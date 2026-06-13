Meta muhandislari sunʼiy intellekt boʻlimidagi sharoitlarni “gulag”ga qiyoslamoqda

·44·Texno
Meta muhandislari sunʼiy intellekt boʻlimidagi sharoitlarni “gulag”ga qiyoslamoqda

Meta kompaniyasining bir necha oy avval tashkil etilgan Applied AI boʻlimida ishlovchi muhandislar ichki muhitdan keskin norozi boʻlishmoqda. Wired nashri xabariga koʻra, kompaniya sunʼiy intellektni rivojlantirish uchun milliardlab dollar sarflayotgan bir paytda, xodimlar oʻzlarini “majburiy chaqiriluvchilar”dek his qilishmoqda. Yaqinda oʻtkazilgan yopiq taqdimot vaqtida nomaʼlum xodim jonli efirni egallab olib, rahbariyatga nisbatan haqoratli soʻzlar ishlatgani vaziyat qanchalik jiddiyligini koʻrsatdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Taxminan 6500 nafar muhandis va mahsulot menejerlaridan iborat ushbu boʻlim xodimlari oʻz ishlarini “ruhni sindiruvchi” deb taʼriflashmoqda. Ularning asosiy vazifasi AI modellarini oʻqitish uchun kodlash muammolari va jumboqlar yaratishdan iborat. Koʻplab xodimlar ushbu guruhga oʻz xohishisiz, “yo qoʻshil, yo boʻshat” degan talab ostida oʻtkazilganini aytishmoqda. Bir xodim ushbu boʻlimni “haqiqiy gulag” deb atagan boʻlsa, boshqalari ishning bir xilligi va zerikarliligidan shikoyat qilmoqda.

Mark Zuckerberg ichki yigʻilishda nima uchun tashqi pudratchilar oʻrniga oʻz muhandislarini bu ishga jalb qilganini tushuntirgan. Uning fikricha, Meta xodimlarining intellektual salohiyati uchinchi tomon xizmatlaridan ancha yuqori va bu AI modellarini sifatliroq oʻqitishga yordam beradi. Biroq, 1600 dan ortiq xodim kompaniyaning ularning har bir klaviatura bosishini kuzatish dasturiga qarshi petitsiya imzolagan.

Kompaniyadagi umumiy kayfiyat shu qadar yomonlashganki, Meta mahsulotlar boʻyicha direktori Chris Cox xodimlar bilan muloqotda “shafqatsiz” muhit mavjudligini tan olishga majbur boʻldi. Applied AI jamoasiga avvalroq metaverse loyihasi uchun 83 milliard dollar sarflagan Reality Labs boʻlimi sobiq vitse-prezidenti Maher Saba rahbarlik qilmoqda. Hozirda ushbu yangi tuzilma Meta CTOsi Andrew Bosworthga boʻysunadi.

MetaSunʼiy IntellektMark ZuckerbergTexnologiyaApplied AI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD obroʻsi tushishidan qoʻrqib shishib ketgan Ryzen 9 7950X3D protsessorini almashtirib berdiAMD obroʻsi tushishidan qoʻrqib shishib ketgan Ryzen 9 7950X3D protsessorini almashtirib berdiBugun, 22:58Bitta foton — ikkita mahsulot: Quyosh reaktori CO2 va chiqindini xomashyoga aylantiradiBitta foton — ikkita mahsulot: Quyosh reaktori CO2 va chiqindini xomashyoga aylantiradiBugun, 20:52SpaceX IPO’si «ikkinchi kosmik era»ni boshlab berishi kutilmoqdaSpaceX IPO’si «ikkinchi kosmik era»ni boshlab berishi kutilmoqdaBugun, 20:51Google sunʻiy intellekt yordamida firibgarlik qilgan guruhni sudga berdiGoogle sunʻiy intellekt yordamida firibgarlik qilgan guruhni sudga berdiBugun, 20:50Huawei optimizatsiya boʻyicha Apple va Googleʻni ortda qoldirmoqdaHuawei optimizatsiya boʻyicha Apple va Googleʻni ortda qoldirmoqdaBugun, 20:29SpaceX aksiyalari 19 foizga oʻsdi: Dunyoda ilk trillioner paydo boʻldiSpaceX aksiyalari 19 foizga oʻsdi: Dunyoda ilk trillioner paydo boʻldiBugun, 20:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi