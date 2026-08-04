Hindiston mashhur toʻlov tizimi UPI uchun yangi biznes modelini joriy qilmoqda
Hindiston hukumati UPI raqamli to'lovlar tarmog'ining moliyaviy modelini o'zgartirishga qaratilgan qonun loyihasini taqdim etdi. Tashabbus 2020-yildan buyon amal qilayotgan savdogarlar uchun nol stavkali rejimni qayta ko'rib chiqish va ayrim komissiyalarni joriy etish imkonini beradi. UPI iyul oyida 23,66 milliard tranzaksiyani qayta ishlab, ularning umumiy qiymati 29,88 trillion rupiyga yetgan.
Hindiston hukumati ommabop Unified Payments Interface (UPI) raqamli toʻlovlar tarmogʻining moliyaviy modelini tubdan oʻzgartirishga qaratilgan qonun loyihasini taqdim etdi. Ushbu tashabbus mamlakatda 2020-yildan buyon amal qilib kelayotgan va savdogarlardan komissiya undirilmasligini koʻzda tutuvchi nol stavkali rejimni qayta koʻrib chiqish uchun huquqiy asos yaratishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
National Payments Corporation of India maʼlumotiga koʻra, UPI tizimi joriy yilning iyul oyining oʻzida rekord darajadagi 23,66 milliard tranzaksiyani qayta ishlagan. Ularning umumiy qiymati esa 29,88 trillion rupiyni (taxminan 313,4 milliard dollar) tashkil etgan. Tizimning bunday misli koʻrilmagan oʻsishi uning infratuzilmasiga yuklamani keskin oshirib yubordi.
Moliyaviy barqarorlik va yangi imkoniyatlarHindistonda savdogarlar uchun toʻlovlarni bepul qilish siyosati xalq orasida tezkor ommalashishni taʼminlash maqsadida 2020-yil yanvar oyida joriy etilgan edi. Biroq, shundan buyon tizim faoliyati asosan davlat subsidiyalari va ragʻbatlantirishlari evaziga moliyalashtirib kelinayotgandi. Oxirgi yillarda moliya vazirligi, markaziy bank va xususiy toʻlov kompaniyalari oʻrtasida tez oʻsib borayotgan tarmoqni moliyalashtirish borasida qizgʻin bahslar davom etayotgandi.
Pine Labs fintech-kompaniyasi bosh direktori Amrish Rau X ijtimoiy tarmogʻida mazkur qonun loyihasini qoʻllab-quvvatlab, tarmoqni kengaytirish va xavfsizlikni taʼminlash uchun banklar hamda startaplar doimiy investitsiyalarga muhtojligini taʼkidladi. Uning fikricha, jismoniy shaxslar oʻrtasidagi oʻtkazmalar bepul qolgan holda, tadbirkorlardan ayrim komissiyalar undirilishi tizimni yanada barqaror qiladi.
Bozor va tahlilchilarning prognozlariHozircha yangi qonun loyihasi bevosita savdo toʻlovlarini majburiy joriy etmaydi yoki qaysi tranzaksiyalar qamrab olinishini aniq belgilab bermaydi. Ushbu tafsilotlar keyinchalik bosqichma-bosqich aniqlashtirilishi koʻzda tutilgan. Shunga qaramay, ekspertlar buni Hindiston toʻlovlar industriyasi uchun muhim daromad manbaining boshlanishi sifatida baholamoqda.
Economic Times nashrining xabar berishicha, rasmiylar har qanday savdo komissiyalarini barcha uchun emas, balki faqat yirik savdogarlar doirasida cheklash masalasini koʻrib chiqmoqda. Jefferies tahlilchilarining hisob-kitoblariga koʻra, yuqori qiymatli UPI tranzaksiyalariga kichik foizdagi toʻlovlar kiritilsa, bu 2028-yilgi moliyaviy yilga borib yillik daromadni qoʻshimcha ravishda 50 milliarddan 100 milliard rupiygacha oshirishi mumkin.
…