Amazon ogohlantirishi ortidan Anthropic sunʼiy intellektiga cheklovlar qoʻyildi
AQSH prezidenti Donald Trump maʼmuriyati Anthropic kompaniyasining eng kuchli sunʼiy intellekt modellari xorijiy foydalanuvchilar uchun cheklanishi haqida qaror qabul qildi. Ushbu keskin choraga Amazon korporatsiyasi tomonidan berilgan maxfiy ogohlantirishlar sabab boʻlgani maʼlum boʻldi. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, mazkur vaziyat texnologiya olamidagi xavfsizlik va raqobat masalalarini yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, Amazon bosh direktori Andy Jassy shaxsan AQSH moliya vaziri Scott Bessent va boshqa yuqori martabali mulozimlar bilan bogʻlangan. U Anthropic tomonidan ishlab chiqilgan Fable 5 modeli kiberhujumlarni tayyorlashda qoʻllanilishi mumkin boʻlgan oʻta xavfli maʼlumotlarni taqdim etayotganini maʼlum qilgan. Amazon mutaxassislari tizimning himoya mexanizmlarini chetlab oʻtib, undan dasturiy taʼminotlardagi zaifliklarni aniqlashda foydalanishga muvaffaq boʻlishgan.
Xavfsizlik choralari va kutilmagan qarorlarOq uy ushbu ogohlantirishdan soʻng maxsus yigʻilish oʻtkazdi va xavfsizlik ekspertlari Amazon xulosalarini tekshirishga kirishdi. Hukumat Anthropic rahbariyatidan aniqlangan kamchiliklarni zudlik bilan bartaraf etishni yoki modelni vaqtincha oʻchirib qoʻyishni talab qilgan. Natijada, Donald Trump xorijiy hukumatlar, kompaniyalar va jismoniy shaxslarning ushbu tizimga kirishini cheklash haqidagi qarorni maʼqulladi.
Vaziyatning qiziqarli tomoni shundaki, Amazon kompaniyasi Anthropic startapining eng yirik investorlaridan biri hisoblanadi. Korporatsiya ushbu loyihaga milliardlab dollar sarmoya kiritish bilan birga, unga oʻzining bulutli infratuzilmasi va mikrosxemalarini taqdim etib keladi. Biroq, xavfsizlik masalasidagi xavotirlar hatto hamkorlik aloqalaridan ham ustun keldi.
Anthropic kompaniyasi esa Amazon tomonidan aniqlangan muammolar jiddiy xavf tugʻdirmasligini taʼkidlamoqda. Startap vakillarining soʻzlariga koʻra, Fable 5 koʻrsatgan natijalar oddiy ssenariylarga asoslangan va boshqa ochiq sunʼiy intellekt modellari ham shunday maʼlumotlarni bera oladi. Shunga qaramay, kompaniya yangi talablarga rioya qilish maqsadida Mythos va Fable modellariga kirishni barcha foydalanuvchilar uchun butunlay toʻxtatib qoʻydi.
Siyosiy bosim va soha istiqboliUshbu cheklovlar nafaqat tashqi foydalanuvchilarga, balki Anthropic kompaniyasining oʻzida ishlaydigan xorijlik mutaxassislarga ham taʼsir koʻrsatdi. Kompaniya xodimlarining aksariyati AQSHdan tashqarida tugʻilgan boʻlib, endilikda ular oʻzlari yaratgan eng soʻnggi ishlanmalardan foydalanish huquqidan mahrum boʻlishdi. Bu esa kadrlar siyosatida va yangi texnologiyalar ustida ishlashda jiddiy qiyinchiliklar tugʻdirishi mumkin.
Mustaqil ekspertlarning fikricha, Anthropic va Trump maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat ancha chuqurroq ildizga ega. Oq uy kompaniyani xavfsizlik masalalarida davlat organlari bilan yetarlicha hamkorlik qilmaslikda va avvalgi maʼmuriyat vakillari bilan aloqadorlikda ayblab keladi. Shuningdek, Anthropic texnologiyalarining AQSH harbiy tuzilmalari tomonidan qoʻllanilishi borasidagi bahslar allaqachon sud jarayonlarigacha yetib borgan.
Hozirda Anthropic modellari kiberxavfsizlik sohasidagi mutaxassislar uchun yopiqligicha qolmoqda. Bu esa butun dunyo boʻylab dasturiy taʼminotlardagi xatolarni qidirish va ularni tuzatish bilan shugʻullanuvchi tashkilotlar ishini qiyinlashtirishi kutilmoqda. AQSH hukumatining ushbu qadami sunʼiy intellekt sohasidagi davlat nazorati yanada kuchayishidan dalolat beradi.
…