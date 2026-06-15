AMD kutilmagan yangiliklarni taqdim etdi: Ryzen 3000 va 4000 seriyalari safiga yangi modellar qoʻshildi

·24·Texno
AMD kutilmagan yangiliklarni taqdim etdi: Ryzen 3000 va 4000 seriyalari safiga yangi modellar qoʻshildi

AMD kompaniyasi oʻzining zamonaviy Ryzen 7000 va 5000 seriyali protsessorlari bilan bir qatorda, kutilmaganda eski arxitekturaga asoslangan yangi modellarni bozorga chiqardi. Bu qadam asosan byudjetli noutbuklar va OEM-segmenti uchun moʻljallangan boʻlib, foydalanuvchilarga hamyonbop yechimlarni taklif etishni koʻzda tutadi. Yangi modellar orasida Ryzen 3 3100U, Ryzen 5 3510U va Ryzen 7 4700LE protsessorlari bor. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eng koʻp eʼtiborni tortgan model bu — Ryzen 3 3100U mobil protsessoridir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu chip atigi ikki yadroli boʻlib, hatto SMT (koʻp oqimli ishlash) texnologiyasini ham qoʻllab-quvvatlamaydi. Yaʼni, u faqat ikki oqimda ishlaydi. Bu koʻrsatkich zamonaviy standartlar uchun biroz kamdek tuyulsa-da, qurilmaning energiya samaradorligi va grafik imkoniyatlari uning asosiy ustunligi boʻlishi kutilmoqda.

Texnik xususiyatlar va imkoniyatlar

Ryzen 3 3100U protsessori 1,9 dan 3,2 GGs gacha chastotada ishlaydi. Qizigʻi shundaki, u oʻz toifasidagi boshqa chiplarga qaraganda ancha kuchli boʻlgan Vega 8 oʻrnatilgan grafik protsessoriga (iGPU) ega. TDP koʻrsatkichi 12 dan 35 Vattgacha oʻzgarishi mumkin. Shuni taʼkidlash joizki, ushbu model Ryzen 3000 turkumiga mansub boʻlsa-da, u eskiroq Zen+ arxitekturasi va 12 nanometrli texnologik jarayon asosida ishlab chiqarilgan.

Ushbu model bilan bir qatorda Ryzen 5 3510U ham taqdim etildi. Bu chip ham Zen+ arxitekturasiga tayanadi, biroq u ancha quvvatliroq: toʻrtta yadro va SMT texnologiyasi yordamida sakkizta oqimda ishlay oladi. Uning maksimal chastotasi 3,7 GGs ni tashkil etadi, grafik qismi esa xuddi kichik modeldagi kabi Vega 8 bilan jihozlangan. Bu noutbuklar uchun moʻljallangan arzon va ishonchli yechim sifatida koʻrilmoqda.

Stol kompyuterlari uchun maxsus yechim

Mobil chiplardan tashqari, AMD stol kompyuterlari uchun Ryzen 7 4700LE modelini ham eʼlon qildi. Bu model 7 nanometrli texnologik jarayon va Zen 2 arxitekturasiga asoslangan sakkiz yadroli protsessordir. Uning maksimal ish chastotasi 4,2 GGs ga yetadi. Muhim jihati shundaki, ushbu protsessorda oʻrnatilgan grafik yadro mavjud emas va u AM4 soketi uchun moʻljallangan.

Ryzen 7 4700LE modeli asosan OEM-segmenti, yaʼni tayyor kompyuter yigʻuvchi kompaniyalar uchun ishlab chiqarilgan. Oʻzbekiston bozorida ham bunday protsessorlar koʻpincha tayyor brendli tizim bloklari tarkibida kirib kelishi mumkin. Bu kabi "eski-yangi" chiplarning chiqarilishi AMD ning bozorning barcha qatlamlarini, ayniqsa tejamkor foydalanuvchilarni qamrab olish istagini anglatadi.

Xulosa qilib aytganda, AMD kompaniyasi oʻzining oʻtmishdagi muvaffaqiyatli arxitekturalarini qayta jonlantirmoqda. Bu noutbuklar narxini pasaytirishga va korporativ mijozlar uchun barqaror platformalar yaratishga xizmat qiladi. Garchi ular NVIDIA RTX kabi yuqori darajadagi grafik kartalar bilan raqobatlasha olmasa-da, kundalik ofis ishlari va oʻquv vazifalari uchun ayni muddao boʻlishi mumkin.

AMDRyzenProtsessorTexnologiyaIT-yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandiSpaceX tarixiy IPO oʻtkazdi: Elon Musk dunyoning ilk trillioneriga aylandiKecha, 18:56Meta kompaniyasi Facebook uchun yangi AI Mode funksiyasini taqdim etdiMeta kompaniyasi Facebook uchun yangi AI Mode funksiyasini taqdim etdiKecha, 18:50Dunyo boʻylab bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlash toʻlqini kuchaymoqdaDunyo boʻylab bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlarni taqiqlash toʻlqini kuchaymoqdaKecha, 17:59Quyoshdagi eng kuchli chaqnashni u boshlanishidan avval «koʻrish»ga muvaffaq boʻlindiQuyoshdagi eng kuchli chaqnashni u boshlanishidan avval «koʻrish»ga muvaffaq boʻlindiKecha, 17:54Neft sanoatida inqilob: Rossiyada toʻxtovsiz burgʻulash texnologiyasi ishlab chiqildiNeft sanoatida inqilob: Rossiyada toʻxtovsiz burgʻulash texnologiyasi ishlab chiqildiKecha, 16:56Koinot bilan aloqa yanada tezlashadi: Luch-5VM sunʼiy yoʻldoshlari yaratilmoqdaKoinot bilan aloqa yanada tezlashadi: Luch-5VM sunʼiy yoʻldoshlari yaratilmoqdaKecha, 16:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus