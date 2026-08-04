Spotify obunachilari soni ilk bor 300 milliondan oshdi
Spotify o'z tarixida ilk bor 300 milliondan ortiq pullik obunachiga ega bo'ldi. Ikkinchi chorak yakunlariga ko'ra, xizmatning oylik faol foydalanuvchilari soni 777 million nafarga yetib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 12 foizga oshdi, pullik foydalanuvchilar bazasi esa so'nggi chorakda 9 foizga kengaydi. Choraklik daromad 4,8 milliard yevroni tashkil etib, yillik hisobda 14 foizga ko'paydi.
Dunyoning yetakchi audio striming platformasi hisoblangan Spotify oʻz tarixida ilk bor 300 milliondan ortiq pullik obunachiga ega boʻlganini eʼlon qildi. Kompaniya tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, bu koʻrsatkich raqamli musiqa bozorida keskin raqobat davom etayotganiga qaramay, platformaning ommabopligi oʻsib borayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, ikkinchi chorak yakunlariga koʻra, xizmatning oylik faol foydalanuvchilari soni 777 million nafarga yetgan. Bu oʻtgan yilning mos davri bilan solishtirganda 12 foizga koʻp demakdir. Qizigʻi shundaki, yil boshida dunyoning bir qator mintaqalarida obuna narxlari oshirilganiga qaramasdan, kompaniyaning pullik foydalanuvchilar bazasi soʻnggi chorakda 9 foizga kengaygan.
Moliyaviy koʻrsatkichlar ham barqaror oʻsishni namoyish etmoqda. Choraklik daromad 4,8 milliard yevroni (taxminan 5,52 milliard dollar) tashkil etib, yillik hisobda 14 foizga oshgan. Moliyaviy muvaffaqiyatlar fonida platforma oʻz xizmat turlarini faol ravishda diversifikatsiya qilib, foydalanuvchilarga yangi imkoniyatlarni taqdim etmoqda.
Sunʼiy intellekt va yangi funksiyalarSoʻnggi oylar davomida Spotify sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etishga alohida eʼtibor qaratmoqda. Xususan, turli manbalardagi kontent asosida shaxsiylashtirilgan podkastlar yaratish vositalari ishlab chiqildi. May oyida esa dastur doirasida NotebookLM xizmatiga oʻxshash eksperimental ish stoli ilovasi taqdim etildi.
Shuningdek, striming xizmati podkastlar uchun sunʼiy intellektga asoslangan savol-javob hamda qisqacha maʼlumot tayyorlash funksiyalarini qoʻshdi. Audio kitoblar yaratish vositasi yuzasidan ElevenLabs kompaniyasi bilan hamkorlik yoʻlga qoʻyildi, musiqa leybllari bilan tuzilgan kelishuv esa foydalanuvchilarga muxlislar tomonidan yaratilgan remikslarni tayyorlash imkonini bermoqda.
Oʻtgan oyda taqdim etilgan yangi suhbatlashuvchi sunʼiy intellekt yordamchisi foydalanuvchilarga ilovadagi kontentni maxsus soʻrovlar orqali boshqarish imkonini bermoqda. Biroq, platforma sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan musiqalarni joylashtirib kelayotgani sababli ayrim foydalanuvchilar eʼtiroziga ham duch kelmoqda.
Foydalanuvchilar eʼtirozi va kelgusidagi rejalarFoydalanuvchilar noroziligini yumshatish maqsadida Spotify artistlar uchun maxsus tasdiqlash tizimini joriy etdi va oʻtgan yili sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan musiqalarni ixtiyoriy ravishda belgilash funksiyasini qoʻshdi. 404 Media nashrining maʼlumotiga koʻra, sunʼiy intellekt musiqalarini aniqlashning samarali tizimlari mavjud emasligi sababli, foydalanuvchilar SoullessMusic.com va SlopTracker kabi muqobil xizmatlarga murojaat qilmoqda.
Shu bilan birga, platforma anʼanaviy audio kontentdan tashqari takliflarini kengaytirishda davom etmoqda. Xizmat doirasida fitnes kontenti, jurnal sharhlari, konsert chiptalarini sotish va hatto jismoniy kitoblar savdosi kabi yoʻnalishlar muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazilmoqda.
…