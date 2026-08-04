Chelsi Marsel Kukurelya oʻrniga Pep Chavarrikani sotib oldi

·23·Sport
Chelsi Marsel Kukurelya oʻrniga Pep Chavarrikani sotib oldi
Qisqacha

Chelsi Rayo Valyekano safida to'p surgan ispaniyalik chap qanot himoyachisi Pep Chavarriya transferi bo'yicha kelishuvga erishdi. Transfer qiymati taxminan 25 million yevroni tashkil etadi, futbolchiga Londonga borib, tibbiy ko'rikdan o'tish uchun ruxsat berildi. Mark Kukurelyaning Real Madrid klubiga ketishi ortidan yuzaga kelgan chap qanot himoyachisi pozitsiyasidagi bo'shliqni Pep Chavarriya to'ldiradi.

Londonning Chelsi klubi yozgi transferlar mavsumida oʻz tarkibini kuchaytirish yoʻlida muhim qadam tashladi va himoya chizigʻiga yangi futbolchini qoʻshib oldi. TheTeamTalknetwork nashrining xabar berishicha, ingliz klubi Rayo Valyekano safida toʻp surgan ispaniyalik chap qanot himoyachisi Pep Chavarriya transferi boʻyicha kelishuvga erishdi. Mazkur harakat jamoani yangi mavsumga tayyorlayotgan rahbariyat va murabbiylar shtabining ustuvor vazifalaridan biri boʻlgandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kukurelyaning ketishi va yangi qidiruvlar

Mark Kukurelyaning Real Madrid klubiga yoʻl olishi Londonda chap qanot himoyachisi pozitsiyasida boʻshliqni yuzaga keltirgan edi. Shundan soʻng Chelsi rahbariyati mazkur muammoni zudlik bilan hal qilishga kirishdi. Jamoaning texnik jihatdan shakllanishiga masʼul boʻlgan mutaxassislar tarkibni muvozanatga keltirish uchun tajribali oʻyinchi izlay boshladi.

Xabi Alonso aynan Pep Chavarriyani ushbu pozitsiya uchun eng munosib nomzod deb topdi va uning oʻyin uslubi jamoa talablariga toʻla mos kelishini taʼkidladi. Murabbiyning talabi va texnik qarashlari klub rahbariyatini muzokaralarni faollashtirishga undadi.

Moliyaviy kelishuv va tibbiy koʻrik

Tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar soʻnggi kunlarda jadal tus oldi. Chelsi moliyaviy taklifini oshirgani bois, klublar oʻrtasidagi tafovut tezda qoplandi. Manbaga koʻra, mazkur transfer qiymati taxminan 25 million yevroni tashkil etadi. Futbolchining oʻzi ham Stamford Bridjga koʻchib oʻtish istagini yashirmagan.

Hozirgi vaqtda Pep Chavarriyaga Londonga borib, tibbiy koʻrikdan oʻtish va transferni rasmiylashtirish uchun ruxsat berildi. Kelishuvning barcha asosiy shartlari kelishib olingani bois, yaqin kunlarda rasmiy eʼlon qilinishi kutilmoqda.

Klub siyosatidagi oʻzgarish

Ushbu transfer Chelsi siyosatida maʼlum bir burilish yuz berganidan dalolat beradi. Soʻnggi mavsumlarda London klubi asosan istiqbolli yosh futbolchilarni xarid qilishga eʼtibor qaratib kelayotgan edi. Biroq Chavarriya jamoaga kelajakdagi loyiha sifatida emas, balki darhol foyda keltira oladigan tajribali oʻyinchi sifatida qoʻshilmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, bunday tajribali futbolchining jalb etilishi Chelsi himoya chizigʻining barqarorligini taʼminlashga va yangi mavsumda yuqori maqsadlar sari kurashishga yordam beradi.

ChelsiPep ChavarriyaMark KukurelyaReal MadridRayo Valyekano
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi transfer siyosatini o‘zgartirib, tajribali futbolchilarni jalb qilmoqdaChelsi transfer siyosatini o‘zgartirib, tajribali futbolchilarni jalb qilmoqdaBugun, 02:11Neymar “Santos”ga “Remo”ga qarshi muhim oʻyinda yordam beradiNeymar “Santos”ga “Remo”ga qarshi muhim oʻyinda yordam beradiBugun, 01:58Bernardu Silva Real Madridga koʻchib oʻtishi sabablarini aytdiBernardu Silva Real Madridga koʻchib oʻtishi sabablarini aytdiBugun, 00:50Marcus Rashford transferi: Fenerbahche Angliya futbolchisiga jiddiy qiziqmoqdaMarcus Rashford transferi: Fenerbahche Angliya futbolchisiga jiddiy qiziqmoqdaBugun, 00:13RB Leipzig rasmiysi Yan Diomandening transferi haqidagi xabarlarni rad etdiRB Leipzig rasmiysi Yan Diomandening transferi haqidagi xabarlarni rad etdiKecha, 23:59Julian Alvares Atletiko mashgʻulotlariga kirishdi, Barselona umidlari soʻndiJulian Alvares Atletiko mashgʻulotlariga kirishdi, Barselona umidlari soʻndiKecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda