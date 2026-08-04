Falcon 9 bosqichi Oyga qulaydi: NASA va SpaceX yangi rejalarni ishlab chiqmoqda

·5·Texno
Falcon 9 bosqichi Oyga qulaydi: NASA va SpaceX yangi rejalarni ishlab chiqmoqda
Qisqacha

Falcon 9 raketasining yuqori bosqichi 5-avgust kuni Oy sirtidagi Eynshteyn krateri yaqiniga qulab tushishi kutilmoqda. Og'irligi taxminan 4000 kilogramm bo'lgan bosqich Oyga 2,43 km/s tezlikda urilib, diametri 17 metrdan ortiq krater hosil qilishi mumkin. NASAning Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) va Janubiy Koreyaning KASA agentligiga tegishli Danuri apparati to'qnashuv oqibatlarini kuzatadi.

Joriy yilning yanvar oyida Firefly Aerospace hamda ispace oy missiyalarini fazoga olib chiqqan Falcon 9 raketasining yuqori bosqichi 5-avgust kuni Oy sirtiga borib urilishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur rejalashtirilmagan to‘qnashuv olimlarga tabiiy jarayonlarni o‘rganish va yangi ilmiy maʼlumotlarni yig‘ish uchun noyob imkoniyat taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hisob-kitoblarga ko‘ra, og‘irligi taxminan 4000 kilogrammni va hajmi besh qavatli binodek keladigan raketaning yuqori qismi Oyga 2,43 km/s tezlikda yaqinlashmoqda. Yerga yaqinlashuvchi obyektlarni o‘rganish markazi (CNEOS) ma’lumotlariga asosan, uning qulash hududi Oyning ko‘rinadigan tomonidagi Eynshteyn krateri yaqiniga to‘g‘ri keladi. Potentsial to‘qnashuvni birinchi bo‘lib aniqlagan astronom Bill Greyning fikricha, hodisa natijasida diametri 17 metrdan ortiq bo‘lgan yangi krater hosil bo‘lishi mumkin.

NASA Ilmiy missiyalar dasturlari direktori Julianna Shaymanning so‘zlariga ko‘ra, raketa traektoriyasining o‘zgarishiga quyosh faolligi va tortishish kuchining o‘zaro ta’siri sabab bo‘lgan. Kompaniya barcha standart passivatsiya jarayonlarini, jumladan, qoldiq yoqilg‘ini chiqarib yuborish va faol tizimlarni o‘chirishni amalga oshirgan. Biroq Yer–Oy–Quyosh tizimidagi yuqori energetik traektoriyalarda pastki orbitadagi kabi boshqariladigan qaytish ssenariylarini qo‘llash imkonsiz.

Ilmiy kuzatuvlar va oqibatlar

Atmosfera mavjud emasligi sababli raketaning bosqichi zarbadan oldin sekinlashmaydi va kinetik energiyaning katta qismi to‘g‘ridan-to‘g‘ri sirtga o‘tadi. Mutaxassislarning baholashicha, to‘qnashuv natijasida ko‘tarilgan regolit o‘nlab kilometr balandlikka otilishi, ayrim zarrachalar esa vaqtincha ochiq kosmosga chiqib ketishi mumkin. Ushbu chaqnashni Yer turar joylaridan oddiy ko‘z bilan ko‘rib bo‘lmasa-da, sezgir teleskoplar uni qayd eta oladi.

Hodisadan so‘ng NASA o‘n yildan beri Oy sirtini xaritalashtirib kelayotgan Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) apparati yordamida qulash joyini o‘rganib chiqadi. Shuningdek, Janubiy Koreyaning KASA kosmik agentligi ham Danuri apparati orqali jarayonni kuzatishni rejalashtirgan. Olingan maʼlumotlar chang otilishining tuzilishi hamda ilgari yashirin bo‘lgan sirt qatlamlarini tushunishga yordam beradi.

Kelajakdagi kosmik xavfsizlik

Bu sun'iy obyektning Oy bilan to‘qnashishidagi ilk holat emas. 2009-yilda NASA Atlas 5 raketasining Centaur bosqichini Kabus krateriga yo‘naltirib, LCROSS apparati orqali muzlatilgan suv izlarini qidirgan bo‘lsa, 2022 yilda Xitoyning Long March 3B raketasi ham Oyning narigi tomoniga qulagan edi.

Oydagi infratuzilmani rivojlantirish rejalari va missiyalar sonining oshishi fonida bunday holatlar dolzarblashib bormoqda. Kelgusida kosmik apparatlarga zarar yetkazish xavfini kamaytirish maqsadida SpaceX va NASA Yer–Oy–Quyosh tizimidagi yuqori bosqichlarni utilizatsiya qilishning yangi usullarini jiddiy ravishda o‘rganishmoqda.

Falcon 9NASASpaceXOyKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindiston mashhur toʻlov tizimi UPI uchun yangi biznes modelini joriy qilmoqdaHindiston mashhur toʻlov tizimi UPI uchun yangi biznes modelini joriy qilmoqdaBugun, 18:59Spotify obunachilari soni ilk bor 300 milliondan oshdiSpotify obunachilari soni ilk bor 300 milliondan oshdiBugun, 18:59DeepSeek dunyodagi eng arzon til modellaridan birini taqdim etdiDeepSeek dunyodagi eng arzon til modellaridan birini taqdim etdiBugun, 18:25Runware sunʼiy intellekt uchun koʻchma maʼlumotlar markazini taqdim etdiRunware sunʼiy intellekt uchun koʻchma maʼlumotlar markazini taqdim etdiBugun, 18:23NASA va Roskosmos XKS boʻyicha hamkorlikni uzaytirmoqchiNASA va Roskosmos XKS boʻyicha hamkorlikni uzaytirmoqchiBugun, 17:57Base Power uy akkumulyatorlari uchun yana 1 milliard dollar jalb qildiBase Power uy akkumulyatorlari uchun yana 1 milliard dollar jalb qildiBugun, 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi