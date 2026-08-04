DeepSeek dunyodagi eng arzon til modellaridan birini taqdim etdi

·22·Texno
DeepSeek dunyodagi eng arzon til modellaridan birini taqdim etdi
Qisqacha

DeepSeek V4-Flash modeli bitta test vazifasini bajarish o'rtacha 0,03 dollar turishi bilan dunyodagi eng arzon yirik til modellaridan biriga aylandi. Artificial Analysis ma'lumotlariga ko'ra, bu ko'rsatkich Anthropic kompaniyasining Claude Fable 5 modelidagi 3,15 dollardan 100 martadan ortiq arzon. Modelning narxi 1 million kirish tokeni uchun 0,14 dollar va 1 million chiqish tokeni uchun 0,28 dollar etib belgilangan.

Sunʼiy intellekt bozorida narx borasidagi keskin raqobat yangi bosqichga koʻtarildi. Xitoyning DeepSeek kompaniyasi oʻzining yangi V4-Flash til modelini chiqarib, butun dunyodagi mutaxassislar eʼtiborini tortdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu ishlanma test vazifalarini bajarish narxi boʻyicha dunyodagi eng arzon yirik til modellaridan biriga aylandi va xarajatlarni keskin kamaytirish imkonini berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Artificial Analysis tadqiqot kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, DeepSeek V4-Flash yordamida bitta test vazifasini bajarish oʻrtacha 0,03 dollarni tashkil etadi. Bu koʻrsatkich raqobatchilar mahsulotlari bilan solishtirganda rekord darajada past ekanini koʻrsatadi. Jumladan, Anthropic kompaniyasining Claude Fable 5 modelida xuddi shunday vazifa 3,15 dollarga tushadi, yaʼni yangi xitoycha model bu borada 100 martadan ortiq arzonroq ekanligini namoyish etdi.

Narx siyosati va hisoblash xarajatlari

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, oddiygina token narxlarini solishtirish har doim ham toʻgʻri natija bermaydi. Haqiqiy xarajatlarni baholash uchun modelning javob olish uchun talab qiladigan hisoblash hajmi ham muhim rol oʻynaydi. Yangi modelning tokenlar boʻyicha narxi ham yetarlicha hamyonbop boʻlib, 1 million kirish tokeni uchun 0,14 dollar va 1 million chiqish tokeni uchun 0,28 dollar etib belgilangan.

Taqqoslash uchun, Moonshot AI kompaniyasining Kimi K3 modelida bitta test narxi 0,86 dollarni tashkil qilsa, OpenAI GPT-5.6 Sol modelida bu koʻrsatkich 1,86 dollargacha yetadi. Bu esa DeepSeekʼning yangi yechimi xarajatlarni optimallashtirish boʻyicha bozorda yetakchilardan biriga aylanganini koʻrsatadi.

Imkoniyatlar va sifat koʻrsatkichlari

Dastlab preview-formatida mavjud boʻlgan DeepSeek-V4-Flash va uning Pro versiyasi rasmiy релизdan soʻng avvalgi tuzilma hamda oʻlchamlarini saqlab qoldi. Eʼtiborlisi, ishlab chiquvchilar faqatgina post-trening jarayonini qayta ishga tushirishdi, xolos.

Intelligence Index reytingiga koʻra, V4-Flash dasturlash, mantiqiy vazifalar va offis ssenariylarini oʻz ichiga olgan 9 ta test natijalariga koʻra 100 balldan 50 ball toʻpladi. Bu koʻrsatkich Google Gemini 3.6 Flash darajasiga teng. Biroq u 57 ball toʻplagan Kimi K3 hamda undan ham yuqori natija koʻrsatgan Claude Opus 5, Claude Fable 5 va OpenAI GPT-5.6 modellaridan biroz ortda qoladi.

Bozordagi raqobat va kelajakdagi rejalar

Eslatib oʻtamiz, DeepSeek 2025 yil boshida R1 modeli chiqqandan soʻng butun dunyoga mashhur boʻlib ketgan edi. Shundan keyin kompaniya Moonshot AI, MiniMax, Z.AI, ByteDance va Alibaba kabi qattiq raqobatchilar bosimiga duch keldi. Hozirgi vaqtda kompaniya yanada unumdor boʻlgan V4-Pro modelini tayyorlamoqda, biroq uning chiqarilish sanasi hozircha sir saqlanmoqda.

Shu bilan birga, Alibaba kompaniyasi ham oʻzining yangi flagmani Qwen3.8-Max modelini taqdim etib, Xitoyning sunʼiy intellekt bozoridagi raqobatni yanada kuchaytirdi. Bunday sharoitda DeepSeek tomonidan taqdim etilgan arzon va samarali yechimlar kompaniyaga oʻz pozitsiyalarini saqlab qolish va mustahkamlash imkonini beradi.

DeepSeekSunʼiy intellektTexnologiyalarNeyrotarmoqXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindiston mashhur toʻlov tizimi UPI uchun yangi biznes modelini joriy qilmoqdaHindiston mashhur toʻlov tizimi UPI uchun yangi biznes modelini joriy qilmoqdaBugun, 18:59Falcon 9 bosqichi Oyga qulaydi: NASA va SpaceX yangi rejalarni ishlab chiqmoqdaFalcon 9 bosqichi Oyga qulaydi: NASA va SpaceX yangi rejalarni ishlab chiqmoqdaBugun, 18:59Spotify obunachilari soni ilk bor 300 milliondan oshdiSpotify obunachilari soni ilk bor 300 milliondan oshdiBugun, 18:59Runware sunʼiy intellekt uchun koʻchma maʼlumotlar markazini taqdim etdiRunware sunʼiy intellekt uchun koʻchma maʼlumotlar markazini taqdim etdiBugun, 18:23NASA va Roskosmos XKS boʻyicha hamkorlikni uzaytirmoqchiNASA va Roskosmos XKS boʻyicha hamkorlikni uzaytirmoqchiBugun, 17:57Base Power uy akkumulyatorlari uchun yana 1 milliard dollar jalb qildiBase Power uy akkumulyatorlari uchun yana 1 milliard dollar jalb qildiBugun, 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi