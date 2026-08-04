Apple va OpenAI oʻrtasidagi sud mojarosi keskinlashdi

·1·Texno
Apple va OpenAI oʻrtasidagi sud mojarosi keskinlashdi

Apple kompaniyasi sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchilardan biri boʻlgan OpenAIʼga nisbatan sud jarayonini yanada kuchaytirib, dastlabki taqiq kiritilishini talab qilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu qadam iPhone ishlab chiqaruvchining texnologiyalari va tijorat sirlari noqonuniy oʻzlashtirilgani haqidagi daʼvolar fonida tashlanmoqda. Kompaniya mazkur sud ishida sobiq xodimlarning ishtiroki koʻlami avval oʻylanganidan ham kengroq boʻlishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi sud hujjatlariga koʻra, Apple aybllanayotgan sobiq xodimlar — katta tizim muhandisi Chang Liu va bosh apparat taʼminoti direktori Tang Yew Tan, shuningdek, OpenAI fondi hamda Appleʼning sobiq bosh dizayneri Jony Ive tomonidan asos solingan io qurilmalar стартаpi boʻyicha tezkor tergov harakatlarini oʻtkazishni soʻramoqda. Tekshiruvlar natijasida yana 11 nafar sobiq Apple xodimi ushbu ishga aloqador boʻlishi yoki guvoh sifatida qatnashgani aniqlangan.

Yangi dalillar va oshkor boʻlgan tafsilotlar

Mazkur huquqiy nizo Apple oʻzining intellektual mulkini himoya qilishda yangi dalillarga ega boʻlganidan dalolat beradi. Taqdim etilgan materiallarda keltirilishicha, kompaniyaning yana bir sobiq xodimi OpenAIʼdagi suhbatdan oldin Chang Liu va Yu-Ting Peng bilan uchrashib, eʼlon qilinmagan mahsulotlarga oid maxfiy maʼlumotlarni muhokama qilgan. Shuningdek, boshqa bir xodim OpenAIʼga oʻtishidan oldin maxfiy hujjatlarning skrinshotlarini saqlab olgani aniqlangan.

Bundan tashqari, Apple daʼvo qilishicha, sudga murojaat qilinganidan keyin OpenAIʼda ishlayotgan bir nechta sobiq xodimlar kompaniyadan ketish vaqtida oʻzlari bilan olib ketgan ish qurilmalarini qaytarish masalasida aloqaga chiqqan. Ushbu holatlar huquq-tartibot idoralarini intellektual mulk oʻgʻirlanishi ortida yanada koʻproq shaxslar turganiga gumon qilishga undamoqda.

OpenAIʼning rasmiy munosabati

Oʻz navbatida, OpenAI kompaniyasi Appleʼning daʼvolarini va dastlabki taqiq kiritish boʻyicha talabini keskin rad etdi. OpenAI bayonotida taʼkidlanishicha, taqiq soʻrovi yolgʻon maʼlumotlarga asoslangan boʻlib, mutlaqo asossizdir, chunki kompaniya Appleʼning hech qanday tijorat sirlariga ega boʻlishni istamaydi va ulardan foydalanmaydi.

Sunʼiy intellekt modeli yaratuvchilari oʻz eʼtiborini ilgʻor texnologiyalar va yangi mahsulotlarni ishlab chiqishga qaratganini taʼkidlab, Apple ilgari yoʻl qoʻygan xatolarga ham eʼtibor qaratdi. Jumladan, OpenAIʼning taʼkidlashicha, Apple oʻz xavfsizlik qoidalarining yetarli darajada emasligi tufayli sobiq xodimlarning tizimga kirish imkoniyatini saqlab qolganini tan olishdan bosh tortgan va aloqa jarayonida turli xatoliklarga yoʻl qoʻygan.

AppleOpenAITexnologiyaSudYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindiston mashhur toʻlov tizimi UPI uchun yangi biznes modelini joriy qilmoqdaHindiston mashhur toʻlov tizimi UPI uchun yangi biznes modelini joriy qilmoqdaBugun, 18:59Falcon 9 bosqichi Oyga qulaydi: NASA va SpaceX yangi rejalarni ishlab chiqmoqdaFalcon 9 bosqichi Oyga qulaydi: NASA va SpaceX yangi rejalarni ishlab chiqmoqdaBugun, 18:59Spotify obunachilari soni ilk bor 300 milliondan oshdiSpotify obunachilari soni ilk bor 300 milliondan oshdiBugun, 18:59DeepSeek dunyodagi eng arzon til modellaridan birini taqdim etdiDeepSeek dunyodagi eng arzon til modellaridan birini taqdim etdiBugun, 18:25Runware sunʼiy intellekt uchun koʻchma maʼlumotlar markazini taqdim etdiRunware sunʼiy intellekt uchun koʻchma maʼlumotlar markazini taqdim etdiBugun, 18:23NASA va Roskosmos XKS boʻyicha hamkorlikni uzaytirmoqchiNASA va Roskosmos XKS boʻyicha hamkorlikni uzaytirmoqchiBugun, 17:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi