Kevin De Bruyne faoliyatini AQShda davom ettirishi mumkin

·22·Sport
Kevin De Bruyne faoliyatini AQShda davom ettirishi mumkin
Qisqacha

35 yoshli Kevin De Bruyne joriy yozda Napoli safini tark etib, faoliyatini AQShning Major League Soccer turnirida davom ettirishi mumkin. Napoli bilan shartnomasi 2027-yilning 30-iyuniga qadar amal qilsa-da, tomonlar o'zaro kelishuv asosida yozda xayrlashishga tayyor. Inter Miami futbolchi uchun kurash olib bormayotgan bo'lsa, Chicago Fire va San Diego FC uning transferi uchun faollik ko'rsatmoqda.

Napoli safida atigi bir mavsum toʻp surgan tajribali yarimhimoyachi Kevin De Bruyne faoliyatini Shimoliy Amerikada davom ettirishi mumkin. Fichajes nashri maʼlumotiga koʻra, 35 yoshli belgiyalik futbolchi joriy yozgi transferlar davrida Italiya klubini tark etish variantini jiddiy oʻylamoqda. Uning xizmatiga AQShning Major League Soccer turniri vakillari qiziqish bildirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Garchi futbolchining Neapol klubi bilan imzolagan shartnomasi 2027-yilning 30-iyuniga qadar moʻljallangan boʻlsa-da, tomonlar yozda oʻzaro kelishuv asosida xayrlashishga tayyor. Italiya jamoasi rahbariyati tarkibdagi eng yuqori maosh oluvchilardan biri boʻlgan yarimhimoyachining ketishiga qarshi emas, bu esa klubga moliyaviy yuklamani kamaytirish imkonini beradi.

AQSh klublari kurashi va Inter Miami pozitsiyasi

Soʻnggi oylarda matbuotda Kevin De Bruynening Lionel Messi toʻp suradigan Inter Miami jamoasiga oʻtishi mumkinligi haqida koʻplab xabarlar tarqalgan edi. Biroq GOAL.com xabar berishicha, Florida shtati klubi futbolchi uchun kurash olib bormayapti. Jamoa rahbariyati uning vakillari bilan muzokaralar oʻtkazmagan va yaqin vaqt ichida transfer ustida ish boshlash niyatida ham emas.

Shunga qaramay, AQSh chempionatiga koʻchib oʻtish ehtimoli yoʻqqa chiqqani yoʻq. Ayni paytda Chicago Fire va San Diego FC klublari tajribali pleymeykerni oʻz safiga qoʻshib olish uchun faollik koʻrsatmoqda. Xususan, Chicago Fire futbolchi Angliyadagi faoliyatini yakunlagan paytdayoq uni oʻz safiga qoʻshib olishga harakat qilgan edi, biroq oʻshanda tajribali xavbek Italiyani tanlagandi.

Neapoldagi qiyin mavsum va kelajakdagi rejalar

Eslatib oʻtamiz, Kevin De Bruyne Manchester Siti safida oʻn yillik yorqin faoliyatini yakunlagach, 2025-yilning yozida erkin agent sifatida Napoli safiga qoʻshilgan edi. U Italiyaga kelishidan oldin ham MLS variantlarini koʻrib chiqqan, biroq yakunda neapolliklar bilan ikki yillik bitim imzolagandi.

Biroq Italiyadagi debyut mavsumi futbolchi uchun koʻngildagidek oʻtmadi. Mushaklaridagi jarohatlar sababli uning oʻyin amaliyoti keskin qisqardi. A Seriya doirasidagi 18 ta uchrashuvning atigi 13 tasida asosiy tarkibda maydonga tushgan boʻlishiga qaramay, u 5 ta gol urish va 2 ta golli uzatmani amalga oshirishga erishdi.

Endilikda Kevin De Bruyne uchun yakuniy qaror moliyaviy shartlar va unga taklif etilayotgan sport loyihasining qay darajada jiddiyligiga bogʻliq boʻladi. Napoli esa transfer narxi boʻyicha munosib taklif tushsa, faxriy futbolchi bilan xayrlashish variantini koʻrib chiqishga tayyor.

Kevin De BruyneNapoliMLSTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul himoyadagi muammolarga qaramay Jarell Quansahni qaytarmaydiLiverpul himoyadagi muammolarga qaramay Jarell Quansahni qaytarmaydiBugun, 18:13Tottenxem yangi sardorini tanlashi kerak: Kristian Romero ketishi mumkinTottenxem yangi sardorini tanlashi kerak: Kristian Romero ketishi mumkinBugun, 17:59Mark-Andre ter Stegen Barselonadagi ketishi va Amsterdamdagi yangi bosqich haqida gapirdiMark-Andre ter Stegen Barselonadagi ketishi va Amsterdamdagi yangi bosqich haqida gapirdiBugun, 17:37Manchester Yunayted va Chelsi Jon Lukumi uchun kurashmoqdaManchester Yunayted va Chelsi Jon Lukumi uchun kurashmoqdaBugun, 17:34Gabbi Jorj Manchester Yunayteddan Braytonga oʻtishga yaqin turibdiGabbi Jorj Manchester Yunayteddan Braytonga oʻtishga yaqin turibdiBugun, 17:11Nyukasl Brunu Gimaraes o‘rniga Feliks Nmechani tanladiNyukasl Brunu Gimaraes o‘rniga Feliks Nmechani tanladiBugun, 16:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda