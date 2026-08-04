Kreios Space oʻta past orbitadagi ilk havo dvigatelli sunʼiy yoʻldoshini namoyish etadi

·21·Texno
Kreios Space oʻta past orbitadagi ilk havo dvigatelli sunʼiy yoʻldoshini namoyish etadi
Qisqacha

Ispaniyaning Kreios Space startapi 2027-yilda taxminan 200 kilometr balandlikdagi o'ta past orbitada ishlaydigan, havoda ishlovchi ABEP elektr dvigateliga ega ilk sun'iy yo'ldoshini uchirishni rejalashtirmoqda. Qurilma yuqori qatlamlardagi siyrak gazlarni yig'ib, ulardan elektr dvigateli uchun ishchi tana sifatida foydalanadi va shu orqali atmosfera qarshiligi sababli yuzaga keladigan balandlik yo'qotilishini kamaytiradi.

Ispaniyaning Kreios Space startapi kosmik texnologiyalar sohasida muhim qadam tashlab, oʻta past orqali harakatlanuvchi va havoda ishlovchi elektr dvigateliga ega ilk sunʼiy yoʻldoshni sinovdan oʻtkazishga hoyirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur innovatsion qurilma 2027-yilda kosmosga uchirilishi rejalashtirilgan boʻlib, u atrof-muhitni oʻrganish va yuqori aniqlikdagi tasvirlarni olish imkoniyatini tubdan oʻzgartirishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Loyihaning asosiy mazmuni ABEP deb nomlanuvchi havo-reaktiv elektr dvigatel qurilmasini sinovdan oʻtkazishdan iborat. Ushbu texnologiya kosmik apparatlarga taxminan 200 kilometr balandlikdagi oʻta past yer atrofidagi orbitada faoliyat yuritish imkonini beradi. Bunda apparat yuqori qatlamlardagi siyrak gazlarni oʻziga yigʻib, ulardan elektr dvigatellari uchun ishchi tana sifatida foydalanadi.

Texnik yechimlar va hamkorlik tafsilotlari

Anʼanaviy sunʼiy yoʻldoshlar bunday past orbitada atmosfera qarshiligi tufayli tezda balandligini yoʻqotadi. Ularning faoliyat muddati cheklangan boʻlib, bu koʻp miqdorda yoqilgʻi zaxirasini talab qiladi yoki apparat ogʻirligini oshiradi. Kreios Space ishlab chiqayotgan ABEP tizimi esa ana shu muammoni bartaraf etishga qaratilgan.

Sinov tariqasida uchiriladigan ilk sunʼiy yoʻldosh Kongsberg NanoAvionics kompaniyasining NanoAvionics MP42 mikroeshik platformasi bazasida bunyod etiladi. NanoAvionics mutaxassislari platformani missiya talablariga moslashtirib, zarur foydali yukni oʻrnatadi, tizim sinovlarini oʻtkazadi va boshqaruvni toʻgʻridan-toʻgʻri Kreios Space mutaxassislariga topshirishdan oldin toʻliq tayyor holatga keltiradi.

Orbital tadqiqotlar va kelajak istiqbollari

Rejalashtirilgan kosmik missiya davomida bir nechta muhim vazifalar bajarilishi koʻzda tutilgan. Jumladan, sunʼiy yoʻldosh oʻta past orbitada ABEP dvigatelining ishlash samaradorligini amalda tekshirishi, atrof-muhit parametrlarini oʻlchashi hamda optik va yaqin infraqizil diapazonlarda bir metrdan kam boʻlgan aniqlikdagi suratlarni olishi kerak.

Bugungi kunda bunday oʻta past orbitalarga qiziqish sezilarli darajada ortib bormoqda. Bunga Yer yuzasining yanada batafsil tasvirlarini qoʻlga kiritish va aloqa kechikishini kamaytirish imkoniyati sabab boʻlmoqda. Biroq, mazkur yoʻnalish hali ham murakkab muhandislik yechimlarini talab qiladi. Kreios Space bilan bir qatorda, ushbu texnologiyalar ustida Viridian Space, Yevropa kosmik agentligining Dvigatel laboratoriyalari hamda Hindistonning Orbitt Space kompaniyalari ham faol ish olib bormoqda.

Kreios SpaceKosmik texnologiyalarABEP dvigateliSunʼiy yoʻldoshIlmiy yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Texas shtati yangi maʼlumotlar markazlari qurilishini toʻxtatdiTexas shtati yangi maʼlumotlar markazlari qurilishini toʻxtatdiBugun, 20:57Spotify sunʼiy intellekt yordamida treklar uchun remiks yaratish vositasini kengaytirmoqdaSpotify sunʼiy intellekt yordamida treklar uchun remiks yaratish vositasini kengaytirmoqdaBugun, 20:54Kompyuter qismlari qimmatlashmoqda: anakrtlar navbati keldiKompyuter qismlari qimmatlashmoqda: anakrtlar navbati keldiBugun, 20:52Elon Musk Tesla choraklik hisobotlarida sunʼiy intellekt haqida koʻp gapirmoqdaElon Musk Tesla choraklik hisobotlarida sunʼiy intellekt haqida koʻp gapirmoqdaBugun, 20:20Xitoy SpaceX bilan raqobatda: Long March 8A 23 ta internet-sunʼiy yoʻldoshini uchirdiXitoy SpaceX bilan raqobatda: Long March 8A 23 ta internet-sunʼiy yoʻldoshini uchirdiBugun, 19:55Apple va OpenAI oʻrtasidagi sud mojarosi keskinlashdiApple va OpenAI oʻrtasidagi sud mojarosi keskinlashdiBugun, 19:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi