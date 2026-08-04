Spotify obunachilari soni ilk bor 300 milliondan oshdi

·7·Texno
Spotify obunachilari soni ilk bor 300 milliondan oshdi
Qisqacha

Spotify o'z tarixida ilk bor 300 milliondan ortiq pullik obunachiga ega bo'ldi. Ikkinchi chorak yakunlariga ko'ra, xizmatning oylik faol foydalanuvchilari soni 777 million nafarga yetib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 12 foizga oshdi, pullik foydalanuvchilar bazasi esa so'nggi chorakda 9 foizga kengaydi. Choraklik daromad 4,8 milliard yevroni tashkil etib, yillik hisobda 14 foizga ko'paydi.

Dunyoning yetakchi audio striming platformasi hisoblangan Spotify oʻz tarixida ilk bor 300 milliondan ortiq pullik obunachiga ega boʻlganini eʼlon qildi. Kompaniya tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, bu koʻrsatkich raqamli musiqa bozorida keskin raqobat davom etayotganiga qaramay, platformaning ommabopligi oʻsib borayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, ikkinchi chorak yakunlariga koʻra, xizmatning oylik faol foydalanuvchilari soni 777 million nafarga yetgan. Bu oʻtgan yilning mos davri bilan solishtirganda 12 foizga koʻp demakdir. Qizigʻi shundaki, yil boshida dunyoning bir qator mintaqalarida obuna narxlari oshirilganiga qaramasdan, kompaniyaning pullik foydalanuvchilar bazasi soʻnggi chorakda 9 foizga kengaygan.

Moliyaviy koʻrsatkichlar ham barqaror oʻsishni namoyish etmoqda. Choraklik daromad 4,8 milliard yevroni (taxminan 5,52 milliard dollar) tashkil etib, yillik hisobda 14 foizga oshgan. Moliyaviy muvaffaqiyatlar fonida platforma oʻz xizmat turlarini faol ravishda diversifikatsiya qilib, foydalanuvchilarga yangi imkoniyatlarni taqdim etmoqda.

Sunʼiy intellekt va yangi funksiyalar

Soʻnggi oylar davomida Spotify sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etishga alohida eʼtibor qaratmoqda. Xususan, turli manbalardagi kontent asosida shaxsiylashtirilgan podkastlar yaratish vositalari ishlab chiqildi. May oyida esa dastur doirasida NotebookLM xizmatiga oʻxshash eksperimental ish stoli ilovasi taqdim etildi.

Shuningdek, striming xizmati podkastlar uchun sunʼiy intellektga asoslangan savol-javob hamda qisqacha maʼlumot tayyorlash funksiyalarini qoʻshdi. Audio kitoblar yaratish vositasi yuzasidan ElevenLabs kompaniyasi bilan hamkorlik yoʻlga qoʻyildi, musiqa leybllari bilan tuzilgan kelishuv esa foydalanuvchilarga muxlislar tomonidan yaratilgan remikslarni tayyorlash imkonini bermoqda.

Oʻtgan oyda taqdim etilgan yangi suhbatlashuvchi sunʼiy intellekt yordamchisi foydalanuvchilarga ilovadagi kontentni maxsus soʻrovlar orqali boshqarish imkonini bermoqda. Biroq, platforma sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan musiqalarni joylashtirib kelayotgani sababli ayrim foydalanuvchilar eʼtiroziga ham duch kelmoqda.

Foydalanuvchilar eʼtirozi va kelgusidagi rejalar

Foydalanuvchilar noroziligini yumshatish maqsadida Spotify artistlar uchun maxsus tasdiqlash tizimini joriy etdi va oʻtgan yili sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan musiqalarni ixtiyoriy ravishda belgilash funksiyasini qoʻshdi. 404 Media nashrining maʼlumotiga koʻra, sunʼiy intellekt musiqalarini aniqlashning samarali tizimlari mavjud emasligi sababli, foydalanuvchilar SoullessMusic.com va SlopTracker kabi muqobil xizmatlarga murojaat qilmoqda.

Shu bilan birga, platforma anʼanaviy audio kontentdan tashqari takliflarini kengaytirishda davom etmoqda. Xizmat doirasida fitnes kontenti, jurnal sharhlari, konsert chiptalarini sotish va hatto jismoniy kitoblar savdosi kabi yoʻnalishlar muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazilmoqda.

SpotifyStrimingSuniy intellektTexnologiyaMusiqa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindiston mashhur toʻlov tizimi UPI uchun yangi biznes modelini joriy qilmoqdaHindiston mashhur toʻlov tizimi UPI uchun yangi biznes modelini joriy qilmoqdaBugun, 18:59Falcon 9 bosqichi Oyga qulaydi: NASA va SpaceX yangi rejalarni ishlab chiqmoqdaFalcon 9 bosqichi Oyga qulaydi: NASA va SpaceX yangi rejalarni ishlab chiqmoqdaBugun, 18:59DeepSeek dunyodagi eng arzon til modellaridan birini taqdim etdiDeepSeek dunyodagi eng arzon til modellaridan birini taqdim etdiBugun, 18:25Runware sunʼiy intellekt uchun koʻchma maʼlumotlar markazini taqdim etdiRunware sunʼiy intellekt uchun koʻchma maʼlumotlar markazini taqdim etdiBugun, 18:23NASA va Roskosmos XKS boʻyicha hamkorlikni uzaytirmoqchiNASA va Roskosmos XKS boʻyicha hamkorlikni uzaytirmoqchiBugun, 17:57Base Power uy akkumulyatorlari uchun yana 1 milliard dollar jalb qildiBase Power uy akkumulyatorlari uchun yana 1 milliard dollar jalb qildiBugun, 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi