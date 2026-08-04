Elon Musk Tesla choraklik hisobotlarida sunʼiy intellekt haqida koʻp gapirmoqda
Elon Musk Tesla kompaniyasining choraklik hisobotlarida sun'iy intellekt, robotataksilar va to'liq avtonom boshqaruv dasturiy ta'minoti haqida nutqining deyarli 50 foizida gapirmoqda. TechCrunch va Hudson Labs tahliliga ko'ra, 2022 yilda bu mavzularga ajratilgan vaqt 15-20% bo'lgan, tahlil esa 2019 yildan buyon o'tkazilgan barcha daromadlar hisoboti qo'ng'iroqlari matnlari asosida amalga oshirilgan.
Tesla kompaniyasi oʻtgan chorakda yarim millionga yaqin avtomobil yetkazib bergani va daromadining 70 foizini mashina savdosidan topganiga qaramamay, uning rahbari Elon Musk endilikda biznesni avtomobilsozlikdan koʻra koʻproq sunʼiy intellekt va robototexnika oʻlaroq tasvirlashga harakat qilmoqda. TechCrunch nashri va Hudson Labs moliyaviy tadqiqot firmasining qoʻshma tahliliga koʻra, soʻnggi yillarda Tesla rahbarlarining choraklik hisobot yigʻilishlarida qanday mavzularga eʼtibor qaratayotgani keskin oʻzgargan. S&P Market Intelligence maʼlumotlari asosida amalga oshirilgan mazkur tahlil Elon Musk oʻz vaqtining asosiy qismini kelajak texnologiyalariga bagʻishlayotganini koʻrsatdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Moliyaviy tadqiqotlar uchun maxsus yaratilgan Co-Analyst sunʼiy intellekt vositasi yordamida 2019 yildan buyon oʻtkazilgan barcha daromadlar hisoboti qoʻngʻiroqlari matnlari mavzular boʻyicha tahlil qilindi. Olingan maʼlumotlarga koʻra, Elon Musk hozirgi kunda sunʼiy intellekt, robotataksilar va toʻliq avtonom boshqaruv dasturiy taʼminoti haqida oʻz nutqining deyarli 50 foiz qismida gapiradi. Taqqoslash uchun, 2022 yilda u bu kabi saʼy-harakatlarga oʻz vaqtining atigi 15-20 foizini sarflagan edi.
Avtonomiya va bozor qiymatiElon Musk ushbu davr mobaynida avtonom texnologiyalar kompaniyaning yuqori bozor qiymatini oqlashini bir necha bor taʼkidlab oʻtgan. 2024 yilgi birinchi chorak hisobotida u shunday degan edi: «Agar siz Teslani shunchaki avtomobil kompaniyasi sifatida baholasangiz, bu tubdan notoʻgʻri yondashuvdir. Agar kimdir Teslaning avtonomiya muvaffaqiyatli hal etishiga ishonmasa, u kompaniyaga investor boʻlmasligi kerak». Ushbu yondashuv kompaniya strategiyasining asosiy oʻqiga aylandi.
Shu bilan birga, robototexnika mavzusi oxirgi uch yil ichida keskin oʻsish kuzatilgan yana bir yoʻnalishga aylandi. Tesla oʻzining Optimus nomli gumanoid roboti ustida ishlayotganini ilk bor 2021 yilda eʼlon qilgan edi. Shundan keyingi bir yil davomida Elon Musk bu loyihaga oʻz vaqtining atigi ikki foiz yoki undan kamrogʻini ajratgan xolos. Biroq soʻnggi bir yil ichida u Optimus haqidagi fikrlariga oʻz nutqining kamida 10 foizini bagʻishlay boshladi.
Anʼanaviy biznesning foniga oʻtishiOptimus loyihasiga qiziqish 2025 yilning uchinchi choragidagi hisobot qoʻngʻirogʻida yanada oshib, Elon Musk eʼtiborining deyarli uchdan bir qismini egalladi. Qizigʻi shundaki, Elon Musk kelajakdagi futuristik gʻoyalar haqida gapirish chastotasini oshirib borayotgan bir paytda, Teslaning asosiy avtomobilsozlik biznesi oʻsishdan toʻxtagan edi. Buning natijasida u choraklik yigʻilishlarda avtomobillar va ishlab chiqarish haqida gapirishga oʻz vaqtining uchdan bir qismidan kamrogʻini sarflamoqda.
Oʻtgan yilning uchinchi choragidagi xuddi shu hisobot yigʻilishida Elon Musk avtomobilsozlik biznesiga oid masalalarga oʻz vaqtining 20 foizidan kamrogʻini sarflagani qayd etildi. Garchi moliyaviy koʻrsatkichlar hamon anʼanaviy savdolarga tayanayotgan boʻlsa-da, kompaniya rahbarining ustuvor vazifalari va eʼtibori butunlay boshqa sohaga — sunʼiy intellekt hamda robototexnikaga burilganini raqamlar yaqqol koʻrsatib turibdi.
…