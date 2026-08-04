DeepSeek dunyodagi eng arzon til modellaridan birini taqdim etdi
DeepSeek V4-Flash modeli bitta test vazifasini bajarish o'rtacha 0,03 dollar turishi bilan dunyodagi eng arzon yirik til modellaridan biriga aylandi. Artificial Analysis ma'lumotlariga ko'ra, bu ko'rsatkich Anthropic kompaniyasining Claude Fable 5 modelidagi 3,15 dollardan 100 martadan ortiq arzon. Modelning narxi 1 million kirish tokeni uchun 0,14 dollar va 1 million chiqish tokeni uchun 0,28 dollar etib belgilangan.
Sunʼiy intellekt bozorida narx borasidagi keskin raqobat yangi bosqichga koʻtarildi. Xitoyning DeepSeek kompaniyasi oʻzining yangi V4-Flash til modelini chiqarib, butun dunyodagi mutaxassislar eʼtiborini tortdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu ishlanma test vazifalarini bajarish narxi boʻyicha dunyodagi eng arzon yirik til modellaridan biriga aylandi va xarajatlarni keskin kamaytirish imkonini berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Artificial Analysis tadqiqot kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, DeepSeek V4-Flash yordamida bitta test vazifasini bajarish oʻrtacha 0,03 dollarni tashkil etadi. Bu koʻrsatkich raqobatchilar mahsulotlari bilan solishtirganda rekord darajada past ekanini koʻrsatadi. Jumladan, Anthropic kompaniyasining Claude Fable 5 modelida xuddi shunday vazifa 3,15 dollarga tushadi, yaʼni yangi xitoycha model bu borada 100 martadan ortiq arzonroq ekanligini namoyish etdi.
Narx siyosati va hisoblash xarajatlariMutaxassislarning taʼkidlashicha, oddiygina token narxlarini solishtirish har doim ham toʻgʻri natija bermaydi. Haqiqiy xarajatlarni baholash uchun modelning javob olish uchun talab qiladigan hisoblash hajmi ham muhim rol oʻynaydi. Yangi modelning tokenlar boʻyicha narxi ham yetarlicha hamyonbop boʻlib, 1 million kirish tokeni uchun 0,14 dollar va 1 million chiqish tokeni uchun 0,28 dollar etib belgilangan.
Taqqoslash uchun, Moonshot AI kompaniyasining Kimi K3 modelida bitta test narxi 0,86 dollarni tashkil qilsa, OpenAI GPT-5.6 Sol modelida bu koʻrsatkich 1,86 dollargacha yetadi. Bu esa DeepSeekʼning yangi yechimi xarajatlarni optimallashtirish boʻyicha bozorda yetakchilardan biriga aylanganini koʻrsatadi.
Imkoniyatlar va sifat koʻrsatkichlariDastlab preview-formatida mavjud boʻlgan DeepSeek-V4-Flash va uning Pro versiyasi rasmiy релизdan soʻng avvalgi tuzilma hamda oʻlchamlarini saqlab qoldi. Eʼtiborlisi, ishlab chiquvchilar faqatgina post-trening jarayonini qayta ishga tushirishdi, xolos.
Intelligence Index reytingiga koʻra, V4-Flash dasturlash, mantiqiy vazifalar va offis ssenariylarini oʻz ichiga olgan 9 ta test natijalariga koʻra 100 balldan 50 ball toʻpladi. Bu koʻrsatkich Google Gemini 3.6 Flash darajasiga teng. Biroq u 57 ball toʻplagan Kimi K3 hamda undan ham yuqori natija koʻrsatgan Claude Opus 5, Claude Fable 5 va OpenAI GPT-5.6 modellaridan biroz ortda qoladi.
Bozordagi raqobat va kelajakdagi rejalarEslatib oʻtamiz, DeepSeek 2025 yil boshida R1 modeli chiqqandan soʻng butun dunyoga mashhur boʻlib ketgan edi. Shundan keyin kompaniya Moonshot AI, MiniMax, Z.AI, ByteDance va Alibaba kabi qattiq raqobatchilar bosimiga duch keldi. Hozirgi vaqtda kompaniya yanada unumdor boʻlgan V4-Pro modelini tayyorlamoqda, biroq uning chiqarilish sanasi hozircha sir saqlanmoqda.
Shu bilan birga, Alibaba kompaniyasi ham oʻzining yangi flagmani Qwen3.8-Max modelini taqdim etib, Xitoyning sunʼiy intellekt bozoridagi raqobatni yanada kuchaytirdi. Bunday sharoitda DeepSeek tomonidan taqdim etilgan arzon va samarali yechimlar kompaniyaga oʻz pozitsiyalarini saqlab qolish va mustahkamlash imkonini beradi.
…