Amazon ogohlantirishi ortidan Anthropic sunʼiy intellektiga cheklovlar qoʻyildi

·0·Texno
Amazon ogohlantirishi ortidan Anthropic sunʼiy intellektiga cheklovlar qoʻyildi

AQSH prezidenti Donald Trump maʼmuriyati Anthropic kompaniyasining eng kuchli sunʼiy intellekt modellari xorijiy foydalanuvchilar uchun cheklanishi haqida qaror qabul qildi. Ushbu keskin choraga Amazon korporatsiyasi tomonidan berilgan maxfiy ogohlantirishlar sabab boʻlgani maʼlum boʻldi. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, mazkur vaziyat texnologiya olamidagi xavfsizlik va raqobat masalalarini yana bir bor kun tartibiga chiqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, Amazon bosh direktori Andy Jassy shaxsan AQSH moliya vaziri Scott Bessent va boshqa yuqori martabali mulozimlar bilan bogʻlangan. U Anthropic tomonidan ishlab chiqilgan Fable 5 modeli kiberhujumlarni tayyorlashda qoʻllanilishi mumkin boʻlgan oʻta xavfli maʼlumotlarni taqdim etayotganini maʼlum qilgan. Amazon mutaxassislari tizimning himoya mexanizmlarini chetlab oʻtib, undan dasturiy taʼminotlardagi zaifliklarni aniqlashda foydalanishga muvaffaq boʻlishgan.

Xavfsizlik choralari va kutilmagan qarorlar

Oq uy ushbu ogohlantirishdan soʻng maxsus yigʻilish oʻtkazdi va xavfsizlik ekspertlari Amazon xulosalarini tekshirishga kirishdi. Hukumat Anthropic rahbariyatidan aniqlangan kamchiliklarni zudlik bilan bartaraf etishni yoki modelni vaqtincha oʻchirib qoʻyishni talab qilgan. Natijada, Donald Trump xorijiy hukumatlar, kompaniyalar va jismoniy shaxslarning ushbu tizimga kirishini cheklash haqidagi qarorni maʼqulladi.

Vaziyatning qiziqarli tomoni shundaki, Amazon kompaniyasi Anthropic startapining eng yirik investorlaridan biri hisoblanadi. Korporatsiya ushbu loyihaga milliardlab dollar sarmoya kiritish bilan birga, unga oʻzining bulutli infratuzilmasi va mikrosxemalarini taqdim etib keladi. Biroq, xavfsizlik masalasidagi xavotirlar hatto hamkorlik aloqalaridan ham ustun keldi.

Anthropic kompaniyasi esa Amazon tomonidan aniqlangan muammolar jiddiy xavf tugʻdirmasligini taʼkidlamoqda. Startap vakillarining soʻzlariga koʻra, Fable 5 koʻrsatgan natijalar oddiy ssenariylarga asoslangan va boshqa ochiq sunʼiy intellekt modellari ham shunday maʼlumotlarni bera oladi. Shunga qaramay, kompaniya yangi talablarga rioya qilish maqsadida Mythos va Fable modellariga kirishni barcha foydalanuvchilar uchun butunlay toʻxtatib qoʻydi.

Siyosiy bosim va soha istiqboli

Ushbu cheklovlar nafaqat tashqi foydalanuvchilarga, balki Anthropic kompaniyasining oʻzida ishlaydigan xorijlik mutaxassislarga ham taʼsir koʻrsatdi. Kompaniya xodimlarining aksariyati AQSHdan tashqarida tugʻilgan boʻlib, endilikda ular oʻzlari yaratgan eng soʻnggi ishlanmalardan foydalanish huquqidan mahrum boʻlishdi. Bu esa kadrlar siyosatida va yangi texnologiyalar ustida ishlashda jiddiy qiyinchiliklar tugʻdirishi mumkin.

Mustaqil ekspertlarning fikricha, Anthropic va Trump maʼmuriyati oʻrtasidagi ziddiyat ancha chuqurroq ildizga ega. Oq uy kompaniyani xavfsizlik masalalarida davlat organlari bilan yetarlicha hamkorlik qilmaslikda va avvalgi maʼmuriyat vakillari bilan aloqadorlikda ayblab keladi. Shuningdek, Anthropic texnologiyalarining AQSH harbiy tuzilmalari tomonidan qoʻllanilishi borasidagi bahslar allaqachon sud jarayonlarigacha yetib borgan.

Hozirda Anthropic modellari kiberxavfsizlik sohasidagi mutaxassislar uchun yopiqligicha qolmoqda. Bu esa butun dunyo boʻylab dasturiy taʼminotlardagi xatolarni qidirish va ularni tuzatish bilan shugʻullanuvchi tashkilotlar ishini qiyinlashtirishi kutilmoqda. AQSH hukumatining ushbu qadami sunʼiy intellekt sohasidagi davlat nazorati yanada kuchayishidan dalolat beradi.

AnthropicAmazonSunʼiy IntellektDonald TrumpKiberxavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH raketa ishlab chiqarishda inqirozga yuz tutdi: 73 milliard dollarlik muammoAQSH raketa ishlab chiqarishda inqirozga yuz tutdi: 73 milliard dollarlik muammoBugun, 15:23Sonos yangi gibrid dinamikni taqdim etdi: Ham ish stoli, ham sayohat uchun qulaySonos yangi gibrid dinamikni taqdim etdi: Ham ish stoli, ham sayohat uchun qulayBugun, 14:29Intel LGA 1700 soketini saqlab qoladi: Raptor Lake Next protsessorlari haqida yangi tafsilotlarIntel LGA 1700 soketini saqlab qoladi: Raptor Lake Next protsessorlari haqida yangi tafsilotlarBugun, 14:21AMD arzon noutbuk MacBook Neo modelidan ustunligini isbotlashga urindiAMD arzon noutbuk MacBook Neo modelidan ustunligini isbotlashga urindiBugun, 13:28Oppo Reno 16 Pro global versiyasi ilk bor Geekbench testlarida paydo boʻldiOppo Reno 16 Pro global versiyasi ilk bor Geekbench testlarida paydo boʻldiBugun, 13:20Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqdaSamsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqdaBugun, 12:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus