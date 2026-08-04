Xitoy SpaceX bilan raqobatda: Long March 8A 23 ta internet-sunʼiy yoʻldoshini uchirdi

·28·Texno
Xitoy SpaceX bilan raqobatda: Long March 8A 23 ta internet-sunʼiy yoʻldoshini uchirdi
Qisqacha

Xitoy 4-avgust kuni Pekin vaqti bilan soat 16:52 da Haynan orolidagi tijorat kosmodromidan «Chanchjen-8A» (Long March 8A) raketasi yordamida 23 ta past orbitadagi internet-sun'iy yo'ldoshini belgilangan orbitaga muvaffaqiyatli chiqardi. Bu parvoz yangilangan raketaning kompleks modernizatsiyadan keyingi ilk sinovi bo'ldi va uning yuk ko'tarish qobiliyati oshgani tasdiqlandi.

Xitoy past orbitali internet-sunʼiy yoʻldoshlarining navbatdagi guruhini muvaffaqiyatli fazoviy orbitaga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur muhim aerokosmik tadbir 4-avgust kuni Pekin vaqti bilan soat 16:52 da Haynan orolidagi tijorat kosmodromidan amalga oshirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu keng koʻlamli missiya uchun modernizatsiya qilingan «Chanchjen-8A» (Long March 8A) tashuvchi raketasidan foydalanilgan. Xitoy rasmiylari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, barcha 23 ta zamonaviy apparat belgilangan orbitaga muvaffaqiyatli yetkazib berilgan va kosmik tarmoqni kengaytirish yoʻlida navbatdagi muhim qadam qoʻyilgan.

Modernizatsiya qilingan raketa imkoniyatlari

Mazkur parvoz yangilangan «Chanchjen-8A» raketasining kompleks modernizatsiyadan keyingi ilk sinovi boʻldi. Mutaxassislar ushbu parvoz davomida yangilangan tizimlarning ish faoliyatini toʻliq tekshirib koʻrdilar va raketaning yuk koʻtarish qobiliyati sezilarli darajada oshganini tasdiqladilar.

Ekspertlarning fikricha, texnik imkoniyatlarning kengayishi kelgusida global miqyosdagi ommaviy sunʼiy yoʻldosh guruhlarini shakllantirish jarayonini yanada samarali va tezkor amalga oshirish imkonini beradi. Shuningdek, missiya doirasida bir qator ilgʻor texnologiyalar sinovdan oʻtkazildi.

Tezkor ishga tushirish rejimi

Amaliyot davomida tayyorgarlik jarayonlari optimallashtirilib, predstart operatsiyalarining umumiy samaradorligi sezilarli darajada oshirildi. Bu esa kosmik sohada Xitoyning texnologik salohiyati tobora ortib borayotganini koʻrsatadi.

Mazkur muvaffaqiyatli parvozning eng asosiy yutuqlaridan biri sunʼiy yoʻldoshlarni toʻgʻridan-toʻgʻri maqsadli orbitaga chiqarish rejimi ilk bor amalga oshirilganidir. Buning natijasida qurilmalar oʻz ish faoliyatini sezilarli darajada ertaroq boshlash imkoniyatiga ega boʻldi.

Anʼanaviy usullardan farqli oʻlaroq, bu safar apparatlarga oʻz orbitasini oylar davomida mustaqil ravishda koʻtarib borish talab etilmadi. Bunday yondashuv kosmik internet tarmoqlarini kengaytirish va ularni ekspluatatsiyaga kiritish muddatlarini keskin qisqartiradi.

XitoyKosmosInternetLong March 8ASpaceX
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Texas shtati yangi maʼlumotlar markazlari qurilishini toʻxtatdiTexas shtati yangi maʼlumotlar markazlari qurilishini toʻxtatdiBugun, 20:57Spotify sunʼiy intellekt yordamida treklar uchun remiks yaratish vositasini kengaytirmoqdaSpotify sunʼiy intellekt yordamida treklar uchun remiks yaratish vositasini kengaytirmoqdaBugun, 20:54Kompyuter qismlari qimmatlashmoqda: anakrtlar navbati keldiKompyuter qismlari qimmatlashmoqda: anakrtlar navbati keldiBugun, 20:52Kreios Space oʻta past orbitadagi ilk havo dvigatelli sunʼiy yoʻldoshini namoyish etadiKreios Space oʻta past orbitadagi ilk havo dvigatelli sunʼiy yoʻldoshini namoyish etadiBugun, 20:29Elon Musk Tesla choraklik hisobotlarida sunʼiy intellekt haqida koʻp gapirmoqdaElon Musk Tesla choraklik hisobotlarida sunʼiy intellekt haqida koʻp gapirmoqdaBugun, 20:20Apple va OpenAI oʻrtasidagi sud mojarosi keskinlashdiApple va OpenAI oʻrtasidagi sud mojarosi keskinlashdiBugun, 19:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi