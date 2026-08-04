Xitoy SpaceX bilan raqobatda: Long March 8A 23 ta internet-sunʼiy yoʻldoshini uchirdi
Xitoy 4-avgust kuni Pekin vaqti bilan soat 16:52 da Haynan orolidagi tijorat kosmodromidan «Chanchjen-8A» (Long March 8A) raketasi yordamida 23 ta past orbitadagi internet-sun'iy yo'ldoshini belgilangan orbitaga muvaffaqiyatli chiqardi. Bu parvoz yangilangan raketaning kompleks modernizatsiyadan keyingi ilk sinovi bo'ldi va uning yuk ko'tarish qobiliyati oshgani tasdiqlandi.
Xitoy past orbitali internet-sunʼiy yoʻldoshlarining navbatdagi guruhini muvaffaqiyatli fazoviy orbitaga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur muhim aerokosmik tadbir 4-avgust kuni Pekin vaqti bilan soat 16:52 da Haynan orolidagi tijorat kosmodromidan amalga oshirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu keng koʻlamli missiya uchun modernizatsiya qilingan «Chanchjen-8A» (Long March 8A) tashuvchi raketasidan foydalanilgan. Xitoy rasmiylari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, barcha 23 ta zamonaviy apparat belgilangan orbitaga muvaffaqiyatli yetkazib berilgan va kosmik tarmoqni kengaytirish yoʻlida navbatdagi muhim qadam qoʻyilgan.
Modernizatsiya qilingan raketa imkoniyatlariMazkur parvoz yangilangan «Chanchjen-8A» raketasining kompleks modernizatsiyadan keyingi ilk sinovi boʻldi. Mutaxassislar ushbu parvoz davomida yangilangan tizimlarning ish faoliyatini toʻliq tekshirib koʻrdilar va raketaning yuk koʻtarish qobiliyati sezilarli darajada oshganini tasdiqladilar.
Ekspertlarning fikricha, texnik imkoniyatlarning kengayishi kelgusida global miqyosdagi ommaviy sunʼiy yoʻldosh guruhlarini shakllantirish jarayonini yanada samarali va tezkor amalga oshirish imkonini beradi. Shuningdek, missiya doirasida bir qator ilgʻor texnologiyalar sinovdan oʻtkazildi.
Tezkor ishga tushirish rejimiAmaliyot davomida tayyorgarlik jarayonlari optimallashtirilib, predstart operatsiyalarining umumiy samaradorligi sezilarli darajada oshirildi. Bu esa kosmik sohada Xitoyning texnologik salohiyati tobora ortib borayotganini koʻrsatadi.
Mazkur muvaffaqiyatli parvozning eng asosiy yutuqlaridan biri sunʼiy yoʻldoshlarni toʻgʻridan-toʻgʻri maqsadli orbitaga chiqarish rejimi ilk bor amalga oshirilganidir. Buning natijasida qurilmalar oʻz ish faoliyatini sezilarli darajada ertaroq boshlash imkoniyatiga ega boʻldi.
Anʼanaviy usullardan farqli oʻlaroq, bu safar apparatlarga oʻz orbitasini oylar davomida mustaqil ravishda koʻtarib borish talab etilmadi. Bunday yondashuv kosmik internet tarmoqlarini kengaytirish va ularni ekspluatatsiyaga kiritish muddatlarini keskin qisqartiradi.
…