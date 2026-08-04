Jon Obi Mikel Vinisius Juniorning Arsenalga oʻtishi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirdi

·26·Sport
Jon Obi Mikel Vinisius Juniorning Arsenalga oʻtishi haqidagi mish-mishlarga munosabat bildirdi
Qisqacha

Jon Obi Mikel Vinisius Juniorning Arsenalga o'tishi haqidagi mish-mishlar braziliyalik futbolchining Real Madriddan yanada foydaliroq shartnoma olish muzokaralaridagi vosita ekanini aytdi. Uning fikricha, Vinisius Junior Angliya Premyer-ligasiga, xususan Emirates Stadium'ga ko'chib o'tish niyatida emas.

Londonning Chelsi klubi sobiq yarim himoyachisi Jon Obi Mikel madridliklar yulduzi Vinisius Juniorning Londonning Arsenal klubi atrofidagi transfer mish-mishlariga oʻzining keskin munosabatini bildirdi. Uning fikricha, braziliyalik futbolchi bu kabi xabarlardan faqatgina Real Madrid klubidan yanada foydaliroq yangi shartnoma olish yoʻlidagi muzokaralarda vosita sifatida foydalanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, nigeriyalik sobiq futbolchi Vinisius Juniorning kelajagi borasidagi taxminlarga oʻzining The Obi One podkastida toʻxtalib oʻtgan. Uning ishonchi komilki, braziliyalik hujumchi Angliya Premyer-ligasiga, xususan Emirates Stadiumʼga koʻchib oʻtish niyatidan yiroq.

Arsenal — Angliya chempionatidagi asosiy favorit

Jon Obi Mikel suhbat davomida ayni paytda Angliya Premyer-ligasidagi raqobat muhitiga ham alohida baho berdi. Uning taʼkidlashicha, Arsenal yangi mavsum oldidan anʼanaviy «Katta olti» jamoalari orasida eng barqaror va xotirjam jamoa maqomini saqlab qolgan.

Oʻtgan mavsumda 22 yillik tanaffusdan soʻng chempionlik unvonini qoʻlga kiritib, Manchester Siti jamoasini yetti ochkoga ortda qoldirgan londonliklar bu gal oʻz taxtini raqobatchilardan himoya qilishga majbur boʻladi. Sobiq futbolchining soʻzlariga koʻra, Mikel Arteta boshchiligidagi jamoa oʻz oʻyinini uzoq yillar davomida shakllantirib kelgani tufayli hozirda boshqalarga nisbatan ustunlikka ega.

Mikel Artetaning taktik yondashuvi muhokamada

Shunga qaramay, oʻtgan mavsumdagi ichki chempionlikdagi muvaffaqiyatlariga qaramay, Mikel Arteta Chempionlar ligasi doirasida PSJga qarshi kechgan bahsdagi magʻlubiyat sababli tanqidlarga uchragandi. Jon Obi Mikel endilikda chempionlik bosimi biroz pasayganidan keyin ispaniyalik mutaxassis qanday taktik oʻzgarishlarga qoʻl urishini qiziqish bilan kuzatmoqda.

Sobiq yarim himoyachining fikricha, jamoa oʻtgan mavsumda gʻalaba qozonish uchun har doim ham chiroyli oʻyin koʻrsatmagan boʻlsa-da, oxir-oqibat oʻz maqsadiga erishdi. Endi esa muxlislar va mutaxassislar Arsenal jamoasidan oʻz titulini himoya qilish jarayonida yanada mazmunli va keng qamrovli oʻyin uslubini kutishmoqda.

Vinisius JuniorArsenalJon Obi MikelReal MadridAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan yarimhimoyachisi Fofanaga Angliya klublaridan qiziqish borMilan yarimhimoyachisi Fofanaga Angliya klublaridan qiziqish borBugun, 20:11Enso Mareska Manchester Siti tarkibidagi yetishmayotgan qismni qidirmoqdaEnso Mareska Manchester Siti tarkibidagi yetishmayotgan qismni qidirmoqdaBugun, 19:57Kevin De Bruyne faoliyatini AQShda davom ettirishi mumkinKevin De Bruyne faoliyatini AQShda davom ettirishi mumkinBugun, 18:38Liverpul himoyadagi muammolarga qaramay Jarell Quansahni qaytarmaydiLiverpul himoyadagi muammolarga qaramay Jarell Quansahni qaytarmaydiBugun, 18:13Tottenxem yangi sardorini tanlashi kerak: Kristian Romero ketishi mumkinTottenxem yangi sardorini tanlashi kerak: Kristian Romero ketishi mumkinBugun, 17:59Mark-Andre ter Stegen Barselonadagi ketishi va Amsterdamdagi yangi bosqich haqida gapirdiMark-Andre ter Stegen Barselonadagi ketishi va Amsterdamdagi yangi bosqich haqida gapirdiBugun, 17:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda