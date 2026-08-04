Enso Mareska Manchester Siti tarkibidagi yetishmayotgan qismni qidirmoqda
Enso Mareska Manchester Siti tarkibida katta o'zgarishlar shart emasligini, ammo ketgan yetakchilar o'rnini bosadigan tajribali futbolchilar zarurligini ta'kidladi. Bernardo Silva, Jon Stons va Natan Ake jamoani tark etgani sababli murabbiy transfer bozorida faol ish olib bormoqda.
Pep Gvardiolaning oʻn yillik tarixiy hukmronligidan soʻng Manchester Siti jamoasida bosh murabbiylik lavozimini egallagan Enso Mareska klubda katta oʻzgarishlarga ehtiyoj yoʻqligini, biroq tarkibga tajriba qoʻshish muhimligini taʼkidladi. Gvardiola qoʻl ostida barcha mumkin boʻlgan sovrinlarni yutgan mukammal mexanizmni qabul qilib olgan 46 yoshli mutaxassis jamoaning elita darajasini saqlab qolish uchun transfer bozorida faol ish olib bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Daily Mail xabar berishicha, Bernardo Silva, Jon Stons va Natan Ake kabi tajribali futbolchilarning ketishi murabbiyni jiddiy qadamlar tashlashga majbur qilgan. Shunga qaramay, italiyalik mutaxassis tarkibni keskin yangilash shart emasligini, biroq ketgan yetakchilarning oʻrnini bosa oladigan tajribali oʻyinchilar zarurligini yaxshi tushunadi. Enso Mareska bu borada shunday dedi: «Xayriyatki, bu koʻp oʻzgarishlarga muhtoj boʻlmagan jamoa. Shu bilan birga, hammamiz bilganimizdek, klub Bernardo, Jon va Natan kabi tajribali muhim futbolchilardan ayrildi».
Kelajak uchun transferlar va yosh isteʼdodlarManchester Siti rahbariyati kelajakni oʻylab, yosh futbolchilarni jalb etish ustida ham ishlamoqda. Xususan, klub Lila jamoasining oʻsmir iqtidori Ayyub Buaddi bilan shartnoma imzolashga yaqin turibdi. Marokash safida 2026 yilgi Jahon chempionatida yorqin oʻyin koʻrsatgan 18 yoshli yarim himoyachi Elliot Andersoning 116 million funt sterlinglik transferini toʻldirishi kutilmoqda.
Shunga qaramay, yosh isteʼdodlar kelajak poydevorini qursa-da, Mareska ketgan faxriylar oʻrnini egallashi mumkin boʻlgan tajribali professional oʻyinchilarni faol ravishda qidirmoqda. Manchester Siti qanot futbolchilari va oʻng qanot himoyachilarini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Xususan, Chelsi himoyachisi Malo Gyusto va qanot hujumchisi Pedro Netoning nomlari jamoa bilan jiddiy bogʻlanmoqda.
Transferlar bozoridagi muzokaralar va tarkibdagi oʻzgarishlarTarkibdagi tajribali futbolchilar muvozanatini saqlash har qachongidan ham dolzarb boʻlib turibdi, ayniqsa Real Madrid Rodrini oʻz safiga qoʻshib olishga intilayotgan bir paytda bu masala yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Klubning sport direktori Ugo Viana Janubiy Koreyadagi mavsumoldi turnir vaqtida mazkur muzokaralarni boshqarish uchun maxsus yoʻl oldi.
Ugo Viana bir vaqtning oʻzida bir nechta transfer bitimlarini muvofiqlashtirmoqda. Bular qatoriga Tottenxem qiziqish bildirayotgan Savino transferi hamda Marsel darvozaboni Jeronimo Rullining kutilayotgan oʻtishini kiritish mumkin. Mareska oʻz navbatida taktik jumboqni yakunlash uchun toʻgʻri nomzodlarni topishda skautlar va rahbariyat bilan doimiy muloqotda ekanini tasdiqladi.
«Ugo bu yerda, bosh direktor Ferran Soriano ham shu yerda va biz nimadir qilish kerakligini har kuni muhokama qilamiz», deya qoʻshimcha qildi Mareska. «Albatta, amalga oshirishimiz kerak boʻlgan ishlar bor. Biz har kuni aloqadamiz. Transfer oynasi ochiq ekan, har qanday narsa sodir boʻlishi mumkin».
…