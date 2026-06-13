Platina oʻrniga temir: Kelajak akkumulyatorlari uchun yangi katalizator yaratildi

·0·Texno
Platina oʻrniga temir: Kelajak akkumulyatorlari uchun yangi katalizator yaratildi

Yaponiyaning Toxoku universiteti olimlari rux-havo (zinc-air) akkumulyatorlarini sezilarli darajada samaraliroq va chidamliroq qilishi mumkin boʻlgan temir asosidagi yangi katalizatorni ishlab chiqdilar. Bunday batareyalar arzonligi, yuqori xavfsizligi va mavjud materiallardan foydalanilgani tufayli litiy-ionli akkumulyatorlarning eng istiqbolli oʻrinbosarlaridan biri hisoblanadi. Rux-havo batareyalari odatdagi quvvat manbalaridan farqli oʻlaroq, elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun atrofdagi havo kislorodidan foydalanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu texnologiyaning asosiy muammosi kislorodning qaytarilish reaksiyasi uchun qimmatbaho platina kabi nodir metallardan foydalanish zarurati edi. Yaponiyalik tadqiqotchilar bu cheklovni chetlab oʻtish uchun temir oksididan (Fe2O3) foydalanishga qaror qilishdi. Temir oksidi ishqoriy muhitda barqaror va juda arzon material boʻlsa-da, u gidroksil guruhlarini oʻziga juda qattiq bogʻlab olgani sababli katalizator jarayonini sekinlashtirib qoʻyar edi.

Muammoni hal qilish uchun olimlar temir oksidini samariy oksidi (Sm2O3) bilan birlashtirib, sunʼiy geterostrukturali interfeys yaratdilar. Bu usul temir atomlari va gidroksil guruhlari oʻrtasidagi ortiqcha bogʻlanishni zaiflashtirishga imkon berdi. Natijada reaksiya toʻsiqlarsiz kechdi va katalizator uzoq muddatli zaryadlash va zaryadsizlanish davrlaridan keyin ham yuqori barqarorlikni namoyish etdi.

Yangi ishlanma nafaqat laboratoriya hisob-kitoblarida, balki real qurilmalarda ham sinovdan oʻtkazildi. Eksperimental rux-havo elementlari svetodiod lampasini yoqishga va hatto smartfonni toʻliq quvvatlantirishga muvaffaq boʻldi. Toxoku universiteti professori Hao Li soʻzlariga koʻra, ushbu texnologiya ham anʼanaviy suyuq, ham zamonaviy egiluvchan qattiq holatdagi batareyalar samaradorligini oshiradi.

Agar texnologiya sanoat miqyosida muvaffaqiyatli tatbiq etilsa, bunday akkumulyatorlar taqiladigan elektronika va mobil qurilmalardan tortib, quyosh va shamol elektr stansiyalari uchun yirik energiya saqlash tizimlarigacha boʻlgan sohalarda qoʻllanilishi mumkin. Tadqiqotchilar kelajakda ushbu yondashuvni boshqa turdagi energiya tizimlariga ham tatbiq etishni rejalashtirmoqda.

TexnologiyaAkkumulyatorEnergetikaIlm-fanInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya interneti sertifikatlardan ayrilmoqda: GlobalSign oʻchirishni boshladiRossiya interneti sertifikatlardan ayrilmoqda: GlobalSign oʻchirishni boshladiBugun, 15:54FTB kiberhujumlarni simulyatsiya qilish uchun maxsus shaharcha barpo etdiFTB kiberhujumlarni simulyatsiya qilish uchun maxsus shaharcha barpo etdiBugun, 11:20AQSHda “sunʻiy Quyosh” yaratish yoʻlida muhim loyiha ishga tushirildiAQSHda “sunʻiy Quyosh” yaratish yoʻlida muhim loyiha ishga tushirildiBugun, 10:54Snapdragon chipli transformer va Helios 18: Acer Computex 2026 koʻrgazmasidaSnapdragon chipli transformer va Helios 18: Acer Computex 2026 koʻrgazmasidaBugun, 10:25Xitoyning eng kuchli raketasi yangi avlod aloqa sunʻiy yoʻldoshini orbitaga chiqardiXitoyning eng kuchli raketasi yangi avlod aloqa sunʻiy yoʻldoshini orbitaga chiqardiBugun, 09:23Specialized kompaniyasi 12 ming dollarlik Levo 4 X elektr velosipedini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi 12 ming dollarlik Levo 4 X elektr velosipedini taqdim etdiBugun, 08:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus