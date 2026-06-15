AMD kutilmagan yangiliklarni taqdim etdi: Ryzen 3000 va 4000 seriyalari safiga yangi modellar qoʻshildi
AMD kompaniyasi oʻzining zamonaviy Ryzen 7000 va 5000 seriyali protsessorlari bilan bir qatorda, kutilmaganda eski arxitekturaga asoslangan yangi modellarni bozorga chiqardi. Bu qadam asosan byudjetli noutbuklar va OEM-segmenti uchun moʻljallangan boʻlib, foydalanuvchilarga hamyonbop yechimlarni taklif etishni koʻzda tutadi. Yangi modellar orasida Ryzen 3 3100U, Ryzen 5 3510U va Ryzen 7 4700LE protsessorlari bor. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eng koʻp eʼtiborni tortgan model bu — Ryzen 3 3100U mobil protsessoridir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu chip atigi ikki yadroli boʻlib, hatto SMT (koʻp oqimli ishlash) texnologiyasini ham qoʻllab-quvvatlamaydi. Yaʼni, u faqat ikki oqimda ishlaydi. Bu koʻrsatkich zamonaviy standartlar uchun biroz kamdek tuyulsa-da, qurilmaning energiya samaradorligi va grafik imkoniyatlari uning asosiy ustunligi boʻlishi kutilmoqda.
Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarRyzen 3 3100U protsessori 1,9 dan 3,2 GGs gacha chastotada ishlaydi. Qizigʻi shundaki, u oʻz toifasidagi boshqa chiplarga qaraganda ancha kuchli boʻlgan Vega 8 oʻrnatilgan grafik protsessoriga (iGPU) ega. TDP koʻrsatkichi 12 dan 35 Vattgacha oʻzgarishi mumkin. Shuni taʼkidlash joizki, ushbu model Ryzen 3000 turkumiga mansub boʻlsa-da, u eskiroq Zen+ arxitekturasi va 12 nanometrli texnologik jarayon asosida ishlab chiqarilgan.
Ushbu model bilan bir qatorda Ryzen 5 3510U ham taqdim etildi. Bu chip ham Zen+ arxitekturasiga tayanadi, biroq u ancha quvvatliroq: toʻrtta yadro va SMT texnologiyasi yordamida sakkizta oqimda ishlay oladi. Uning maksimal chastotasi 3,7 GGs ni tashkil etadi, grafik qismi esa xuddi kichik modeldagi kabi Vega 8 bilan jihozlangan. Bu noutbuklar uchun moʻljallangan arzon va ishonchli yechim sifatida koʻrilmoqda.
Stol kompyuterlari uchun maxsus yechimMobil chiplardan tashqari, AMD stol kompyuterlari uchun Ryzen 7 4700LE modelini ham eʼlon qildi. Bu model 7 nanometrli texnologik jarayon va Zen 2 arxitekturasiga asoslangan sakkiz yadroli protsessordir. Uning maksimal ish chastotasi 4,2 GGs ga yetadi. Muhim jihati shundaki, ushbu protsessorda oʻrnatilgan grafik yadro mavjud emas va u AM4 soketi uchun moʻljallangan.
Ryzen 7 4700LE modeli asosan OEM-segmenti, yaʼni tayyor kompyuter yigʻuvchi kompaniyalar uchun ishlab chiqarilgan. Oʻzbekiston bozorida ham bunday protsessorlar koʻpincha tayyor brendli tizim bloklari tarkibida kirib kelishi mumkin. Bu kabi "eski-yangi" chiplarning chiqarilishi AMD ning bozorning barcha qatlamlarini, ayniqsa tejamkor foydalanuvchilarni qamrab olish istagini anglatadi.
Xulosa qilib aytganda, AMD kompaniyasi oʻzining oʻtmishdagi muvaffaqiyatli arxitekturalarini qayta jonlantirmoqda. Bu noutbuklar narxini pasaytirishga va korporativ mijozlar uchun barqaror platformalar yaratishga xizmat qiladi. Garchi ular NVIDIA RTX kabi yuqori darajadagi grafik kartalar bilan raqobatlasha olmasa-da, kundalik ofis ishlari va oʻquv vazifalari uchun ayni muddao boʻlishi mumkin.
…