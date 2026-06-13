7900 mAs akkumulyator va 512 GB xotira: Yangi Honor smartfoni tayyor
Honor kompaniyasi sigʻimi 7900 mAs boʻlgan ulkan akkumulyatorga ega yangi smartfonni taqdim etishga tayyorlanmoqda. MRK-AN00 model raqami ostidagi qurilma sertifikatsiyadan oʻtdi, bu esa uning tez orada bozorga chiqishidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi Honor qurilmasining ogʻirligi 216,5 gramm boʻlib, u 1592 x 720 pikselli 6,87 dyuymli LCD-displey bilan jihozlangan. Ekran parametrlari va oʻlchamlariga koʻra, ushbu smartfon hamyonbop modellar qatoridan joy olishi kutilmoqda.
Texnik xususiyatlariga koʻra, smartfon 2,3 GGs chastotali sakkiz yadroli protsessor, 6 dan 12 GB gacha tezkor xotira (OZU) va 128 GB dan 512 GB gacha doimiy xotira bilan taʼminlanadi. Qurilmaning asosiy kamerasi 50 Mp, old kamerasi esa 5 Mp ruxsatga ega.
Smartfon Android 16 bazasidagi MagicOS operatsion tizimida ishlaydi. Shuningdek, u 5G tarmoqlarini, VoLTE va VoNR kabi zamonaviy aloqa standartlarini toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi.
…