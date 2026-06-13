Meta muhandislari sunʼiy intellekt boʻlimidagi sharoitlarni “gulag”ga qiyoslamoqda
Meta kompaniyasining bir necha oy avval tashkil etilgan Applied AI boʻlimida ishlovchi muhandislar ichki muhitdan keskin norozi boʻlishmoqda. Wired nashri xabariga koʻra, kompaniya sunʼiy intellektni rivojlantirish uchun milliardlab dollar sarflayotgan bir paytda, xodimlar oʻzlarini “majburiy chaqiriluvchilar”dek his qilishmoqda. Yaqinda oʻtkazilgan yopiq taqdimot vaqtida nomaʼlum xodim jonli efirni egallab olib, rahbariyatga nisbatan haqoratli soʻzlar ishlatgani vaziyat qanchalik jiddiyligini koʻrsatdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Taxminan 6500 nafar muhandis va mahsulot menejerlaridan iborat ushbu boʻlim xodimlari oʻz ishlarini “ruhni sindiruvchi” deb taʼriflashmoqda. Ularning asosiy vazifasi AI modellarini oʻqitish uchun kodlash muammolari va jumboqlar yaratishdan iborat. Koʻplab xodimlar ushbu guruhga oʻz xohishisiz, “yo qoʻshil, yo boʻshat” degan talab ostida oʻtkazilganini aytishmoqda. Bir xodim ushbu boʻlimni “haqiqiy gulag” deb atagan boʻlsa, boshqalari ishning bir xilligi va zerikarliligidan shikoyat qilmoqda.
Mark Zuckerberg ichki yigʻilishda nima uchun tashqi pudratchilar oʻrniga oʻz muhandislarini bu ishga jalb qilganini tushuntirgan. Uning fikricha, Meta xodimlarining intellektual salohiyati uchinchi tomon xizmatlaridan ancha yuqori va bu AI modellarini sifatliroq oʻqitishga yordam beradi. Biroq, 1600 dan ortiq xodim kompaniyaning ularning har bir klaviatura bosishini kuzatish dasturiga qarshi petitsiya imzolagan.
Kompaniyadagi umumiy kayfiyat shu qadar yomonlashganki, Meta mahsulotlar boʻyicha direktori Chris Cox xodimlar bilan muloqotda “shafqatsiz” muhit mavjudligini tan olishga majbur boʻldi. Applied AI jamoasiga avvalroq metaverse loyihasi uchun 83 milliard dollar sarflagan Reality Labs boʻlimi sobiq vitse-prezidenti Maher Saba rahbarlik qilmoqda. Hozirda ushbu yangi tuzilma Meta CTOsi Andrew Bosworthga boʻysunadi.
…