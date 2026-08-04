Janubiy Koreyada GeForce RTX 50 videoasboblari narxi keskin oshmoqda
Janubiy Koreyada GeForce RTX 50 videokartalari narxi 20–30 foizga oshishi kutilmoqda va bu jarayon allaqachon boshlangan. Yirik ishlab chiqaruvchilar avgust oyida kutilayotgan qimmatlashuv oldidan mahsulot yetkazib berishni vaqtincha to'xtatgan. GeForce RTX 5070 modeli kamida 770 AQSh dollaridan, GeForce RTX 5090 esa 5100 dollardan sotilmoqda, bu flagman modelining bir oy avvalgidan 1000 dollarga qimmatlashganini anglatadi.
Jahon bozorida NVIDIA kompaniyasining yangi avlod grafika chiplariga boʻlgan talab va narx siyosati yana bir bor diqqat markazida boʻlib turibdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, Janubiy Koreyada GeForce RTX 50 videokartalari narxi biryoʻla 20–30 foizga qimmatlashish arafasida turibdi va bu jarayon allaqachon boshlanib ulgurdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, yirik texnika ishlab chiqaruvchilari avgust oyida kutilayotgan narxlar oʻsishi oldidan oʻz mahsulotlarini yetkazib berishni vaqtincha toʻxtatib turishgan. Mahalliy distribyutorlardan birining bildirishicha, ichki bozorda kichik ulushga ega boʻlgan kompaniyalardan biri narxlarni taxminan 20 foizga oshirishni koʻrib chiqmoqda. Boshqa yirik ishlab chiqaruvchilar esa qiymatni 30 foizgacha koʻtarishga tayyorgarlik koʻrmoqda.
Bozordagi joriy narxlar va flagman modellarning qimmatlashuviNarxlardagi oʻzgarishlar allaqachon chakana savdoda oʻz aksini topmoqda. Xususan, Janubiy Koreya bozorida GeForce RTX 5070 modeli hozirning oʻzida kamida 770 AQSh dollari atrofida baholanmoqda. Bu esa xaridorlar uchun qoʻshimcha moliyaviy yuklamalarni keltirib chiqarmoqda.
Eng katta sakrash esa flagman hisoblangan GeForce RTX 5090 modelida kuzatildi. Ushbu eng qudratli videokarta hozirda kamida 5100 dollardan sotilmoqda. Taqqoslash uchun, bu koʻrsatkich bir oy oldingiga nisbatan naq 1000 dollarga qimmatroq ekanligini koʻrsatadi.
Global miqyosdagi tendensiyalarMutaxassislarning fikricha, yuzaga kelgan vaziyat allaqachon amalga oshirilgan qimmatlashuv natijasidir. Biroq narxlar yanada oʻsishda davom etadimi yoki yoʻq — hozircha aniq emas. Oʻtgan hafta davomida GeForce RTX 50 seriyasidagi qurilmalar butun dunyo boʻylab deyarli barcha mintaqalarda keskin qimmatlashgani qayd etilgan.
Hozirgi vaqtda asosiy savol narxlarning qanchalik balandlarga koʻtarilishi va amaldagi qiymatlar hech boʻlmaganda yaqin kunlar uchun yakuniy boʻlib qolishida qolmoqda. Global taʼminot zanjiridagi oʻzgarishlar va ishlab chiqaruvchilarning siyosati isteʼmolchilarga oʻz taʼsirini koʻrsatishda davom etmoqda.
…