Enso Mareska Manchester Siti tarkibidagi yetishmayotgan qismni qidirmoqda

·40·Sport
Enso Mareska Manchester Siti tarkibidagi yetishmayotgan qismni qidirmoqda
Qisqacha

Enso Mareska Manchester Siti tarkibida katta o'zgarishlar shart emasligini, ammo ketgan yetakchilar o'rnini bosadigan tajribali futbolchilar zarurligini ta'kidladi. Bernardo Silva, Jon Stons va Natan Ake jamoani tark etgani sababli murabbiy transfer bozorida faol ish olib bormoqda.

Pep Gvardiolaning oʻn yillik tarixiy hukmronligidan soʻng Manchester Siti jamoasida bosh murabbiylik lavozimini egallagan Enso Mareska klubda katta oʻzgarishlarga ehtiyoj yoʻqligini, biroq tarkibga tajriba qoʻshish muhimligini taʼkidladi. Gvardiola qoʻl ostida barcha mumkin boʻlgan sovrinlarni yutgan mukammal mexanizmni qabul qilib olgan 46 yoshli mutaxassis jamoaning elita darajasini saqlab qolish uchun transfer bozorida faol ish olib bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Daily Mail xabar berishicha, Bernardo Silva, Jon Stons va Natan Ake kabi tajribali futbolchilarning ketishi murabbiyni jiddiy qadamlar tashlashga majbur qilgan. Shunga qaramay, italiyalik mutaxassis tarkibni keskin yangilash shart emasligini, biroq ketgan yetakchilarning oʻrnini bosa oladigan tajribali oʻyinchilar zarurligini yaxshi tushunadi. Enso Mareska bu borada shunday dedi: «Xayriyatki, bu koʻp oʻzgarishlarga muhtoj boʻlmagan jamoa. Shu bilan birga, hammamiz bilganimizdek, klub Bernardo, Jon va Natan kabi tajribali muhim futbolchilardan ayrildi».

Kelajak uchun transferlar va yosh isteʼdodlar

Manchester Siti rahbariyati kelajakni oʻylab, yosh futbolchilarni jalb etish ustida ham ishlamoqda. Xususan, klub Lila jamoasining oʻsmir iqtidori Ayyub Buaddi bilan shartnoma imzolashga yaqin turibdi. Marokash safida 2026 yilgi Jahon chempionatida yorqin oʻyin koʻrsatgan 18 yoshli yarim himoyachi Elliot Andersoning 116 million funt sterlinglik transferini toʻldirishi kutilmoqda.

Shunga qaramay, yosh isteʼdodlar kelajak poydevorini qursa-da, Mareska ketgan faxriylar oʻrnini egallashi mumkin boʻlgan tajribali professional oʻyinchilarni faol ravishda qidirmoqda. Manchester Siti qanot futbolchilari va oʻng qanot himoyachilarini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Xususan, Chelsi himoyachisi Malo Gyusto va qanot hujumchisi Pedro Netoning nomlari jamoa bilan jiddiy bogʻlanmoqda.

Transferlar bozoridagi muzokaralar va tarkibdagi oʻzgarishlar

Tarkibdagi tajribali futbolchilar muvozanatini saqlash har qachongidan ham dolzarb boʻlib turibdi, ayniqsa Real Madrid Rodrini oʻz safiga qoʻshib olishga intilayotgan bir paytda bu masala yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Klubning sport direktori Ugo Viana Janubiy Koreyadagi mavsumoldi turnir vaqtida mazkur muzokaralarni boshqarish uchun maxsus yoʻl oldi.

Ugo Viana bir vaqtning oʻzida bir nechta transfer bitimlarini muvofiqlashtirmoqda. Bular qatoriga Tottenxem qiziqish bildirayotgan Savino transferi hamda Marsel darvozaboni Jeronimo Rullining kutilayotgan oʻtishini kiritish mumkin. Mareska oʻz navbatida taktik jumboqni yakunlash uchun toʻgʻri nomzodlarni topishda skautlar va rahbariyat bilan doimiy muloqotda ekanini tasdiqladi.

«Ugo bu yerda, bosh direktor Ferran Soriano ham shu yerda va biz nimadir qilish kerakligini har kuni muhokama qilamiz», deya qoʻshimcha qildi Mareska. «Albatta, amalga oshirishimiz kerak boʻlgan ishlar bor. Biz har kuni aloqadamiz. Transfer oynasi ochiq ekan, har qanday narsa sodir boʻlishi mumkin».

Enso MareskaManchester SitiTransferlarAPLFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan yarimhimoyachisi Fofanaga Angliya klublaridan qiziqish borMilan yarimhimoyachisi Fofanaga Angliya klublaridan qiziqish borBugun, 20:11Jon Obi Mikel Vinisius Juniorning Arsenalga oʻtishi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiJon Obi Mikel Vinisius Juniorning Arsenalga oʻtishi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirdiBugun, 19:57Kevin De Bruyne faoliyatini AQShda davom ettirishi mumkinKevin De Bruyne faoliyatini AQShda davom ettirishi mumkinBugun, 18:38Liverpul himoyadagi muammolarga qaramay Jarell Quansahni qaytarmaydiLiverpul himoyadagi muammolarga qaramay Jarell Quansahni qaytarmaydiBugun, 18:13Tottenxem yangi sardorini tanlashi kerak: Kristian Romero ketishi mumkinTottenxem yangi sardorini tanlashi kerak: Kristian Romero ketishi mumkinBugun, 17:59Mark-Andre ter Stegen Barselonadagi ketishi va Amsterdamdagi yangi bosqich haqida gapirdiMark-Andre ter Stegen Barselonadagi ketishi va Amsterdamdagi yangi bosqich haqida gapirdiBugun, 17:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda