Janubiy Koreyada GeForce RTX 50 videoasboblari narxi keskin oshmoqda

·23·Texno
Janubiy Koreyada GeForce RTX 50 videoasboblari narxi keskin oshmoqda
Qisqacha

Janubiy Koreyada GeForce RTX 50 videokartalari narxi 20–30 foizga oshishi kutilmoqda va bu jarayon allaqachon boshlangan. Yirik ishlab chiqaruvchilar avgust oyida kutilayotgan qimmatlashuv oldidan mahsulot yetkazib berishni vaqtincha to'xtatgan. GeForce RTX 5070 modeli kamida 770 AQSh dollaridan, GeForce RTX 5090 esa 5100 dollardan sotilmoqda, bu flagman modelining bir oy avvalgidan 1000 dollarga qimmatlashganini anglatadi.

Jahon bozorida NVIDIA kompaniyasining yangi avlod grafika chiplariga boʻlgan talab va narx siyosati yana bir bor diqqat markazida boʻlib turibdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, Janubiy Koreyada GeForce RTX 50 videokartalari narxi biryoʻla 20–30 foizga qimmatlashish arafasida turibdi va bu jarayon allaqachon boshlanib ulgurdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, yirik texnika ishlab chiqaruvchilari avgust oyida kutilayotgan narxlar oʻsishi oldidan oʻz mahsulotlarini yetkazib berishni vaqtincha toʻxtatib turishgan. Mahalliy distribyutorlardan birining bildirishicha, ichki bozorda kichik ulushga ega boʻlgan kompaniyalardan biri narxlarni taxminan 20 foizga oshirishni koʻrib chiqmoqda. Boshqa yirik ishlab chiqaruvchilar esa qiymatni 30 foizgacha koʻtarishga tayyorgarlik koʻrmoqda.

Bozordagi joriy narxlar va flagman modellarning qimmatlashuvi

Narxlardagi oʻzgarishlar allaqachon chakana savdoda oʻz aksini topmoqda. Xususan, Janubiy Koreya bozorida GeForce RTX 5070 modeli hozirning oʻzida kamida 770 AQSh dollari atrofida baholanmoqda. Bu esa xaridorlar uchun qoʻshimcha moliyaviy yuklamalarni keltirib chiqarmoqda.

Eng katta sakrash esa flagman hisoblangan GeForce RTX 5090 modelida kuzatildi. Ushbu eng qudratli videokarta hozirda kamida 5100 dollardan sotilmoqda. Taqqoslash uchun, bu koʻrsatkich bir oy oldingiga nisbatan naq 1000 dollarga qimmatroq ekanligini koʻrsatadi.

Global miqyosdagi tendensiyalar

Mutaxassislarning fikricha, yuzaga kelgan vaziyat allaqachon amalga oshirilgan qimmatlashuv natijasidir. Biroq narxlar yanada oʻsishda davom etadimi yoki yoʻq — hozircha aniq emas. Oʻtgan hafta davomida GeForce RTX 50 seriyasidagi qurilmalar butun dunyo boʻylab deyarli barcha mintaqalarda keskin qimmatlashgani qayd etilgan.

Hozirgi vaqtda asosiy savol narxlarning qanchalik balandlarga koʻtarilishi va amaldagi qiymatlar hech boʻlmaganda yaqin kunlar uchun yakuniy boʻlib qolishida qolmoqda. Global taʼminot zanjiridagi oʻzgarishlar va ishlab chiqaruvchilarning siyosati isteʼmolchilarga oʻz taʼsirini koʻrsatishda davom etmoqda.

GeForce RTX 50VideokartalarNVIDIAJanubiy KoreyaTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lexar Xitoy chiplariga ega DDR5 xotirasini taqdim etdiLexar Xitoy chiplariga ega DDR5 xotirasini taqdim etdiBugun, 03:59Snap rahbari Specs aqlli koʻzoynaklari savdosi haqidagi savollardan qochdiSnap rahbari Specs aqlli koʻzoynaklari savdosi haqidagi savollardan qochdiBugun, 03:24Peredelkinoda Huawei flagmanlari yordamida fotografik rezidensiya oʻtkaziladiPeredelkinoda Huawei flagmanlari yordamida fotografik rezidensiya oʻtkaziladiBugun, 03:21Xiaomi kompaniyasi ikkita yangi byudjetbop proyektorni taqdim etdiXiaomi kompaniyasi ikkita yangi byudjetbop proyektorni taqdim etdiBugun, 02:28Germaniyada AMD AM4 platformasi sotuvi qanday ahvoldaGermaniyada AMD AM4 platformasi sotuvi qanday ahvoldaBugun, 01:56Kiberxavfsizlik startapi Horizon3 qiymati 2 milliard dollarga yetdiKiberxavfsizlik startapi Horizon3 qiymati 2 milliard dollarga yetdiBugun, 01:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi