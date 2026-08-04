Jon Obi Mikel Vinisius Juniorning Arsenalga oʻtishi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirdi
Jon Obi Mikel Vinisius Juniorning Arsenalga o'tishi haqidagi mish-mishlar braziliyalik futbolchining Real Madriddan yanada foydaliroq shartnoma olish muzokaralaridagi vosita ekanini aytdi. Uning fikricha, Vinisius Junior Angliya Premyer-ligasiga, xususan Emirates Stadium'ga ko'chib o'tish niyatida emas.
Londonning Chelsi klubi sobiq yarim himoyachisi Jon Obi Mikel madridliklar yulduzi Vinisius Juniorning Londonning Arsenal klubi atrofidagi transfer mish-mishlariga oʻzining keskin munosabatini bildirdi. Uning fikricha, braziliyalik futbolchi bu kabi xabarlardan faqatgina Real Madrid klubidan yanada foydaliroq yangi shartnoma olish yoʻlidagi muzokaralarda vosita sifatida foydalanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, nigeriyalik sobiq futbolchi Vinisius Juniorning kelajagi borasidagi taxminlarga oʻzining The Obi One podkastida toʻxtalib oʻtgan. Uning ishonchi komilki, braziliyalik hujumchi Angliya Premyer-ligasiga, xususan Emirates Stadiumʼga koʻchib oʻtish niyatidan yiroq.
Arsenal — Angliya chempionatidagi asosiy favoritJon Obi Mikel suhbat davomida ayni paytda Angliya Premyer-ligasidagi raqobat muhitiga ham alohida baho berdi. Uning taʼkidlashicha, Arsenal yangi mavsum oldidan anʼanaviy «Katta olti» jamoalari orasida eng barqaror va xotirjam jamoa maqomini saqlab qolgan.
Oʻtgan mavsumda 22 yillik tanaffusdan soʻng chempionlik unvonini qoʻlga kiritib, Manchester Siti jamoasini yetti ochkoga ortda qoldirgan londonliklar bu gal oʻz taxtini raqobatchilardan himoya qilishga majbur boʻladi. Sobiq futbolchining soʻzlariga koʻra, Mikel Arteta boshchiligidagi jamoa oʻz oʻyinini uzoq yillar davomida shakllantirib kelgani tufayli hozirda boshqalarga nisbatan ustunlikka ega.
Mikel Artetaning taktik yondashuvi muhokamadaShunga qaramay, oʻtgan mavsumdagi ichki chempionlikdagi muvaffaqiyatlariga qaramay, Mikel Arteta Chempionlar ligasi doirasida PSJga qarshi kechgan bahsdagi magʻlubiyat sababli tanqidlarga uchragandi. Jon Obi Mikel endilikda chempionlik bosimi biroz pasayganidan keyin ispaniyalik mutaxassis qanday taktik oʻzgarishlarga qoʻl urishini qiziqish bilan kuzatmoqda.
Sobiq yarim himoyachining fikricha, jamoa oʻtgan mavsumda gʻalaba qozonish uchun har doim ham chiroyli oʻyin koʻrsatmagan boʻlsa-da, oxir-oqibat oʻz maqsadiga erishdi. Endi esa muxlislar va mutaxassislar Arsenal jamoasidan oʻz titulini himoya qilish jarayonida yanada mazmunli va keng qamrovli oʻyin uslubini kutishmoqda.
…