Kreios Space oʻta past orbitadagi ilk havo dvigatelli sunʼiy yoʻldoshini namoyish etadi
Ispaniyaning Kreios Space startapi 2027-yilda taxminan 200 kilometr balandlikdagi o'ta past orbitada ishlaydigan, havoda ishlovchi ABEP elektr dvigateliga ega ilk sun'iy yo'ldoshini uchirishni rejalashtirmoqda. Qurilma yuqori qatlamlardagi siyrak gazlarni yig'ib, ulardan elektr dvigateli uchun ishchi tana sifatida foydalanadi va shu orqali atmosfera qarshiligi sababli yuzaga keladigan balandlik yo'qotilishini kamaytiradi.
Ispaniyaning Kreios Space startapi kosmik texnologiyalar sohasida muhim qadam tashlab, oʻta past orqali harakatlanuvchi va havoda ishlovchi elektr dvigateliga ega ilk sunʼiy yoʻldoshni sinovdan oʻtkazishga hoyirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur innovatsion qurilma 2027-yilda kosmosga uchirilishi rejalashtirilgan boʻlib, u atrof-muhitni oʻrganish va yuqori aniqlikdagi tasvirlarni olish imkoniyatini tubdan oʻzgartirishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Loyihaning asosiy mazmuni ABEP deb nomlanuvchi havo-reaktiv elektr dvigatel qurilmasini sinovdan oʻtkazishdan iborat. Ushbu texnologiya kosmik apparatlarga taxminan 200 kilometr balandlikdagi oʻta past yer atrofidagi orbitada faoliyat yuritish imkonini beradi. Bunda apparat yuqori qatlamlardagi siyrak gazlarni oʻziga yigʻib, ulardan elektr dvigatellari uchun ishchi tana sifatida foydalanadi.
Texnik yechimlar va hamkorlik tafsilotlariAnʼanaviy sunʼiy yoʻldoshlar bunday past orbitada atmosfera qarshiligi tufayli tezda balandligini yoʻqotadi. Ularning faoliyat muddati cheklangan boʻlib, bu koʻp miqdorda yoqilgʻi zaxirasini talab qiladi yoki apparat ogʻirligini oshiradi. Kreios Space ishlab chiqayotgan ABEP tizimi esa ana shu muammoni bartaraf etishga qaratilgan.
Sinov tariqasida uchiriladigan ilk sunʼiy yoʻldosh Kongsberg NanoAvionics kompaniyasining NanoAvionics MP42 mikroeshik platformasi bazasida bunyod etiladi. NanoAvionics mutaxassislari platformani missiya talablariga moslashtirib, zarur foydali yukni oʻrnatadi, tizim sinovlarini oʻtkazadi va boshqaruvni toʻgʻridan-toʻgʻri Kreios Space mutaxassislariga topshirishdan oldin toʻliq tayyor holatga keltiradi.
Orbital tadqiqotlar va kelajak istiqbollariRejalashtirilgan kosmik missiya davomida bir nechta muhim vazifalar bajarilishi koʻzda tutilgan. Jumladan, sunʼiy yoʻldosh oʻta past orbitada ABEP dvigatelining ishlash samaradorligini amalda tekshirishi, atrof-muhit parametrlarini oʻlchashi hamda optik va yaqin infraqizil diapazonlarda bir metrdan kam boʻlgan aniqlikdagi suratlarni olishi kerak.
Bugungi kunda bunday oʻta past orbitalarga qiziqish sezilarli darajada ortib bormoqda. Bunga Yer yuzasining yanada batafsil tasvirlarini qoʻlga kiritish va aloqa kechikishini kamaytirish imkoniyati sabab boʻlmoqda. Biroq, mazkur yoʻnalish hali ham murakkab muhandislik yechimlarini talab qiladi. Kreios Space bilan bir qatorda, ushbu texnologiyalar ustida Viridian Space, Yevropa kosmik agentligining Dvigatel laboratoriyalari hamda Hindistonning Orbitt Space kompaniyalari ham faol ish olib bormoqda.
…