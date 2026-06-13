7900 mAs akkumulyator va 512 GB xotira: Yangi Honor smartfoni tayyor

·45·Texno
7900 mAs akkumulyator va 512 GB xotira: Yangi Honor smartfoni tayyor

Honor kompaniyasi sigʻimi 7900 mAs boʻlgan ulkan akkumulyatorga ega yangi smartfonni taqdim etishga tayyorlanmoqda. MRK-AN00 model raqami ostidagi qurilma sertifikatsiyadan oʻtdi, bu esa uning tez orada bozorga chiqishidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi Honor qurilmasining ogʻirligi 216,5 gramm boʻlib, u 1592 x 720 pikselli 6,87 dyuymli LCD-displey bilan jihozlangan. Ekran parametrlari va oʻlchamlariga koʻra, ushbu smartfon hamyonbop modellar qatoridan joy olishi kutilmoqda.

Texnik xususiyatlariga koʻra, smartfon 2,3 GGs chastotali sakkiz yadroli protsessor, 6 dan 12 GB gacha tezkor xotira (OZU) va 128 GB dan 512 GB gacha doimiy xotira bilan taʼminlanadi. Qurilmaning asosiy kamerasi 50 Mp, old kamerasi esa 5 Mp ruxsatga ega.

Smartfon Android 16 bazasidagi MagicOS operatsion tizimida ishlaydi. Shuningdek, u 5G tarmoqlarini, VoLTE va VoNR kabi zamonaviy aloqa standartlarini toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi.

HonorSmartfonTexnologiyaAndroid 16Akkumulyator
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX tarixiy IPO sharafiga Raptor V3 dvigateli nusxasini sotuvga chiqardiSpaceX tarixiy IPO sharafiga Raptor V3 dvigateli nusxasini sotuvga chiqardiBugun, 07:25Parker Solar Probe Quyoshga 6,1 mln kilometr masofagacha yaqinlashdiParker Solar Probe Quyoshga 6,1 mln kilometr masofagacha yaqinlashdiBugun, 07:212026-yil avgustidan Starship raketalari har oy koinotga uchiriladi2026-yil avgustidan Starship raketalari har oy koinotga uchiriladiBugun, 06:53Xitoyda Infineon kompaniyasining GaN-chiplari taqiqlandiXitoyda Infineon kompaniyasining GaN-chiplari taqiqlandiBugun, 06:28Google TV endi Gemini yordamida tabiiy ovozli buyruqlarni tushunadiGoogle TV endi Gemini yordamida tabiiy ovozli buyruqlarni tushunadiBugun, 06:22SpaceX payvandchisi qanday qilib millionyerga aylandi: Xuan Ernandes hikoyasiSpaceX payvandchisi qanday qilib millionyerga aylandi: Xuan Ernandes hikoyasiBugun, 05:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi