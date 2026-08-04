Elon Musk Tesla choraklik hisobotlarida sunʼiy intellekt haqida koʻp gapirmoqda

·27·Texno
Elon Musk Tesla choraklik hisobotlarida sunʼiy intellekt haqida koʻp gapirmoqda
Qisqacha

Elon Musk Tesla kompaniyasining choraklik hisobotlarida sun'iy intellekt, robotataksilar va to'liq avtonom boshqaruv dasturiy ta'minoti haqida nutqining deyarli 50 foizida gapirmoqda. TechCrunch va Hudson Labs tahliliga ko'ra, 2022 yilda bu mavzularga ajratilgan vaqt 15-20% bo'lgan, tahlil esa 2019 yildan buyon o'tkazilgan barcha daromadlar hisoboti qo'ng'iroqlari matnlari asosida amalga oshirilgan.

Tesla kompaniyasi oʻtgan chorakda yarim millionga yaqin avtomobil yetkazib bergani va daromadining 70 foizini mashina savdosidan topganiga qaramamay, uning rahbari Elon Musk endilikda biznesni avtomobilsozlikdan koʻra koʻproq sunʼiy intellekt va robototexnika oʻlaroq tasvirlashga harakat qilmoqda. TechCrunch nashri va Hudson Labs moliyaviy tadqiqot firmasining qoʻshma tahliliga koʻra, soʻnggi yillarda Tesla rahbarlarining choraklik hisobot yigʻilishlarida qanday mavzularga eʼtibor qaratayotgani keskin oʻzgargan. S&P Market Intelligence maʼlumotlari asosida amalga oshirilgan mazkur tahlil Elon Musk oʻz vaqtining asosiy qismini kelajak texnologiyalariga bagʻishlayotganini koʻrsatdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Moliyaviy tadqiqotlar uchun maxsus yaratilgan Co-Analyst sunʼiy intellekt vositasi yordamida 2019 yildan buyon oʻtkazilgan barcha daromadlar hisoboti qoʻngʻiroqlari matnlari mavzular boʻyicha tahlil qilindi. Olingan maʼlumotlarga koʻra, Elon Musk hozirgi kunda sunʼiy intellekt, robotataksilar va toʻliq avtonom boshqaruv dasturiy taʼminoti haqida oʻz nutqining deyarli 50 foiz qismida gapiradi. Taqqoslash uchun, 2022 yilda u bu kabi saʼy-harakatlarga oʻz vaqtining atigi 15-20 foizini sarflagan edi.

Avtonomiya va bozor qiymati

Elon Musk ushbu davr mobaynida avtonom texnologiyalar kompaniyaning yuqori bozor qiymatini oqlashini bir necha bor taʼkidlab oʻtgan. 2024 yilgi birinchi chorak hisobotida u shunday degan edi: «Agar siz Teslani shunchaki avtomobil kompaniyasi sifatida baholasangiz, bu tubdan notoʻgʻri yondashuvdir. Agar kimdir Teslaning avtonomiya muvaffaqiyatli hal etishiga ishonmasa, u kompaniyaga investor boʻlmasligi kerak». Ushbu yondashuv kompaniya strategiyasining asosiy oʻqiga aylandi.

Shu bilan birga, robototexnika mavzusi oxirgi uch yil ichida keskin oʻsish kuzatilgan yana bir yoʻnalishga aylandi. Tesla oʻzining Optimus nomli gumanoid roboti ustida ishlayotganini ilk bor 2021 yilda eʼlon qilgan edi. Shundan keyingi bir yil davomida Elon Musk bu loyihaga oʻz vaqtining atigi ikki foiz yoki undan kamrogʻini ajratgan xolos. Biroq soʻnggi bir yil ichida u Optimus haqidagi fikrlariga oʻz nutqining kamida 10 foizini bagʻishlay boshladi.

Anʼanaviy biznesning foniga oʻtishi

Optimus loyihasiga qiziqish 2025 yilning uchinchi choragidagi hisobot qoʻngʻirogʻida yanada oshib, Elon Musk eʼtiborining deyarli uchdan bir qismini egalladi. Qizigʻi shundaki, Elon Musk kelajakdagi futuristik gʻoyalar haqida gapirish chastotasini oshirib borayotgan bir paytda, Teslaning asosiy avtomobilsozlik biznesi oʻsishdan toʻxtagan edi. Buning natijasida u choraklik yigʻilishlarda avtomobillar va ishlab chiqarish haqida gapirishga oʻz vaqtining uchdan bir qismidan kamrogʻini sarflamoqda.

Oʻtgan yilning uchinchi choragidagi xuddi shu hisobot yigʻilishida Elon Musk avtomobilsozlik biznesiga oid masalalarga oʻz vaqtining 20 foizidan kamrogʻini sarflagani qayd etildi. Garchi moliyaviy koʻrsatkichlar hamon anʼanaviy savdolarga tayanayotgan boʻlsa-da, kompaniya rahbarining ustuvor vazifalari va eʼtibori butunlay boshqa sohaga — sunʼiy intellekt hamda robototexnikaga burilganini raqamlar yaqqol koʻrsatib turibdi.

TeslaElon MuskSunʼiy intellektOptimusRobototexnika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Texas shtati yangi maʼlumotlar markazlari qurilishini toʻxtatdiTexas shtati yangi maʼlumotlar markazlari qurilishini toʻxtatdiBugun, 20:57Spotify sunʼiy intellekt yordamida treklar uchun remiks yaratish vositasini kengaytirmoqdaSpotify sunʼiy intellekt yordamida treklar uchun remiks yaratish vositasini kengaytirmoqdaBugun, 20:54Kompyuter qismlari qimmatlashmoqda: anakrtlar navbati keldiKompyuter qismlari qimmatlashmoqda: anakrtlar navbati keldiBugun, 20:52Kreios Space oʻta past orbitadagi ilk havo dvigatelli sunʼiy yoʻldoshini namoyish etadiKreios Space oʻta past orbitadagi ilk havo dvigatelli sunʼiy yoʻldoshini namoyish etadiBugun, 20:29Xitoy SpaceX bilan raqobatda: Long March 8A 23 ta internet-sunʼiy yoʻldoshini uchirdiXitoy SpaceX bilan raqobatda: Long March 8A 23 ta internet-sunʼiy yoʻldoshini uchirdiBugun, 19:55Apple va OpenAI oʻrtasidagi sud mojarosi keskinlashdiApple va OpenAI oʻrtasidagi sud mojarosi keskinlashdiBugun, 19:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi