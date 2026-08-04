Hindiston mashhur toʻlov tizimi UPI uchun yangi biznes modelini joriy qilmoqda

·6·Texno
Hindiston mashhur toʻlov tizimi UPI uchun yangi biznes modelini joriy qilmoqda
Qisqacha

Hindiston hukumati UPI raqamli to'lovlar tarmog'ining moliyaviy modelini o'zgartirishga qaratilgan qonun loyihasini taqdim etdi. Tashabbus 2020-yildan buyon amal qilayotgan savdogarlar uchun nol stavkali rejimni qayta ko'rib chiqish va ayrim komissiyalarni joriy etish imkonini beradi. UPI iyul oyida 23,66 milliard tranzaksiyani qayta ishlab, ularning umumiy qiymati 29,88 trillion rupiyga yetgan.

Hindiston hukumati ommabop Unified Payments Interface (UPI) raqamli toʻlovlar tarmogʻining moliyaviy modelini tubdan oʻzgartirishga qaratilgan qonun loyihasini taqdim etdi. Ushbu tashabbus mamlakatda 2020-yildan buyon amal qilib kelayotgan va savdogarlardan komissiya undirilmasligini koʻzda tutuvchi nol stavkali rejimni qayta koʻrib chiqish uchun huquqiy asos yaratishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

National Payments Corporation of India maʼlumotiga koʻra, UPI tizimi joriy yilning iyul oyining oʻzida rekord darajadagi 23,66 milliard tranzaksiyani qayta ishlagan. Ularning umumiy qiymati esa 29,88 trillion rupiyni (taxminan 313,4 milliard dollar) tashkil etgan. Tizimning bunday misli koʻrilmagan oʻsishi uning infratuzilmasiga yuklamani keskin oshirib yubordi.

Moliyaviy barqarorlik va yangi imkoniyatlar

Hindistonda savdogarlar uchun toʻlovlarni bepul qilish siyosati xalq orasida tezkor ommalashishni taʼminlash maqsadida 2020-yil yanvar oyida joriy etilgan edi. Biroq, shundan buyon tizim faoliyati asosan davlat subsidiyalari va ragʻbatlantirishlari evaziga moliyalashtirib kelinayotgandi. Oxirgi yillarda moliya vazirligi, markaziy bank va xususiy toʻlov kompaniyalari oʻrtasida tez oʻsib borayotgan tarmoqni moliyalashtirish borasida qizgʻin bahslar davom etayotgandi.

Pine Labs fintech-kompaniyasi bosh direktori Amrish Rau X ijtimoiy tarmogʻida mazkur qonun loyihasini qoʻllab-quvvatlab, tarmoqni kengaytirish va xavfsizlikni taʼminlash uchun banklar hamda startaplar doimiy investitsiyalarga muhtojligini taʼkidladi. Uning fikricha, jismoniy shaxslar oʻrtasidagi oʻtkazmalar bepul qolgan holda, tadbirkorlardan ayrim komissiyalar undirilishi tizimni yanada barqaror qiladi.

Bozor va tahlilchilarning prognozlari

Hozircha yangi qonun loyihasi bevosita savdo toʻlovlarini majburiy joriy etmaydi yoki qaysi tranzaksiyalar qamrab olinishini aniq belgilab bermaydi. Ushbu tafsilotlar keyinchalik bosqichma-bosqich aniqlashtirilishi koʻzda tutilgan. Shunga qaramay, ekspertlar buni Hindiston toʻlovlar industriyasi uchun muhim daromad manbaining boshlanishi sifatida baholamoqda.

Economic Times nashrining xabar berishicha, rasmiylar har qanday savdo komissiyalarini barcha uchun emas, balki faqat yirik savdogarlar doirasida cheklash masalasini koʻrib chiqmoqda. Jefferies tahlilchilarining hisob-kitoblariga koʻra, yuqori qiymatli UPI tranzaksiyalariga kichik foizdagi toʻlovlar kiritilsa, bu 2028-yilgi moliyaviy yilga borib yillik daromadni qoʻshimcha ravishda 50 milliarddan 100 milliard rupiygacha oshirishi mumkin.

HindistonUPIFintechRaqamli toʻlovlarIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Falcon 9 bosqichi Oyga qulaydi: NASA va SpaceX yangi rejalarni ishlab chiqmoqdaFalcon 9 bosqichi Oyga qulaydi: NASA va SpaceX yangi rejalarni ishlab chiqmoqdaBugun, 18:59Spotify obunachilari soni ilk bor 300 milliondan oshdiSpotify obunachilari soni ilk bor 300 milliondan oshdiBugun, 18:59DeepSeek dunyodagi eng arzon til modellaridan birini taqdim etdiDeepSeek dunyodagi eng arzon til modellaridan birini taqdim etdiBugun, 18:25Runware sunʼiy intellekt uchun koʻchma maʼlumotlar markazini taqdim etdiRunware sunʼiy intellekt uchun koʻchma maʼlumotlar markazini taqdim etdiBugun, 18:23NASA va Roskosmos XKS boʻyicha hamkorlikni uzaytirmoqchiNASA va Roskosmos XKS boʻyicha hamkorlikni uzaytirmoqchiBugun, 17:57Base Power uy akkumulyatorlari uchun yana 1 milliard dollar jalb qildiBase Power uy akkumulyatorlari uchun yana 1 milliard dollar jalb qildiBugun, 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi