallab, Joao Ananias bilan birgalikda markaziy himoyani taʼminlaydi. Darvozani Gabriel Brazao qoʻriqlashi kutilmoqda.

Shuningdek, himoya chizigʻida Igor Vinisius yoki Gabriel Menino va Eskobar kabi futbolchilar harakat qilishi mumkin. Jamoaning hujumdagi asosiy umidi Neymar va Gabigol tandemiga qaratilgan boʻlib, ularning oʻzaro harakatlari oʻyin taqdirini hal qilishi kutilmoqda. Zaxiradan maydonga tushishi mumkin boʻlgan Joao Shmidt va Gabriel Menino kabi oʻyinchilar esa murabbiyga taktik oʻzgarishlar qilish imkoniyatini beradi.

NeymarSantosBraziliya kubogiKukaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi transfer siyosatini o‘zgartirib, tajribali futbolchilarni jalb qilmoqdaChelsi transfer siyosatini o‘zgartirib, tajribali futbolchilarni jalb qilmoqdaBugun, 02:11Chelsi Marsel Kukurelya oʻrniga Pep Chavarrikani sotib oldiChelsi Marsel Kukurelya oʻrniga Pep Chavarrikani sotib oldiBugun, 01:58Bernardu Silva Real Madridga koʻchib oʻtishi sabablarini aytdiBernardu Silva Real Madridga koʻchib oʻtishi sabablarini aytdiBugun, 00:50Marcus Rashford transferi: Fenerbahche Angliya futbolchisiga jiddiy qiziqmoqdaMarcus Rashford transferi: Fenerbahche Angliya futbolchisiga jiddiy qiziqmoqdaBugun, 00:13RB Leipzig rasmiysi Yan Diomandening transferi haqidagi xabarlarni rad etdiRB Leipzig rasmiysi Yan Diomandening transferi haqidagi xabarlarni rad etdiKecha, 23:59Julian Alvares Atletiko mashgʻulotlariga kirishdi, Barselona umidlari soʻndiJulian Alvares Atletiko mashgʻulotlariga kirishdi, Barselona umidlari soʻndiKecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda