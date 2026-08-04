Chelsi Marsel Kukurelya oʻrniga Pep Chavarrikani sotib oldi
Chelsi Rayo Valyekano safida to'p surgan ispaniyalik chap qanot himoyachisi Pep Chavarriya transferi bo'yicha kelishuvga erishdi. Transfer qiymati taxminan 25 million yevroni tashkil etadi, futbolchiga Londonga borib, tibbiy ko'rikdan o'tish uchun ruxsat berildi. Mark Kukurelyaning Real Madrid klubiga ketishi ortidan yuzaga kelgan chap qanot himoyachisi pozitsiyasidagi bo'shliqni Pep Chavarriya to'ldiradi.
Londonning Chelsi klubi yozgi transferlar mavsumida oʻz tarkibini kuchaytirish yoʻlida muhim qadam tashladi va himoya chizigʻiga yangi futbolchini qoʻshib oldi. TheTeamTalknetwork nashrining xabar berishicha, ingliz klubi Rayo Valyekano safida toʻp surgan ispaniyalik chap qanot himoyachisi Pep Chavarriya transferi boʻyicha kelishuvga erishdi. Mazkur harakat jamoani yangi mavsumga tayyorlayotgan rahbariyat va murabbiylar shtabining ustuvor vazifalaridan biri boʻlgandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kukurelyaning ketishi va yangi qidiruvlarMark Kukurelyaning Real Madrid klubiga yoʻl olishi Londonda chap qanot himoyachisi pozitsiyasida boʻshliqni yuzaga keltirgan edi. Shundan soʻng Chelsi rahbariyati mazkur muammoni zudlik bilan hal qilishga kirishdi. Jamoaning texnik jihatdan shakllanishiga masʼul boʻlgan mutaxassislar tarkibni muvozanatga keltirish uchun tajribali oʻyinchi izlay boshladi.
Xabi Alonso aynan Pep Chavarriyani ushbu pozitsiya uchun eng munosib nomzod deb topdi va uning oʻyin uslubi jamoa talablariga toʻla mos kelishini taʼkidladi. Murabbiyning talabi va texnik qarashlari klub rahbariyatini muzokaralarni faollashtirishga undadi.
Moliyaviy kelishuv va tibbiy koʻrikTomonlar oʻrtasidagi muzokaralar soʻnggi kunlarda jadal tus oldi. Chelsi moliyaviy taklifini oshirgani bois, klublar oʻrtasidagi tafovut tezda qoplandi. Manbaga koʻra, mazkur transfer qiymati taxminan 25 million yevroni tashkil etadi. Futbolchining oʻzi ham Stamford Bridjga koʻchib oʻtish istagini yashirmagan.
Hozirgi vaqtda Pep Chavarriyaga Londonga borib, tibbiy koʻrikdan oʻtish va transferni rasmiylashtirish uchun ruxsat berildi. Kelishuvning barcha asosiy shartlari kelishib olingani bois, yaqin kunlarda rasmiy eʼlon qilinishi kutilmoqda.
Klub siyosatidagi oʻzgarishUshbu transfer Chelsi siyosatida maʼlum bir burilish yuz berganidan dalolat beradi. Soʻnggi mavsumlarda London klubi asosan istiqbolli yosh futbolchilarni xarid qilishga eʼtibor qaratib kelayotgan edi. Biroq Chavarriya jamoaga kelajakdagi loyiha sifatida emas, balki darhol foyda keltira oladigan tajribali oʻyinchi sifatida qoʻshilmoqda.
Mutaxassislarning fikricha, bunday tajribali futbolchining jalb etilishi Chelsi himoya chizigʻining barqarorligini taʼminlashga va yangi mavsumda yuqori maqsadlar sari kurashishga yordam beradi.
…